Im dritten Quartal 2026 steigerte die Telekom den Umsatz laut Unternehmensmitteilung um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, organisch um 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 9,9 Prozent auf 12,21 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss kletterte um 12,7 Prozent auf 3,01 Milliarden Euro, der Free Cashflow AL auf 5,70 Milliarden Euro. Die Nettoverschuldung inklusive Leasing sank von 138,4 auf 134,2 Milliarden Euro.

In den USA legte der Serviceumsatz von T-Mobile US um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden Dollar zu, das bereinigte EBITDA AL um 11,4 Prozent. In Deutschland stieg der Umsatz um 3,9 Prozent auf 6,60 Milliarden Euro, die Marge gab jedoch von 43,1 auf 42,0 Prozent nach. Mit 190.000 neuen Glasfaserkunden erreichte die Telekom einen Rekord.

Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro (zuvor rund 47,5 Milliarden) und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor rund 20,0 Milliarden). Beim bereinigten Gewinn je Aktie bleibt das Ziel bei 2,20 Euro – der Konsens liegt laut stock3 mit 2,26 bis 2,28 Euro etwas höher. Vorstandschef Tim Höttges sagte laut Mitteilung, man setze mit den starken Zahlen „Maßstäbe in unserer Branche“.