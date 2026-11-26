Den Ton setzte die Telekom am 5. November 2026 mit ihren Zahlen zum dritten Quartal. Der Konzern übertraf die Erwartungen und hob die Unternehmensprognose für 2026 leicht an. Dennoch reagierte die Aktie am Tag der Zahlen mit einem Minus von gut 1,6 Prozent, weil der Markt das für 2027 in Aussicht gestellte Aktienrückkaufvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro als zu niedrig empfand. Seither beschäftigen sich die Analysten weniger mit der Qualität der Quartalszahlen als mit der Frage, welchen Bewertungsabschlag die Aktie verdient.

Am 19. November senkte Kepler Cheuvreux sein Kursziel von 32 auf 30 Euro und bleibt bei „Halten“. Goldman Sachs hatte bereits am 6. November das Ziel von 38 auf 36 Euro gestutzt, ist aber weiter positiv gestimmt. Auf der anderen Seite hob Barclays sein Ziel Mitte November von 32 auf 33 Euro an. Gleichzeitig kursieren Marktberichte, wonach SpaceX mit seinem Satelliten-Mobilfunk künftig Preisdruck im US-Markt auslösen könnte – eine Sorge, die laut den Berichten vor allem T-Mobile US betrifft. Eine belastbare Primärquelle dazu liegt der Redaktion nicht vor; der Punkt wird deshalb als Marktdiskussion, nicht als Fakt behandelt.