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Deutsche Telekom Aktie: SMA200 nachhaltig überwunden

aktiencheck.de Redaktion 17.11.2026, 14:31 2 Min. XTB

Die Deutsche Telekom nimmt nach ihrem DAX-Tagessieg die Marke von 28,40 EUR ins Visier, während der Tageschart neutral bleibt.

Bild: Deutsche Telekom AG

Jens Klatt, Marktanalyst bei XTB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker: DTE) unter die Lupe. Die Deutsche Telekom Aktie habe sich gestern als unangefochtener Tagessieger im deutschen Leitindex hervorgetan. Ein Blick auf die historische Kursentwicklung zeige ein bewegtes Jahr: Nach einer Seitwärtsphase bis Ende Januar und dem darauffolgenden Vorstoß an die Marke von 34 EUR hätten Anleger das Niveau für Gewinnmitnahmen genutzt. Dies habe im weiteren Jahresverlauf zu deutlichen Rücksetzern und einem Jahrestief bei 23,54 EUR Ende Juli geführt. Von diesem Tief aus habe sich das Papier schrittweise wieder nach oben an die SMA200 (aktuell bei 28,40 EUR) geschoben. Zwar habe der Kurs hier in der Vergangenheit wiederholt Schwierigkeiten gezeigt, sich nachhaltig zu lösen, doch nach jüngsten Entlastungsbewegungen sei nun der Sprung über die SMA20 (25,87 EUR) und die SMA50 (26,45 EUR) gelungen. Szenario Oberseite: Werde der gestrige Tagesschlusskurs bestätigt, eröffne sich charttechnisch weiteres Aufwärtspotenzial in Richtung der SMA200. An dieser Marke sei jedoch erhöhte Wachsamkeit geboten, da vorherige Ausbruchsversuche dort gescheitert seien.

Szenario Unterseite: Sollte sich der Handelstag mit einer roten Tageskerze nach unten verabschieden, rücke zunächst die SMA50 in den Fokus. Ein Bruch per Tagesschluss würde das Risiko erhöhen, erneut die SMA20 anzusteuern. Um das aktuell neutrale Setup im Tageschart zu wahren, sollte der Kurs spätestens an der SMA50 drehen. Übergeordnete Einschätzung Daily – Prognose: Neutral Chartcheck im 4h-Chart Auf der 4-Stunden-Zeitebene habe das Papier von August bis Mitte September im Dunstkreis von SMA20 (26,39 EUR) und SMA50 (26,19 EUR) konsolidiert. Gewinnmitnahmen hätten den Kurs zeitweise unter die SMA200 (26,04 EUR) gedrückt, gefolgt von einer Abwärtsbewegung mit einem Gap Down. In den letzten Wochen habe sich die Aktie spürbar stabilisiert. Nach einer Erholung an die SMA50 und dem erfolgreichen – wenngleich erst im zweiten Anlauf geglückten – Sprung über die SMA200 habe sich das Chartbild spürbar aufgehellt. Kurzfristiger Ausblick: Solange das Wertpapier über der SMA20 notiere, sei der Aufwärtsimpuls intakt. Denkbare Kursziele würden beim GAP bei 28,31 EUR bzw. an der 28,40-EUR-Marke liegen. Rücksetzer bis an die SMA20 würden solange als unkritisch gelten, wie eine Stabilisierung erfolge. Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart – Prognose: Bullisch Tagesprognose: Aufwärts Wichtige Chartmarken im Überblick Widerstände 27,24 EUR

27,74 EUR

28,31 EUR (GAP)

28,40 EUR (SMA200)

28,86 EUR Unterstützungen 26,74 EUR

26,50 EUR

26,45 EUR (SMA50)

26,39 EUR (SMA20)

26,19 EUR

26,06 EUR

26,04 EUR (SMA200 im 4h)

25,87 EUR (SMA20)

24,94 EUR Quelle: Daten und Charts via xStation5. (Analyse vom 17.11.2026) Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.

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