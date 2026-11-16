Es ist eines der spannendsten Bilder dieses Börsentags: An der Wall Street stürzen die Chipaktien ab, Nvidia verliert vor den Quartalszahlen weiter an Wert – und ausgerechnet ein Konzern, der Tausende Nvidia-Chips betreibt, steigt. Die Deutsche Telekom Aktie notierte am Montagnachmittag bei rund 27,07 Euro und damit 1,77 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Freitag. Neben ihrer Rolle als defensiver Dividendenwert rückt ein Geschäftsfeld in den Fokus, das viele Anleger bisher kaum auf dem Schirm hatten: die KI-Fabrik in München, die Telekom-Chef Tim Höttges vor einer Woche massiv ausgebaut hat.
Deutsche Telekom Aktie steigt gegen den Chip-Sturm: KI-Fabrik ausverkauft, Ausbau auf 20 Megawatt – Europas Nvidia-Profiteur ohne Nvidia-Risiko?
Während Chipaktien weltweit abstürzen, legt die Deutsche Telekom Aktie zu. Ein Grund: Die Münchner KI-Fabrik mit Nvidia-Chips war nach sieben Monaten ausgebucht und wird jetzt mit knapp einer weiteren Viertelmilliarde Euro auf 20 Megawatt ausgebaut. Die große Analyse: was hinter dem KI-Geschäft der Telekom steckt, wer die Kunden sind und warum die Aktie zur Fluchtburg wird.
Die KI-Fabrik
Ausverkauft nach sieben Monaten
Die Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark ging erst im Februar 2026 in Betrieb. Nach Angaben der Telekom erhöhte sie die verfügbare KI-Rechenkapazität in Deutschland auf einen Schlag um 50 Prozent – und war nach nur sieben Monaten ausgebucht. Am 9. November kündigte Höttges deshalb den Ausbau an: Die Telekom investiert knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro, ergänzt die bestehenden Blackwell-Systeme um zusätzliche Nvidia Blackwell Ultra B300 und erweitert die Anlage auf 20 Megawatt. Damit steigt die Zahl der Spezialprozessoren auf rund 20.000. Die Anlage arbeitet mit einem Energieeffizienzwert (PUE) von 1,2, ihre Abwärme soll das gesamte Quartier heizen.
Deutschland darf bei KI nicht nur Nutzer sein, sondern muss selbst Wertschöpfung und Wohlstand schaffen.
Die Kunden
Von Siemens bis Daimler Truck: Industrie-KI made in Germany
Zu den Nutzern zählen laut Telekom unter anderem Siemens, der Chemiepark-Betreiber Currenta, der Chipdesign-Spezialist Synopsys, der Ingenieursdienstleister EDAG sowie KI- und Robotik-Firmen wie Agile Robots, Wandelbots und PhysicsX. Auch Daimler Truck wird genannt. Sie nutzen die Rechenleistung für das Training und den Betrieb von KI-Modellen, für Simulationen, Robotik und digitale Zwillinge – und zwar in einem deutschen Rechenzentrum unter europäischem Recht. Die Telekom prüft mit Partnern bereits eine weitere Ausweitung in Bayern. Eine Investitionsentscheidung ist aber noch nicht gefallen; Voraussetzung seien eine belastbare Finanzierung und ein wirtschaftlich tragfähiges Modell.
Das große Bild
Die Schaufel-Verkäufer des KI-Goldrauschs
Die Telekom-Geschichte zeigt, dass es im KI-Boom nicht nur Chipentwickler als Gewinner gibt.
Die Deutsche Telekom Aktie bietet Anlegern eine besondere Kombination. Auf der einen Seite steht das stabile Kerngeschäft mit Mobilfunk und Festnetz in Deutschland und den USA sowie eine verlässliche Dividende – genau das, was Investoren in einem nervösen Markt suchen. Auf der anderen Seite baut der Konzern mit der KI-Fabrik ein Geschäft auf, das direkt von der Nachfrage nach Rechenleistung profitiert, ohne das Bewertungsrisiko eines Chipherstellers zu tragen. Hinzu kommt das politische Thema der digitalen Souveränität: Europa will bei KI-Infrastruktur unabhängiger von US-Hyperscalern werden. Gleichwohl ist die KI-Fabrik im Verhältnis zum Gesamtkonzern noch klein, ihr Beitrag zu Umsatz und Gewinn bleibt vorerst begrenzt.
Häufige Fragen zur Deutschen Telekom Aktie und der KI-Fabrik
Was ist die KI-Fabrik der Telekom?
Die Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark, ein Rechenzentrum mit Nvidia-Chips, das Unternehmen KI-Rechenleistung zur Verfügung stellt. Es ging im Februar 2026 in Betrieb.
Wie groß wird die Anlage nach dem Ausbau?
Nach Angaben der Telekom 20 Megawatt mit rund 20.000 KI-Prozessoren. Die Telekom investiert dafür knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro.
Warum steigt die Telekom-Aktie, während Chipwerte fallen?
Anleger suchen in unsicheren Märkten defensive Werte mit stabiler Dividende. Zugleich profitiert die Telekom über die KI-Fabrik von der Nachfrage nach Rechenleistung.
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