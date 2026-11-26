Die Deutsche Telekom Aktie (ISIN DE0005557508, Ticker DTE) notierte zuletzt bei 26,34 Euro, während die Analysten im Schnitt ein Kursziel von 35,06 Euro nennen – ein rechnerischer Abstand von rund 33 Prozent. Neue Kurszielsenkungen von Kepler Cheuvreux und Goldman Sachs haben die Deutsche Telekom Aktienprognose zuletzt in eine Debatte verwandelt: Kaufen die Profis einen Qualitätswert zum Schnäppchenpreis – oder warnt der Kursrückgang vor Gegenwind bei der US-Tochter?
Deutsche Telekom Aktie Prognose: Kursziele von 28 bis 43 Euro – wer hat im Analysten-Streit recht?
Die Deutsche Telekom Aktie Prognose der Analysten klafft weit auseinander: Das Konsens-Kursziel liegt bei rund 35 Euro, die Aktie bei gut 26 Euro. Zahlen, Unternehmensprognose, Kursziele und Szenarien im Überblick.
Der Kurs im Überblick: Der Xetra-Schlusskurs vom Freitag, 20. November 2026, lag bei 26,34 Euro und damit 1,15 Prozent über dem Vortag. Ein jüngerer, gesicherter Xetra-Kurs lag zum Redaktionsschluss nicht vor; alle Kursangaben in diesem Artikel beziehen sich deshalb auf diesen Stand. Die Marktkapitalisierung beträgt auf dieser Basis rund 126 Milliarden Euro, die 52-Wochen-Spanne reicht von 23,53 bis 34,36 Euro. Wer die Deutsche Telekom Aktie 2026 und 2027 beobachtet, schaut vor allem auf drei Fragen: Wie nachhaltig wächst das Geschäft? Wie viel Druck erzeugt der Wettbewerb in den USA? Und reicht die Ausschüttungspolitik, um die Aktie zu stützen?
Auslöser
Was ist bei der Deutsche Telekom Aktie zuletzt passiert?
Den Ton setzte die Telekom am 5. November 2026 mit ihren Zahlen zum dritten Quartal. Der Konzern übertraf die Erwartungen und hob die Unternehmensprognose für 2026 leicht an. Dennoch reagierte die Aktie am Tag der Zahlen mit einem Minus von gut 1,6 Prozent, weil der Markt das für 2027 in Aussicht gestellte Aktienrückkaufvolumen von bis zu 2 Milliarden Euro als zu niedrig empfand. Seither beschäftigen sich die Analysten weniger mit der Qualität der Quartalszahlen als mit der Frage, welchen Bewertungsabschlag die Aktie verdient.
Am 19. November senkte Kepler Cheuvreux sein Kursziel von 32 auf 30 Euro und bleibt bei „Halten“. Goldman Sachs hatte bereits am 6. November das Ziel von 38 auf 36 Euro gestutzt, ist aber weiter positiv gestimmt. Auf der anderen Seite hob Barclays sein Ziel Mitte November von 32 auf 33 Euro an. Gleichzeitig kursieren Marktberichte, wonach SpaceX mit seinem Satelliten-Mobilfunk künftig Preisdruck im US-Markt auslösen könnte – eine Sorge, die laut den Berichten vor allem T-Mobile US betrifft. Eine belastbare Primärquelle dazu liegt der Redaktion nicht vor; der Punkt wird deshalb als Marktdiskussion, nicht als Fakt behandelt.
Wie verdient die Deutsche Telekom Aktie ihr Geld?
Die Deutsche Telekom ist der größte Telekommunikationskonzern Europas. Das Geschäft stützt sich auf drei Säulen: Mobilfunk und Festnetz in Deutschland, die europäischen Landesgesellschaften sowie die Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US. Die US-Tochter liefert rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Ergebnis des Konzerns und ist damit der entscheidende Werttreiber – und zugleich der Grund, warum die Deutsche Telekom Aktie auf Nachrichten aus den USA so sensibel reagiert. Im dritten Quartal setzte T-Mobile US 20,5 Milliarden Euro um (plus 9,1 Prozent in Euro) und erzielte ein bereinigtes EBITDA nach Leasing von 8,1 Milliarden Euro (plus 13,1 Prozent).
Zahlen und Guidance
Wie stark sind die Zahlen – und wie lautet die Unternehmensprognose?
Im dritten Quartal 2026 steigerte die Telekom den Konzernumsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, organisch betrug das Plus 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA nach Leasing stieg auf 12,2 Milliarden Euro, der Free Cashflow nach Leasing auf 5,7 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis je Aktie lag mit 0,63 Euro über dem Vorjahreswert von 0,55 Euro, der bereinigte Konzernüberschuss bei rund 3,0 Milliarden Euro.
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet das Management laut Unternehmensmitteilung ein bereinigtes EBITDA nach Leasing von rund 47,6 Milliarden Euro (zuvor 47,5 Milliarden) und einen Free Cashflow nach Leasing von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor 20,0 Milliarden). Das bereinigte Ergebnis je Aktie soll bei 2,20 Euro liegen. Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt der Vorstand eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor, ein Plus von zehn Prozent. Die Nettofinanzverbindlichkeiten inklusive Leasing beliefen sich Ende September auf 134,2 Milliarden Euro – ein hoher Wert, der bei Telekommunikationskonzernen aber wegen der stabilen Cashflows üblich ist.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Bereinigtes EPS (Konsens)
|2,26 €
|2,57 €
|KGV (berechnet)
|11,7
|10,2
|Unternehmensprognose EPS 2026
|2,20 €
|–
|Bereinigtes EBITDA AL (Guidance)
|rund 47,6 Mrd. €
|–
|Free Cashflow AL (Guidance)
|rund 20,1 Mrd. €
|–
|Dividende je Aktie
|1,10 € (Vorschlag)
|–
KGV eigene Berechnung auf Basis des Xetra-Schlusskurses vom 20.11.2026 (26,34 €) und der Konsens-Gewinne je Aktie. Konsens für Umsatz und EBITDA in absoluten Zahlen lag nicht vor.
Quelle: Unternehmensprognose der Deutschen Telekom, Analysten-Konsens, Stand 20.11.2026
Wie lautet die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten?
Der Analysten-Konsens ist klar positiv: Von 19 Häusern raten 17 zum Kauf, zwei zum Halten, keines zum Verkauf. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 35,06 Euro, die Spanne reicht von 28,10 bis 43,00 Euro. Ausgehend vom Kurs von 26,34 Euro entspricht das einer Spanne von rund plus 7 bis plus 63 Prozent. Dieser Abstand ist ungewöhnlich groß – und erklärt, warum die Frage „Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Telekom Aktie zu?“ so viele Anleger beschäftigt. Wichtig: Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, kein Versprechen und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|Kaufen
|40,00 €
|06.11.2026
|J.P. Morgan
|Kaufen
|38,00 €
|05.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|36,00 € (zuvor 38,00 €)
|06.11.2026
|UBS
|Kaufen
|35,10 €
|06.11.2026
|Barclays
|Overweight
|33,00 € (zuvor 32,00 €)
|11.11.2026
|Kepler Cheuvreux
|Halten
|30,00 € (zuvor 32,00 €)
|19.11.2026
|Bernstein
|Market Perform
|28,10 €
|05.11.2026
Kursziele in Euro. ‚Zuvor‘ nur, wo die Veränderung belegt ist.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Stand 20.11.2026
Ist die Deutsche Telekom Aktie im Branchenvergleich günstig?
Auf Basis der Konsens-Gewinne ergibt sich für 2026 ein KGV von rund 11,7 und für 2027 von rund 10,2. Das ist für einen Konzern mit stabilen Cashflows und wachsender Dividende ein niedriger Wert und die Grundlage für das Argument der Optimisten. Skeptiker halten dagegen, dass der hohe Schuldenstand und die Abhängigkeit von T-Mobile US einen Abschlag rechtfertigen. Die Dividendenrendite von rund 4,2 Prozent liefert zusätzliche Unterstützung, ersetzt aber keinen Kursanstieg, wenn die Marktstimmung kippt. Ein vollständiger Peer-Vergleich mit aktuellen Kennzahlen europäischer Wettbewerber liegt der Redaktion für diesen Artikel nicht vor.
Was sagt die Charttechnik zur Deutsche Telekom Aktie?
Beschreibend betrachtet bewegt sich die Aktie im unteren Drittel ihrer 52-Wochen-Spanne von 23,53 bis 34,36 Euro. Mit 26,34 Euro notiert sie rund 23 Prozent unter dem Jahreshoch und etwa 12 Prozent über dem Jahrestief. Marktteilnehmer beobachten deshalb die Zone um 23,5 Euro als markante Unterstützung und die Bereiche über 28 Euro als erste Widerstände. Verlässliche Angaben zu gleitenden Durchschnitten und zum RSI zum Redaktionsschluss liegen nicht vor; wer Charttechnik nutzt, sollte sie im Chart unten selbst prüfen.
Welches Szenario trauen Analysten der Deutsche Telekom Aktie zu?
Die Spanne der Kursziele lässt sich in drei Lager einteilen. Die Optimisten um Deutsche Bank und J.P. Morgan verweisen auf Cashflow, Dividende und Bewertung. Das mittlere Lager um Goldman Sachs und UBS sieht die Aktie fair bis leicht unterbewertet. Die Vorsichtigeren wie Bernstein und Kepler Cheuvreux halten den Aufschlag zum Kurs für begrenzt, solange der Wettbewerbsdruck in den USA ungeklärt bleibt.
|Szenario
|Kursziel
|Rechnerischer Abstand zum Kurs
|Zentrales Argument
|Bull-Case
|bis 43,00 €
|rund +63 %
|Cashflow, steigende Dividende, niedrige Bewertung
|Base-Case
|rund 35,06 €
|rund +33 %
|Konsens der 19 Häuser
|Bear-Case
|ab 28,10 €
|rund +7 %
|US-Wettbewerb, hohe Verschuldung, begrenzter Rückkauf
Zuordnung nach den jeweils genannten Kurszielen; Potenzial rechnerisch zum Kurs von 26,34 €.
Quelle: Analystenstudien, Stand 20.11.2026
Welche Termine sind für die Deutsche Telekom Aktie wichtig?
Die Zahlen zum Geschäftsjahr 2026 veröffentlicht die Telekom am 25. Februar 2027, die Hauptversammlung folgt am 14. April 2027, die Q1-Zahlen am 12. Mai 2027. Bis dahin dürften Kurszieländerungen der Analysten, die Entwicklung bei T-Mobile US und Meldungen zum Wettbewerb die Aktie bewegen.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten? Der Konsens aus 19 Häusern sieht ein durchschnittliches Kursziel von 35,06 Euro; 17 Analysten raten zum Kauf, zwei zum Halten, keiner zum Verkauf (Stand 20.11.2026).
Welches Kursziel hat die Deutsche Telekom Aktie? Die Spanne reicht von 28,10 bis 43,00 Euro. Die Deutsche Bank nennt 40 Euro, Kepler Cheuvreux 30 Euro.
Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Telekom Aktie? Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026, rechnerisch rund 4,2 Prozent Rendite beim Kurs von 26,34 Euro.
Wie sieht die Unternehmensprognose für 2026 aus? Die Telekom erwartet ein bereinigtes EBITDA nach Leasing von rund 47,6 Milliarden Euro, einen Free Cashflow nach Leasing von rund 20,1 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 2,20 Euro.
Wann kommen die nächsten Zahlen? Das Geschäftsjahr 2026 meldet die Telekom am 25. Februar 2027.
Hinweis zur Weitergabe: Die in diesem Artikel genannten Ratings und Kursziele stammen von den genannten Analystenhäusern (Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Barclays, Kepler Cheuvreux, Bernstein) und werden von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, Goldman Sachs, UBS, Barclays, Kepler Cheuvreux, Bernstein, J.P. Morgan. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG. Dieser Beitrag wurde KI-unterstützt erstellt.
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Deutsche Telekom AG (DTE): Für diesen Beitrag ist noch kein Urteil hinterlegt..
- Quelle
- Empfehlung von Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Barclays, Kepler Cheuvreux, Bernstein (Analystenstudien 05.–19.11.2026) vom 19.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- Noch nicht veröffentlicht
- Interessenkonflikte
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, UBS, Barclays, Kepler Cheuvreux, Bernstein (Analystenstudien 05.–19.11.2026).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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