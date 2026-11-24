Der Auslöser des Tages war nicht die Telekom, sondern Nvidia: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze löste einen Rebound der zuvor schwer getroffenen KI- und Technologiewerte aus. Siemens Energy gewann am Xetra-Schluss 6,88 Prozent auf 126,46 Euro, Infineon 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, Rheinmetall 4,59 Prozent auf 725,20 Euro (Quelle: Investing.com, 24.11.2026). Die Telekom gehörte laut derselben Auswertung zu den Verlierern, zusammen mit Deutsche Börse (minus 1,33 Prozent) und Bayer (minus 0,71 Prozent).

Das Muster ist bekannt: In Wochen, in denen die Anleger aus Technologie flüchten, gilt ein Telekommunikationskonzern mit stabilen Erlösen als sicherer Hafen. Kehrt die Risikolust zurück, wird dieser Hafen verlassen. Ob das am Montag der entscheidende Grund war, lässt sich aus den Kursdaten allein nicht belegen; es ist die naheliegende Einordnung.