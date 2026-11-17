Die Deutsche Telekom Aktie behauptet sich auch am Abend auf der Gewinnerseite. Auf Tradegate notierte die T-Aktie um 21:03 Uhr bei 27,00 Euro, ein Plus von 12 Cent oder 0,45 Prozent gegenüber dem Vortag. Damit zählt sie im Späthandel zu den fünf größten TecDAX Gewinnern, auf Rang fünf. Zum Xetra-Schluss hatte die Aktie mit 27,12 Euro erstmals in dieser Woche über der Marke von 27 Euro geschlossen. Dieser kleine Vorsprung ist am Abend wieder verschwunden. Der TecDAX lag laut UBS-Indikation um 21 Uhr bei 3.991,40 Punkten, 1,54 Prozent im Minus.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner im Späthandel – zurück auf exakt 27 Euro, reicht der Schutzwall bis nach den Nvidia-Zahlen?
Die Deutsche Telekom Aktie bleibt auch im Späthandel unter den fünf größten TecDAX Gewinnern: Auf Tradegate kostet sie um 21:03 Uhr 27,00 Euro, 0,45 Prozent mehr als am Vortag. Der Vorsprung über der 27-Euro-Marke vom Xetra-Schluss ist allerdings wieder aufgezehrt. Warum die T-Aktie gefragt bleibt und welche Marken zählen.
Der Abend
Deutsche Telekom Aktie als TecDAX Gewinner: der sichere Hafen bleibt gefragt
Wenn Technologiewerte wackeln, suchen Anleger planbare Erträge. Die Telekom liefert genau das, auch am Abend.
Die Gründe für die Stärke haben sich seit dem Nachmittag nicht verändert, eher verschärft. In New York gaben die großen Indizes am frühen Abend mehr als 1 Prozent nach, Softwarekonzerne wie Salesforce und ServiceNow verloren deutlich. Anleger fürchten, dass KI-Anwendungen klassische Software verdrängen, der Börsengang von Anthropic am Donnerstag rückt diese Debatte ins Rampenlicht. Ein Netzbetreiber wie die Deutsche Telekom ist davon kaum betroffen: Mobilfunk- und Festnetzverträge werden unabhängig davon bezahlt, ob KI-Projekte schneller oder langsamer kommen.
Hinzu kommt der Devisenmarkt. Der Euro fiel am Dienstag zeitweise auf 1,0968 US-Dollar, den tiefsten Stand seit April 2025. Weil rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Ergebnis bei der US-Tochter T-Mobile US entstehen, gewinnen diese Erträge in Euro gerechnet an Wert. Nach Einschätzung der Redaktion macht das die Telekom zu einem der wenigen deutschen Technologiewerte, denen der schwache Euro unmittelbar hilft.
Defensive Rotation
Gefragt sind planbare Erträge, verkauft werden KI-sensible Software- und Chipwerte.
Dollar-Rückenwind
Der schwache Euro wertet die Erträge von T-Mobile US auf.
Mehrere Tage relative Stärke
Seit Montag zählt die Telekom bei jedem Lauf zu den TecDAX Gewinnern.
Das Fundament
Ziel dreimal angehoben: die Zahlen hinter der T-Aktie
Operativ steht die Deutsche Telekom (Kürzel DTE, ISIN DE0005557508) auf festem Boden. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Das Jahresziel wurde zum dritten Mal angehoben, auf rund 47,6 Milliarden Euro. Dazu kommt eine geplante Dividende von 1,10 Euro je Aktie, beim Abendkurs eine Rendite von gut 4 Prozent. Enttäuscht hat lediglich der Aktienrückkauf für 2027, der mit bis zu 2 Milliarden Euro kleiner ausfällt als erhofft.
Die Marken
Deutsche Telekom Aktie: 27 Euro als Dreh- und Angelpunkt
Charttechnisch kreist die Deutsche Telekom Aktie seit Tagen um die Marke von 27 Euro. Der Xetra-Schluss knapp darüber war ein erstes Signal, der Späthandel hat es wieder relativiert. Aus Sicht der Redaktion fehlt damit noch die Bestätigung, dass aus der früheren Hürde eine Unterstützung wird. Nach unten liegt der Freitagsschluss bei 26,60 Euro als Orientierung, nach oben der Bereich um 28 Euro. Bereits am 13. November hatte die Aktie ihre 50-Tage-Linie überschritten. Das ist eine Einschätzung der Redaktion, keine Prognose.
Die Analysten
Kursziele von 28,10 bis 40 Euro: weite Spanne
Goldman Sachs senkte das Kursziel nach den Quartalszahlen auf 36 Euro, blieb aber bei „Buy“. Die Deutsche Bank nennt 40 Euro, JPMorgan 38 Euro, am unteren Ende steht Bernstein mit 28,10 Euro. Eine neue Studie vom Dienstag haben wir nicht gefunden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser und keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?
Anleger zogen sich aus KI-sensiblen Technologiewerten zurück und setzten auf defensive Titel. Zusätzlich hilft der schwache Euro den Dollar-Erträgen von T-Mobile US. Im Späthandel lag die Aktie um 21:03 Uhr 0,45 Prozent im Plus bei 27,00 Euro.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Telekom-Aktie?
Das Kürzel ist DTE, die ISIN lautet DE0005557508.
Wie hoch ist die Dividende?
Geplant sind 1,10 Euro je Aktie, beim Abendkurs eine Rendite von gut 4 Prozent.
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