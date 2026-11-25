Die Deutsche Telekom Aktienprognose des Unternehmens ist klar nach oben gerichtet: dritte Anhebung der Ziele, höhere Dividende und ein Konsens-Kursziel von rund 35 Euro. Auf der anderen Seite stehen Verschuldung, ein enttäuschender Rückkaufrahmen und ein Kurs, der noch ein gutes Stück unter dem Jahreshoch liegt. Die Deutsche Telekom Aktie ist damit ein Wert mit breiter Analystenzustimmung, deren Prognosen aber erst mit den Zahlen im Februar überprüft werden. Dieser Beitrag ist keine Anlageempfehlung; aktiencheck.de gibt weder ein Kursziel noch eine Kursprognose ab. Wertpapiere unterliegen Kursschwankungen bis zum Totalverlust.