Eine frische Unternehmensnachricht gab es am Freitag nicht. Die Telekom profitierte vom Umfeld: Der Markt verarbeitete einen Ausverkauf bei Technologiewerten, Sorgen um die Zinsen und die Folgen des Anthropic-Börsengangs. In dieser Lage griffen Anleger zu defensiven Titeln. Die Telekom war damit einer der wenigen DAX-Gewinner, hinter Fresenius Medical Care und Hannover Rück. Zu den größten Verlierern zählten Scout24, Infineon und Siemens Energy. Der DAX beendete den sechsten Verlusttag in Folge und fiel unter die 25.000er-Marke.

Der eigentliche Treiber der aktuellen Deutsche Telekom Aktienprognose liegt etwas länger zurück: Am 5. November legte der Konzern Zahlen zum dritten Quartal vor und hob die Ziele für 2026 an. Die Aktie gab am Tag der Zahlen dennoch leicht nach, weil die angekündigte Kapitalrückgabe enttäuschte.