Die Deutsche Telekom Aktie (Ticker DTE, ISIN DE0005557508, WKN 555750) ist der Fels in der Brandung des DAX: Während Chipwerte und die Deutsche Bank unter Druck stehen, kostete die T-Aktie am Dienstag um 11:40 Uhr an der Börse Stuttgart 27,28 Euro, 1,6 Prozent mehr als am Vortag. Schon am Montag hatte sie ein neues Vier-Wochen-Hoch markiert. Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten liegt deutlich höher: Das durchschnittliche Kursziel beträgt laut finanzen.net 35,06 Euro – rund 29 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Deutsche Telekom Aktie Prognose: Analysten sehen im Schnitt 35 Euro, die Aktie steht bei 27 – wann schließt sich die Lücke?
Die Deutsche Telekom Aktie gehört im Tech-Ausverkauf zu den DAX-Gewinnern. Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten liegt rund 29 Prozent über dem Kurs – trotz enttäuschender Rückkaufpläne. Was Guidance, Konsens, Kursziele und Szenarien jetzt verraten.
Die Lücke zwischen Kurs und Kurszielen ist erstaunlich groß für einen Konzern, der gerade seine Prognose angehoben und eine Rekorddividende angekündigt hat. Seit dem Hoch im Februar bei 34,36 Euro hat die Aktie rund ein Fünftel verloren. Ist die Deutsche Telekom Aktie Prognose der Analysten zu optimistisch – oder hat der Markt die Qualität des Konzerns unterschätzt?
Prognose angehoben
Bereinigtes EBITDA AL 2026 nun rund 47,6 Mrd. Euro, Free Cashflow AL rund 20,1 Mrd. Euro.
Rekorddividende
Für 2026 sollen 1,10 Euro je Aktie fließen, 10 Prozent mehr als im Vorjahr.
Rückkauf enttäuscht
2027 sind nur bis zu 2 Mrd. Euro Rückkauf geplant – Analysten hatten im Median 3 Mrd. erwartet.
Defensiv gefragt
Im KI- und Chip-Ausverkauf gehört die T-Aktie zu den DAX-Gewinnern.
Der Auslöser
Was ist bei der Deutsche Telekom Aktie passiert?
Zwei Kräfte bewegen die Aktie derzeit. Erstens die Rotation an der Börse: Vor den Nvidia-Zahlen heute Abend ziehen sich Anleger aus Technologie- und Halbleiterwerten zurück und suchen stabile Ertragsbringer. Telekommunikationskonzerne mit planbaren Cashflows und hohen Dividenden profitieren davon. Bereits am Montag schloss die Telekom laut Ideas Daily 1,5 Prozent im Plus und gehörte damit zu den stärksten DAX-Werten.
Zweitens wirken die Quartalszahlen vom 5. November nach. Damals übertraf die Telekom die Erwartungen bei Umsatz, operativem Ergebnis und Free Cashflow und hob die Jahresprognose an. Die Freude wurde jedoch gedämpft: Die Dividende für 2026 fiel mit 1,10 Euro einen Hauch niedriger aus als die von Analysten erwarteten 1,12 Euro, und das Rückkaufprogramm für 2027 schrumpft von bis zu 5 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf bis zu 2 Milliarden Euro. stock3 sprach von einer „Dividendenenttäuschung“.
Geschäftsmodell
Womit verdient die Deutsche Telekom ihr Geld?
Die Deutsche Telekom ist Europas größter Telekommunikationskonzern. Das Geschäft umfasst Mobilfunk, Festnetz, Breitband und Glasfaser in Deutschland und mehreren europäischen Ländern sowie IT-Dienstleistungen über T-Systems. Der wichtigste Ergebnisbringer ist jedoch die Mehrheitsbeteiligung an T-Mobile US: Rund zwei Drittel des operativen Ergebnisses stammen inzwischen aus den USA. Damit ist die T-Aktie auch eine Wette auf den US-Mobilfunkmarkt und den Dollar.
Zahlen und Guidance
Wie lautet die Deutsche Telekom Aktienprognose des Unternehmens?
Das 35. Quartal in Folge mit Ergebniswachstum in Europa – und ein US-Geschäft, das weiter zulegt.
Im dritten Quartal 2026 steigerte die Telekom den Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, organisch um 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 9,9 Prozent auf 12,21 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss kletterte um 12,7 Prozent auf 3,01 Milliarden Euro, der Free Cashflow AL auf 5,70 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung inklusive Leasing sank von 138,4 auf 134,2 Milliarden Euro.
In den USA legte der Serviceumsatz von T-Mobile US um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar zu, das bereinigte EBITDA AL um 11,4 Prozent. In Deutschland stieg der Umsatz um 3,9 Prozent auf 6,60 Milliarden Euro, die Marge gab jedoch von 43,1 auf 42,0 Prozent nach. Mit 190.000 neuen Glasfaserkunden erreichte die Telekom einen Rekord.
Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro (zuvor rund 47,5 Milliarden) und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor rund 20,0 Milliarden). Beim bereinigten Gewinn je Aktie bleibt das Ziel bei 2,20 Euro – der Konsens liegt laut stock3 mit 2,26 bis 2,28 Euro etwas höher. Vorstandschef Tim Höttges sagte laut Mitteilung, man setze mit den starken Zahlen „Maßstäbe in unserer Branche“.
|Kennzahl
|2026e
|2027e
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|2,26 €
|2,58 €
|KGV
|rund 12,1
|rund 10,6
|Dividende je Aktie
|1,10 €
|1,30 €
|Dividendenrendite
|rund 4,0 %
|rund 4,8 %
Konsens laut stock3, Stand 05.11.2026. KGV und Rendite eigene Rechnung auf Basis von 27,28 EUR (17.11.2026, 11:40 Uhr, Börse Stuttgart).
Quelle: Deutsche Telekom, stock3, finanzen.net
Die Tabelle zeigt, worauf die Deutsche Telekom Aktie Prognose aufbaut: zweistelliges Gewinnwachstum je Aktie und steigende Ausschüttungen. Für 2027 rechnet der Konsens mit 14 Prozent mehr Gewinn je Aktie und einer Dividende von 1,30 Euro.
Analysten
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutsche Telekom Aktie zu?
Die Analysten sind nahezu einhellig positiv. Laut boerse-express raten von sieben Häusern sechs zum Kauf und eines zum Halten, kein Haus rät zum Verkauf. Das durchschnittliche Ziel liegt dort bei rund 35,10 bis 35,20 Euro, die Spanne reicht von 28,10 bis 40,00 Euro. finanzen.net nennt ein durchschnittliches Kursziel von 35,06 Euro. Selbst das niedrigste Ziel liegt damit noch über dem aktuellen Kurs.
|Haus
|Rating
|Kursziel alt → neu
|Datum
|Quelle
|Goldman Sachs
|Buy
|38 → 36
|06.11.2026
|boerse-global/kapitalmarktexperten
|Barclays
|Overweight
|36 → 35
|10.08.2026
|boerse.de
|JPMorgan
|Overweight
|40 → 38
|27.07.2026
|boerse-express
|Deutsche Bank
|Buy
|42 → 40
|Juli 2026
|boerse-express
Kursziele in Euro. Einschätzungen der genannten Häuser, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Ältere Studien aus dem Sommer zur Einordnung.
Quelle: boerse-global, kapitalmarktexperten.de, boerse.de, boerse-express
Goldman-Analyst Andrew Lee senkte sein Ziel nach den Zahlen leicht von 38 auf 36 Euro, blieb aber bei „Buy“. Die Deutsche Bank sieht mit 40 Euro das höchste Potenzial unter den genannten Häusern. Auffällig ist, dass viele Ziele seit dem Sommer leicht gesenkt wurden – der Abstand zum Kurs bleibt dennoch groß.
Bewertung
Ist die Deutsche Telekom Aktie im Branchenvergleich günstig?
Mit einem KGV von rund 12 auf Basis der Schätzungen für 2026 ist die Telekom laut boerse-express günstiger als der Median der europäischen Telekomwerte von 15,4. Die börsennotierte Tochter T-Mobile US wird laut StockAnalysis mit einem erwarteten KGV von 12,4 gehandelt; ihr durchschnittliches Kursziel liegt bei 225,44 Dollar, der Kurs schloss am Montag bei 170,01 Dollar. Wettbewerber Vodafone weist für 2026 und 2027 laut MarketScreener wegen erwarteter Verluste kein sinnvolles KGV aus. Gemessen an Wachstum, Bilanz und Ausschüttung gehört die Telekom damit zu den solidesten Werten der Branche – der Bewertungsabschlag erklärt sich eher durch Schulden, den Dollar und Sorgen um neue Konkurrenz in den USA.
Charttechnik
Was sagt der Chart zur Deutsche Telekom Aktie Prognose?
Nach dem Tief vom 30. Juni bei 23,54 Euro hat sich die Aktie um rund 16 Prozent erholt. Laut finanzen.net markierte sie am Montag ein neues Vier-Wochen-Hoch. Die Marke von 27 Euro, lange eine Hürde, wurde zurückerobert; als nächster Widerstand gilt laut boerse-express die Zone um 28 Euro. Bis zum Februar-Hoch von 34,36 Euro bleibt viel Abstand. Aktuelle Werte für 50- und 200-Tage-Linie sowie den RSI hat aktiencheck.de nicht verlässlich gefunden.
Szenarien
Bull, Base, Bear: Welche Deutsche Telekom Aktie Prognose diskutiert der Markt?
|Szenario
|Kursziel Dritter
|Begründung laut Quelle
|Bull-Case
|38–40 EUR (JPMorgan, Deutsche Bank)
|T-Mobile US, Glasfaser, hoher Free Cashflow
|Base-Case
|rund 35 EUR (Konsens)
|Prognose angehoben, Dividende steigt
|Bear-Case
|28,10 EUR (niedrigstes Ziel)
|Hohe Schulden, schwächere Marge in Deutschland, kleinerer Rückkauf
Kursziele Dritter; kein Haus hat explizite Bull/Base/Bear-Szenarien veröffentlicht, Zuordnung nach Höhe der Ziele.
Quelle: boerse-express, finanzen.net, boerse-global
Termine
Was Anleger bei der Deutsche Telekom Aktie jetzt beobachten
17. November, abends: Nvidia-Zahlen – entscheidend für die Frage, ob die Rotation in defensive Werte anhält.
25. Februar 2027: Zahlen zum Gesamtjahr 2026 und Ausblick 2027.
Frühjahr 2027: Hauptversammlung und Zahlung der Dividende von 1,10 Euro; ein genaues Datum hat aktiencheck.de nicht geprüft.
12. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktienprognose
Wie lautet die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten? Laut finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 35,06 Euro; boerse-express nennt für sieben Häuser eine Spanne von 28,10 bis 40,00 Euro.
Warum steigt die Deutsche Telekom Aktie heute? Im Ausverkauf von Technologiewerten vor den Nvidia-Zahlen suchen Anleger defensive Titel mit stabilen Cashflows und Dividenden.
Welche Dividende zahlt die Deutsche Telekom? Für 2026 ist eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie geplant, der Konsens erwartet für 2027 rund 1,30 Euro.
Was erwarten Analysten für die Deutsche Telekom Aktie 2027? Der Konsens laut stock3 rechnet mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 2,58 Euro.
Welches Kursziel hat Goldman Sachs für die Deutsche Telekom Aktie? Goldman Sachs senkte das Ziel am 6. November von 38 auf 36 Euro und bestätigte „Buy“.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt Anlageempfehlungen Dritter wieder, insbesondere die Einstufung „Buy“ mit Kursziel 36 Euro von Goldman Sachs (Analyst Andrew Lee) vom 06.11.2026. Die Weitergabe erfolgt unverändert und ohne eigene Bewertung durch aktiencheck.de. Offenlegungen der Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research (siehe auch Goldman Sachs European Policy); weitere Häuser: Barclays, Deutsche Bank Research. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Telekom AG (DTE): Kaufen, Kursziel 36,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs (Andrew Lee) vom 06.11.2026, 00:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs (Andrew Lee).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.