Deutsche Telekom Aktie: TecDAX Gewinner – Fluchtburg vor dem Nvidia-Test, bricht jetzt die 27-Euro-Marke?

Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute TecDAX Gewinner?

Anleger schichten vor den Nvidia-Zahlen aus Chipwerten in defensive Titel um. Die Telekom gilt mit ihrem planbaren Geschäft und der Rekorddividende als sicherer Hafen im TecDAX.

Wie hoch ist die Dividende der Telekom?

Geplant sind 1,10 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4,1 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten für die Telekom-Aktie?

Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) über 38 Euro (JPMorgan) bis 40 Euro (Deutsche Bank).

Welche Marke ist charttechnisch wichtig?

Die runde Marke von 27 Euro. Ein Schlusskurs darüber würde den Weg in Richtung 28 bis 30 Euro öffnen.