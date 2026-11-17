Die Deutsche Telekom Aktie behauptet sich auch am Abend auf der Gewinnerseite. Auf Tradegate notierte die T-Aktie um 21:03 Uhr bei 27,00 Euro, ein Plus von 12 Cent oder 0,45 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt sie im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang fünf. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie mit 27,12 Euro erstmals in dieser Woche über der Marke von 27 Euro geschlossen. Dieser kleine Vorsprung ist am Abend wieder verschwunden. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.