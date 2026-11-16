Die Deutsche Telekom Aktie gehört zum Wochenstart zu den größten TecDAX Gewinnern. Um 9:14 Uhr notiert das Papier auf Xetra bei 26,96 Euro, ein Plus von 1,35 Prozent gegenüber dem Freitagsschluss von 26,60 Euro. Damit fehlen nur noch wenige Cent bis zur runden Marke von 27 Euro. Im Technologieindex TecDAX zeigt sich zum Wochenstart ein gespaltenes Bild: Halbleiterwerte wie Infineon, Aixtron, Süss MicroTec und Siltronic geraten durch eine neue Verkaufswelle in Asien unter Druck. Das Geld fließt in Titel, die mit dem KI-Zyklus wenig zu tun haben – und die Telekom-Aktie ist das größte und liquideste Ziel dieser Umschichtung.
Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – Fluchtburg vor dem Nvidia-Test, bricht jetzt die 27-Euro-Marke?
Die Deutsche Telekom Aktie ist zum Wochenstart einer der größten TecDAX Gewinner: Plus 1,35 Prozent auf 26,96 Euro. Während Chipwerte wie Infineon, Aixtron und Siltronic vor den Nvidia-Zahlen abgestraft werden, schichten Anleger in das defensive Schwergewicht mit Rekorddividende um. Was die Telekom-Aktie antreibt, welche Marke jetzt zählt und warum die Analysten bis zu 40 Euro sehen.
Der Auslöser
Chip-Angst im TecDAX: warum die Telekom-Aktie profitiert
Die Woche steht im Zeichen der Nvidia-Zahlen am Dienstagabend, der ersten nach dem Rücktritt von Jensen Huang. Wer dem KI-Risiko ausweichen will, landet schnell bei der Telekom.
Die Logik der Anleger ist einfach: Ein Mobilfunkvertrag wird auch dann bezahlt, wenn Rechenzentren langsamer gebaut werden. Rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Gewinn der Deutschen Telekom stammen von der US-Tochter T-Mobile US, die mit monatlich zahlenden Kunden ein planbares Geschäft betreibt. Dazu kommt eine Dividendenrendite von rund 4,1 Prozent auf Basis der geplanten 1,10 Euro je Aktie. In einer Woche mit den Nvidia-Zahlen am Dienstag und dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag ist die Deutsche Telekom Aktie damit eine Art Fluchtburg im TecDAX. Schon am Freitag hatte sie zu den Gewinnern gezählt.
Die Zahlen
Zum dritten Mal angehoben: das Fundament der Telekom-Aktie
Operativ hat die Telekom im dritten Quartal geliefert. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL legte um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu und übertraf die Markterwartung von 11,96 Milliarden Euro. Der bereinigte Überschuss wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Vorstandschef Tim Höttges hob das Jahresziel zum dritten Mal an, auf ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro.
T-Mobile US bleibt die Gewinnmaschine
Die US-Tochter liefert rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Ergebnis und treibt das Wachstum des Konzerns.
Glasfaser-Rekord in Deutschland
Im Heimatmarkt gewann die Telekom im Quartal rekordhohe 190.000 Glasfaserkunden.
Schwaches Wachstum im Heimatmarkt
Das EBITDA in Deutschland wuchs nur um 1,5 Prozent, die Dynamik kommt fast ausschließlich aus den USA.
Rückkauf kleiner als erhofft
Für 2027 plant die Telekom Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro. Analysten hatten mit rund 3 Milliarden gerechnet – deshalb blieb nach den Zahlen der Kurssprung aus.
Die Marken
Telekom-Aktie: 27 Euro als erste Bewährungsprobe
Charttechnisch kämpft die Deutsche Telekom Aktie mit der runden Marke von 27 Euro. Zuletzt hat sie ihre 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt, ein Signal, auf das trendfolgende Investoren achten. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 27 Euro würde aus charttechnischer Sicht Raum in Richtung 28 bis 30 Euro schaffen. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro ist es allerdings noch ein weiter Weg. Nach unten bildet die Zone um 25 bis 26 Euro eine Unterstützung, das 52-Wochen-Tief liegt bei 23,53 Euro.
Die Analysten
Kursziele bis 40 Euro: viel Potenzial auf dem Papier
Die Analysten sind für die Telekom-Aktie überwiegend positiv gestimmt: Laut Investing.com empfehlen 14 von 17 Experten den Kauf. Die Deutsche Bank hält an ihrem Kursziel von 40 Euro fest, JPMorgan sieht 38 Euro, am unteren Ende steht Bernstein mit 28,10 Euro. Die große Lücke zwischen Kurszielen und Kurs zeigt das Dilemma der Aktie: Fundamental überzeugt die Telekom, doch es fehlt seit Monaten der Impuls, der den Kurs nachhaltig nach oben trägt. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?
Anleger schichten vor den Nvidia-Zahlen aus Chipwerten in defensive Titel um. Die Telekom gilt mit ihrem planbaren Geschäft und der Rekorddividende als sicherer Hafen im TecDAX.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Geplant sind 1,10 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4,1 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten für die Telekom-Aktie?
Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) über 38 Euro (JPMorgan) bis 40 Euro (Deutsche Bank).
Welche Marke ist charttechnisch wichtig?
Die runde Marke von 27 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde den Weg in Richtung 28 bis 30 Euro öffnen.
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