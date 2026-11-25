Die Deutsche Telekom Aktie (ISIN: DE0005557508, Ticker: DTE) notierte am Dienstag, 24. November 2026, um 11:48 Uhr im Xetra-Handel bei 26,37 Euro, ein Plus von 0,5 Prozent. Im weiteren Tagesverlauf nennen Datenanbieter Kurse zwischen 26,67 und 26,83 Euro, der exakte Schlusskurs ist nicht eindeutig belegt. Klar ist: Die Aktie liegt rund 23 Prozent unter ihrem Jahreshoch von 34,36 Euro (27. Februar) und rund 12 Prozent über dem Jahrestief von 23,53 Euro (30. Juni). Die Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten ist dagegen deutlich positiver: Im Schnitt liegen die Kursziele bei 35,06 Euro, also rund 31 bis 33 Prozent über dem Kurs. Dieser Beitrag ordnet die Deutsche Telekom Aktie Prognose ein, ohne ein eigenes Kursziel zu nennen.
Deutsche Telekom Aktie Prognose: Analysten-Konsens bei 35 Euro, Kurs bei 26 – wie viel Potenzial sehen Experten im Defensivwert?
Die Deutsche Telekom Aktie notiert rund 23 Prozent unter ihrem Februar-Hoch, Analysten nennen im Schnitt 35 Euro als Kursziel. Die Deutsche Telekom Aktienprognose: angehobene Unternehmensziele für 2026, Konsensschätzungen, Kursziele von 28 bis 40 Euro und die KI-Fabrik als Wachstumsstory.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- Ticker
- DTE (Xetra)
- ISIN
- DE0005557508
- Marktkapitalisierung
- rund 126 Mrd. EUR
- 52-Wochen-Spanne
- 23,53 bis 34,36 EUR
- Nächste Zahlen
- 25.02.2027 (Geschäftsjahr 2026)
Stand: 24.11.2026, Kurs Xetra, Kennzahlen laut Unternehmen und finanzen.net
Was ist passiert?
Warum steht die Deutsche Telekom Aktie im Fokus der Anleger?
Während Chip- und KI-Werte unter Druck stehen, hält sich die Deutsche Telekom Aktie stabil. Am Dienstag führte sie zeitweise das DAX-Feld an, wie Marktberichte nahelegen.
Zwei Themen treiben das Interesse. Erstens: Anleger suchen in der KI-Korrektur defensive Werte mit planbaren Erträgen und Dividende, ein Profil, das die Telekom bedient. Zweitens: Der Konzern baut seine KI-Infrastruktur aus. Am 9. November meldete die Telekom, die Leistung ihrer Industrial AI Cloud, der sogenannten KI-Fabrik in München, zu verdoppeln. Die Investition liegt bei knapp 250 Millionen Euro, die erste Ausbaustufe war nach rund sieben Monaten ausgebucht, Siemens zählt zu den Nutzern (Quelle: finanznachrichten.de, 9. November 2026). Nach Berichten soll die Kapazität auf rund 20.000 Nvidia-Grafikprozessoren und 20 Megawatt wachsen; im Dezember soll zudem über eine Beteiligung an einer europäischen KI-Gigafactory entschieden werden.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Telekom Geld und was bringt die T-Mobile-US-Beteiligung?
Die Telekom betreibt Mobilfunk- und Festnetze in Deutschland und Europa, dazu die IT-Sparte T-Systems. Größter Gewinnbringer ist die Beteiligung an T-Mobile US: Im dritten Quartal wuchs der Serviceumsatz dort um 6,3 Prozent auf 19,4 Milliarden US-Dollar, das bereinigte EBITDA AL stieg um 11,4 Prozent auf 9,4 Milliarden US-Dollar, es kamen 274.000 Kundenkonten hinzu. In Deutschland legte der Umsatz um 3,9 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro zu, mit einem Rekord von 190.000 neuen Glasfaserkunden. T-Systems verbuchte einen um 27,7 Prozent höheren Auftragseingang von 883 Millionen Euro.
Zahlen und Ausblick
Was sagt die Deutsche Telekom Aktienprognose des Unternehmens selbst?
Mit den Zahlen vom 5. November hob die Telekom ihre Ziele für 2026 zum dritten Mal an. Alle wichtigen Kennzahlen lagen über den Erwartungen der Analysten.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung
|Konsens
|Umsatz
|31,1 Mrd. EUR
|+7,5 %
|30,38 Mrd. EUR
|Bereinigtes EBITDA AL
|12,2 Mrd. EUR
|+9,9 %
|11,96 Mrd. EUR
|Free Cashflow AL
|5,7 Mrd. EUR
|+1,4 %
|5,41 Mrd. EUR
|Bereinigter Konzernüberschuss
|3,0 Mrd. EUR
|+12,7 %
|2,86 Mrd. EUR
Konsens laut Berichterstattung von Investing.com zu den Quartalszahlen. EBITDA AL: EBITDA nach Leasing.
Quelle: Deutsche Telekom, Quartalsmitteilung vom 05.11.2026; Investing.com
Die neue Prognose für 2026 sieht ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro vor (zuvor 47,5; Konsens vor den Zahlen 47,06) und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro (zuvor 20,0; Konsens 19,74). Die Dividende für 2026 soll 1,10 Euro je Aktie betragen, ein Plus von 10 Prozent gegenüber 1,00 Euro. Für Ernüchterung sorgte allein der Aktienrückkauf: Für 2027 sind bis zu 2 Milliarden Euro vorgesehen, Analysten hatten rund 3 Milliarden erwartet. Konkrete Mittelfristziele für 2027 konnten wir nicht belegen.
Konsens
Welche Gewinne erwarten Analysten für die Deutsche Telekom Aktie 2026?
|Kennzahl
|2026e
|EBITDA AL laut Unternehmensprognose
|rund 47,6 Mrd. EUR
|Free Cashflow AL laut Unternehmensprognose
|rund 20,1 Mrd. EUR
|Gewinn je Aktie (Konsens)
|2,26 EUR
|Dividende je Aktie
|1,10 EUR (Konsens 1,11 EUR)
|KGV (Kurs 26,37 EUR)
|rund 12
|Dividendenrendite
|rund 3,6 %
KGV ist eine eigene Berechnung auf Basis von 26,37 EUR und dem Konsens-EPS 2026; Datenanbieter nennen je nach Methode KGV zwischen rund 12 und 14. Schätzungen für 2027 lagen nicht belegt vor.
Quelle: finanzen.net (24.11.2026), Deutsche Telekom; Berechnung aktiencheck.de
Das KGV von rund 12 liegt damit klar unter dem von Technologiewerten. Für die Verschuldung nennt eine Quelle eine Nettoverschuldung von rund 134 Milliarden Euro, ein Wert, der nicht an der Primärquelle geprüft wurde und wegen der Beteiligung an T-Mobile US nur mit Vorsicht zu lesen ist.
Kursziele
Welches Kursziel trauen Analysten der Deutschen Telekom Aktie zu?
Nach finanzen.net beobachten acht Analysten die Deutsche Telekom Aktie: sieben raten zum Kauf, einer zum Halten, Verkaufsempfehlungen gibt es nicht. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 35,06 Euro, das höchste bei 40,00 Euro (Deutsche Bank), das niedrigste bei 28,10 Euro (Bernstein). Gemessen an den rund 26,4 Euro vom Dienstagvormittag läge das Durchschnittsziel rund 33 Prozent höher. Zu beachten: Viele Ziele stammen aus der ersten Novemberhälfte, also von den Zahlen.
|Haus
|Rating
|Kursziel
|Datum
|Deutsche Bank
|Buy
|40,00 EUR
|06.11.2026
|JPMorgan
|k. A.
|38,00 EUR
|05.11.2026
|Goldman Sachs
|Buy
|36,00 EUR (zuvor 38,00 EUR)
|06.11.2026
|Berenberg
|k. A.
|35,20 EUR
|01.10.2026
|UBS
|k. A.
|35,10 EUR
|06.11.2026
|Barclays
|k. A.
|33,00 EUR
|11.11.2026
|Bernstein
|Market Perform
|28,10 EUR
|05.11.2026
Kursziele sind Einschätzungen einzelner Häuser, keine Garantien und keine Empfehlung von aktiencheck.de. k. A. = Rating oder früheres Ziel nicht belegt.
Quelle: finanzen.net (Kursziele-Seite, 24.11.2026), aktiencheck.de (17.11.2026)
Auffällig: Die Spanne von 28,10 bis 40,00 Euro ist breit, das niedrigste Ziel liegt aber noch über dem aktuellen Kurs. Goldman Sachs hat sein Ziel nach den Zahlen von 38 auf 36 Euro gesenkt, das Rating aber beibehalten.
Charttechnik
Wie steht die Deutsche Telekom Aktie im Chart da?
Belastbare Werte zu gleitenden Durchschnitten oder zum RSI konnten wir nicht verifizieren. Beschreibend lässt sich sagen: Die Aktie hat sich seit dem Jahrestief von 23,53 Euro (30. Juni) um rund 12 Prozent erholt, liegt aber noch rund 23 Prozent unter dem Hoch von 34,36 Euro (27. Februar). Auf Jahressicht steht damit weiterhin ein Minus; für Ende Oktober wurde ein Jahresminus von rund 10 Prozent berichtet.
Bull und Bear
Was für und was gegen die Deutsche Telekom Aktie spricht
|Szenario
|Annahme laut Dritten
|Kursziel
|Bull
|Weiter angehobene Ziele, T-Mobile US wächst, KI-Fabrik als zusätzlicher Treiber
|40,00 EUR (Deutsche Bank, 06.11.)
|Base
|Defensives Wachstum, Dividendenplus von 10 %
|Ø 35,06 EUR
|Bear
|Schwächere Aktionärsrückflüsse, hohe Verschuldung, Marktrisiken
|28,10 EUR (Bernstein, 05.11.)
Szenarien beschreiben Positionen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Quelle: finanzen.net, Deutsche Bank, Bernstein (Stand November 2026)
Termine
Was Anleger bei der Deutschen Telekom Aktie jetzt beobachten
Dezember 2026: Entscheidung über eine mögliche Beteiligung an einer EU-KI-Gigafactory.
25. Februar 2027: Zahlen zum Geschäftsjahr 2026, einschließlich Ausblick für 2027.
12. Mai 2027: Zahlen zum ersten Quartal 2027.
Hauptversammlung und Termin der Dividendenzahlung: nicht belegt, bitte Finanzkalender des Unternehmens beachten.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutschen Telekom Aktie und zur Deutsche Telekom Aktie Prognose
Wie lautet die aktuelle Deutsche Telekom Aktienprognose der Analysten? Nach finanzen.net liegt das durchschnittliche Kursziel bei 35,06 Euro, die Spanne reicht von 28,10 bis 40,00 Euro. Sieben von acht Analysten raten zum Kauf.
Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Telekom Aktie? Für 2026 sind 1,10 Euro je Aktie vorgesehen, ein Plus von 10 Prozent. Das entspricht einer Rendite von rund 3,6 Prozent.
Was erwartet die Telekom für 2026? Das Unternehmen peilt ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen Free Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro an, jeweils nach der dritten Anhebung.
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie unter Druck? Der Kurs liegt rund 23 Prozent unter dem Februar-Hoch. Zuletzt enttäuschte unter anderem der geplante Aktienrückkauf für 2027, der mit bis zu 2 Milliarden Euro unter den Erwartungen lag.
Was ist die KI-Fabrik der Telekom? Es ist ein Rechenzentrum mit Nvidia-Prozessoren in München, dessen Leistung die Telekom nach einem ausgebuchten Start verdoppelt (Investition knapp 250 Millionen Euro).
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