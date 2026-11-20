Das durchschnittliche Kursziel von 35,06 Euro liegt rund 33 Prozent über dem Xetra-Schlusskurs von 26,34 Euro – ein Ziel Dritter, keine Garantie.
Deutsche Telekom Aktie Prognose: Kursziele von 28 bis 40 Euro – warum streiten Analysten trotz Rekordzahlen?
Die Deutsche Telekom Aktie schloss am 20.11.2026 bei 26,34 Euro, der Analysten-Konsens liegt bei 35,06 Euro. Die Deutsche Telekom Aktienprognose im Check: angehobene Konzernprognose, Dividende von 1,10 Euro und Kursziele von Deutsche Bank bis Bernstein.
Konsens weit über dem Kurs
Konzernprognose zum dritten Mal angehoben
Die Telekom erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro.
Dividende von 1,10 Euro vorgeschlagen
Das sind 10 Prozent mehr als zuletzt; bei 26,34 Euro entspricht das rechnerisch rund 4,2 Prozent Rendite.
Streitpunkt Kapitalrückgabe
Der für 2027 angekündigte Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro blieb unter den Erwartungen des Marktes.
Die Deutsche Telekom Aktie (ISIN DE0005557508, Ticker DTE) hat am Freitag, 20.11.2026, an der Xetra bei 26,34 Euro geschlossen, ein Plus von 1,15 Prozent – während der DAX um 2,6 Prozent auf 24.802,78 Punkte einbrach. Seit Jahresbeginn liegt das Papier damit noch rund 5 Prozent im Minus. Gleichzeitig sehen acht Analysten im Schnitt ein Kursziel von 35,06 Euro. Wie belastbar ist diese Deutsche Telekom Aktienprognose, und warum liegen die Ziele zwischen 28,10 und 40 Euro so weit auseinander?
Auslöser
Was ist bei der Deutsche Telekom Aktie passiert?
Eine frische Unternehmensnachricht gab es am Freitag nicht. Die Telekom profitierte vom Umfeld: Der Markt verarbeitete einen Ausverkauf bei Technologiewerten, Sorgen um die Zinsen und die Folgen des Anthropic-Börsengangs. In dieser Lage griffen Anleger zu defensiven Titeln. Die Telekom war damit einer der wenigen DAX-Gewinner, hinter Fresenius Medical Care und Hannover Rück. Zu den größten Verlierern zählten Scout24, Infineon und Siemens Energy. Der DAX beendete den sechsten Verlusttag in Folge und fiel unter die 25.000er-Marke.
Der eigentliche Treiber der aktuellen Deutsche Telekom Aktienprognose liegt etwas länger zurück: Am 5. November legte der Konzern Zahlen zum dritten Quartal vor und hob die Ziele für 2026 an. Die Aktie gab am Tag der Zahlen dennoch leicht nach, weil die angekündigte Kapitalrückgabe enttäuschte.
Wie verdient die Deutsche Telekom ihr Geld?
Die Deutsche Telekom ist einer der größten Telekommunikationskonzerne der Welt. Rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Ergebnis kommen aus den USA, wo die Tochter T-Mobile US Mobilfunk betreibt. Der Konzern hielt laut eigener Mitteilung im Februar 2026 rund 52,8 Prozent an T-Mobile US. Dazu kommen das Geschäft in Deutschland und Europa mit Mobilfunk, Festnetz und Glasfaser sowie das Geschäftskundengeschäft T-Systems. Die Marktkapitalisierung beträgt bei dem aktuellen Kurs rund 130 Milliarden Euro.
Die Beteiligung an T-Mobile US ist für die Deutsche Telekom Aktie ein zentraler Bewertungsfaktor: Bei einem T-Mobile-US-Börsenwert von rund 173 Milliarden Euro (Stand 13.11.2026) entspricht der Anteil rechnerisch rund 91 Milliarden Euro, also etwa 70 Prozent des Telekom-Börsenwerts. Das ist eine eigene Rechnung auf Basis der Beteiligung vom Februar.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Unternehmensprognose für die Deutsche Telekom Aktie 2026 und 2027?
Im dritten Quartal 2026 steigerte die Telekom den Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro (organisch +5,5 Prozent). Das bereinigte EBITDA AL stieg um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, der bereinigte Konzernüberschuss um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Der freie Cashflow AL erreichte 5,7 Milliarden Euro. Alle vier Zahlen lagen über den Erwartungen der Analysten, die bei 30,4 Milliarden Euro Umsatz, 11,96 Milliarden Euro EBITDA, 2,86 Milliarden Euro Überschuss und 5,41 Milliarden Euro Cashflow gelegen hatten. Schwächer entwickelte sich Deutschland: Dort wuchs das bereinigte EBITDA AL nur um 1,5 Prozent.
Eine Kennzahlenprognose für 2027 hat die Telekom noch nicht veröffentlicht. Bekannt ist lediglich, dass der Aktienrückkauf 2027 bis zu 2 Milliarden Euro umfassen soll – der Markt hatte laut Analystenschätzungen rund 3 Milliarden Euro erwartet.
|Kennzahl
|2025 (Ist)
|2026e
|2027e
|Bereinigtes EPS (Konsens)
|–
|2,26 €
|2,58 €
|KGV (Kurs 26,34 €)
|–
|rund 11,7
|rund 10,2
|Dividende je Aktie
|1,00 €
|1,10 € (Vorschlag)
|–
|Dividendenrendite
|rund 3,8 %
|rund 4,2 %
|–
|Freier Cashflow AL
|–
|rund 20,1 Mrd. € (Prognose)
|–
Konsens-EPS laut Analystenschätzungen, Stand Mitte November 2026; der Wert für 2027 beruht auf einer abgeleiteten Rechnung. KGV und Dividendenrendite eigene Rechnung auf den Xetra-Schlusskurs von 26,34 € (20.11.2026).
Quelle: Unternehmensangaben, Analysten-Konsens
Analystenstimmen
Wie lautet die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten?
Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten fällt klar positiv aus: Von acht erfassten Häusern raten sieben zum Kauf und eines zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,06 Euro, das höchste bei 40 Euro (Deutsche Bank), das niedrigste bei 28,10 Euro (Bernstein). Gegenüber 26,34 Euro ergibt sich rechnerisch ein Potenzial von rund 33 Prozent zum Durchschnitt, von rund 52 Prozent zum höchsten und von rund 7 Prozent zum niedrigsten Ziel. Je nach Datenanbieter variiert die Zahl der erfassten Analysten; ein breiterer Datensatz kommt auf 14 Kaufempfehlungen von 17 Häusern.
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Telekom Aktie zu?
|Haus
|Rating
|Kursziel (alt → neu)
|Datum
|Potenzial
|Deutsche Bank
|Kaufen
|40,00 €
|06.11.2026
|rund +52 %
|J.P. Morgan
|Kaufen
|38,00 €
|05.11.2026
|rund +44 %
|Goldman Sachs
|Buy
|38 → 36 €
|06.11.2026
|rund +37 %
|Berenberg
|Kaufen
|35,20 €
|01.10.2026
|rund +34 %
|UBS
|Kaufen
|35,10 €
|06.11.2026
|rund +33 %
|Barclays
|Kaufen
|33,00 €
|11.11.2026
|rund +25 %
|Bernstein
|Market Perform
|28,10 €
|05.11.2026
|rund +7 %
Alle Kursziele in Euro. Rating und Kursziel sind Einschätzungen der genannten Häuser und keine Empfehlung von aktiencheck.de. Potenzial = eigene Rechnung auf 26,34 €.
Quelle: Analystenstudien der genannten Häuser, Daten vom 01.10. bis 11.11.2026
Auffällig ist, dass die Ziele nach den Zahlen vom 5. November kaum noch steigen: Goldman Sachs senkte von 38 auf 36 Euro, obwohl die Konzernprognose angehoben wurde. Das spiegelt die Sorge, dass der geringere Rückkauf und das schwächere Deutschlandgeschäft die Aktie bremsen könnten.
Bewertung
Ist die Deutsche Telekom Aktie 2026 und 2027 günstig bewertet?
Auf Basis des Konsens-EPS ergibt sich ein KGV von rund 11,7 für 2026 und rund 10,2 für 2027. Eine Peer-Auswertung Anfang November bezifferte das erwartete KGV der Telekom auf rund 11,9, den Median der Vergleichsgruppe auf rund 15,4. Dieser Vergleich ist allerdings laut der Auswertung nicht vollständig. Kennzahlen wie EV/EBITDA und die Bewertung einzelner Wettbewerber wie Vodafone, Orange oder Telefónica lagen uns nicht belastbar vor; ein Zahlenvergleich wäre deshalb unseriös. Mit rund 4,2 Prozent Dividendenrendite zählt die Deutsche Telekom Aktie zu den ausschüttungsstarken Werten im DAX.
Chart
Was sagt die Charttechnik zur Deutsche Telekom Aktie?
Rein beschreibend: Die Aktie notiert mit 26,34 Euro unter der 50-Tage-Linie und unter der 200-Tage-Linie, die zuletzt bei rund 28,43 Euro lag, also etwa 8 Prozent über dem Kurs. Als Widerstand wird die Zone um 28 Euro genannt. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 34,36 Euro (27.02.2026), das Tief bei 23,53 Euro (30.06.2026). Der Relative-Stärke-Index bewegte sich nahe der neutralen Zone. Charttechnische Beschreibungen sind keine Handlungsaufforderung.
Szenarien
Bull-Case, Base-Case, Bear-Case: Wie diskutiert der Markt die Deutsche Telekom Aktie?
|Szenario
|Kursziel-Marke Dritter
|Annahme im Markt
|Bull-Case
|40 € (Deutsche Bank)
|Weitere Prognoseanhebungen, starkes US-Geschäft, höhere Kapitalrückgabe
|Base-Case
|35,06 € (Konsens)
|Prognose 2026 wird erreicht, Dividende wächst planmäßig
|Bear-Case
|28,10 € (Bernstein)
|Schwaches Deutschland-Geschäft, Druck bei T-Mobile US, geringe Kapitalrückgabe
Die Szenarien geben die im Markt diskutierten Einschätzungen Dritter wieder. aktiencheck.de gibt keine eigene Kursprognose und kein eigenes Kursziel ab.
Quelle: Analystenstudien (siehe Kursziel-Tabelle), Unternehmensmitteilungen
Ausblick
Was beobachten Anleger bei der Deutsche Telekom Aktie jetzt?
Der nächste feste Termin sind die Jahreszahlen 2026 am 25. Februar 2027. Bis dahin dürften drei Themen den Kurs prägen: die Entwicklung der Zinsen und der Technologiewerte am Gesamtmarkt, die Genehmigung des Frequenzkaufs von SpaceX/Starlink Mobile in den USA und die Frage, ob die Telekom ihre Kapitalrückgabe aufstockt. Außerdem schauen Marktteilnehmer auf eine mögliche Kennzahlenprognose für 2027.
FAQ zur Deutsche Telekom Aktienprognose
Wie lautet die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten? Der Konsens von acht Analysten liegt bei 35,06 Euro Kursziel; die Spanne reicht von 28,10 bis 40 Euro. Sieben Häuser raten zum Kauf, eines zum Halten.
Wie hat die Telekom die Prognose für 2026 verändert? Der Konzern erwartet jetzt ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro (zuvor 47,5) und einen freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor 20,0).
Was ist die Deutsche Telekom Aktie 2026/2027 wert? Das hängt von den Schätzungen ab: Der Konsens rechnet mit einem bereinigten Ergebnis je Aktie von 2,26 Euro für 2026 und rund 2,58 Euro für 2027. Daraus ergibt sich beim Kurs von 26,34 Euro ein KGV von rund 11,7 beziehungsweise rund 10,2.
Wann veröffentlicht die Telekom die nächsten Zahlen? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
Zahlt die Deutsche Telekom Aktie Dividende? Für 2026 schlägt der Konzern 1,10 Euro je Aktie vor; das entspricht bei 26,34 Euro einer Rendite von rund 4,2 Prozent.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Einschätzungen und Kursziele externer Analystenhäuser wieder (Deutsche Bank, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Berenberg, UBS, Barclays, Bernstein). Die Verantwortung für die Einschätzungen liegt bei den jeweiligen Häusern; aktiencheck.de gibt sie unverändert und ohne eigene Bewertung weiter. Offenlegungen: Deutsche Bank Research, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Berenberg, UBS, Barclays, Bernstein. Kursangaben mit Stand 20.11.2026 (Xetra-Schlusskurs).
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