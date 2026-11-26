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Deutsche Telekom Aktie: SpaceX bringt 2027 Konkurrenz aus dem All ins Spiel

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 10:42 2 Min.

JPMorgan sieht für die Deutsche Telekom knapp 40% Kurspotenzial und erwartet, dass SpaceX im ersten Halbjahr 2027 die Branchendebatte prägt.

Bild: Deutsche Telekom, Foto: Norbert Ittermann

Die Aktie der Deutschen Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) steigt um 0,35 Euro oder 1,30% auf 27,18 Euro. Bis zum Kursziel von JPMorgan fehlen damit noch 10,82 Euro je Aktie – ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 39,81%. In seiner Deutsche Telekom-Aktienanalyse vom 25. November 2026 bestätigt Akhil Dattani das Kursziel von 38 Euro und das Rating "overweight". Für Europas Telekombranche erwartet der Analyst ein ähnlich unruhiges Jahr wie 2026. Was die Kurse bewegt, könnte sich zur Jahresmitte allerdings deutlich ändern. Erstes Halbjahr 2027: Konkurrenz aus dem All und KI-Agenten In den ersten sechs Monaten richtet Akhil Dattani den Blick auf SpaceX. Das Raumfahrtunternehmen arbeite daran, mit Mobilfunk aus dem All in Konkurrenz zu den etablierten Anbietern zu treten. Schon Nachrichten über die Fortschritte von SpaceX dürften die Branchendebatte prägen. Für Telekom-Aktionäre kommt es dabei auf eine konkrete Frage an: In welchen Regionen und für welche Dienste wird eine Satellitenverbindung für Kunden tatsächlich zur Alternative zum klassischen Mobilfunknetz? Als zweites Thema nennt Akhil Dattani die Verbreitung agentenbasierter KI-Werkzeuge wie Muse. Auch hier geht es zunächst darum, wie schnell sich die Angebote durchsetzen. Welche Folgen das für Umsatz und Ergebnis der Deutschen Telekom hätte, beziffert der veröffentlichte Ausblick von JPMorgan nicht. Zweites Halbjahr 2027: Mögliche Zusammenschlüsse rücken in den Fokus Für die zweite Jahreshälfte rechnet Akhil Dattani mit einem freundlicheren Umfeld. Dann könnte die Konsolidierung unter Europas Telekomunternehmen zum bestimmenden Thema werden. Für Investoren würde sich damit auch die zentrale Frage ändern: Zu Jahresbeginn geht es darum, wer den Netzbetreibern künftig Konkurrenz macht. Später könnte wichtiger werden, welche Anbieter ihre Kräfte bündeln. Einen konkreten Zusammenschluss mit Beteiligung der Deutschen Telekom kündigt die Analyse nicht an. Bemerkenswert ist die Auswahl der Branchenfavoriten. Akhil Dattani hebt BT Group, Orange, Bouygues, Telia, KPN, Sinch und Truecaller hervor. Skeptischer beurteilt er Elisa, Vodafone, Sunrise und Telefónica. Die Deutsche Telekom zählt damit zwar nicht zu den ausdrücklich genannten Favoriten, erhält von JPMorgan aber weiterhin eine positive Bewertung. Für Aktionäre bleibt die Aussage der Deutsche Telekom-Aktienanalyse klar: Mit dem Kursziel 38 Euro traut JPMorgan der Aktie vom aktuellen Kurs aus einen Anstieg um knapp 40% zu. Akhil Dattani hält trotz der erwarteten Unruhe im ersten Halbjahr am Rating "overweight" fest. Teilen Sie den Artikel mit Ihren Freunden – für die 10,82 Euro bis zum Kursziel braucht es Geduld, für den Weg in den Gruppenchat reicht ein Balken Empfang. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 26. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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