Die Deutsche Telekom Aktie (Ticker DTE, ISIN DE0005557508) schloss am Freitag, 20. November 2026, an der Xetra bei 26,34 Euro, ein Plus von 1,15 Prozent, während der DAX in der Woche um mehr als sieben Prozent einbrach. Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten ist deutlich optimistischer als der Kurs: Das durchschnittliche Deutsche Telekom Kursziel liegt bei rund 35,06 Euro, gut ein Drittel über dem Schlusskurs, und selbst das niedrigste Ziel von 28,10 Euro liegt darüber. Warum klafft die Lücke so weit?

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