Deutsche Telekom Aktie steigt gegen den Chip-Sturm: KI-Fabrik ausverkauft, Ausbau auf 20 Megawatt – Europas Nvidia-Profiteur ohne Nvidia-Risiko?

Was ist die KI-Fabrik der Telekom?

Die Industrial AI Cloud im Münchner Tucherpark, ein Rechenzentrum mit Nvidia-Chips, das Unternehmen KI-Rechenleistung zur Verfügung stellt. Es ging im Februar 2026 in Betrieb.

Wie groß wird die Anlage nach dem Ausbau?

Nach Angaben der Telekom 20 Megawatt mit rund 20.000 KI-Prozessoren. Die Telekom investiert dafür knapp eine weitere Viertelmilliarde Euro.

Warum steigt die Telekom-Aktie, während Chipwerte fallen?

Anleger suchen in unsicheren Märkten defensive Werte mit stabiler Dividende. Zugleich profitiert die Telekom über die KI-Fabrik von der Nachfrage nach Rechenleistung.