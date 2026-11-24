Es war der Tag, an dem fast alles stieg: Nvidia holte Firmengründer Jensen Huang als Chef zurück, der DAX sprang am Montag um 2,15 Prozent auf 25.337 Punkte. Nur wenige Werte blieben zurück – darunter die Deutsche Telekom-Aktie, die bei 26,25 Euro mit minus 0,34 Prozent aus dem Handel ging.
Deutsche Telekom-Aktie: Im Huang-Rausch abgehängt – Kursziele sinken, die Dividende steigt
Die Deutsche Telekom-Aktie schloss am Montag bei 26,25 Euro im Minus, während der DAX um 2,15 Prozent sprang. Was Kursziele, Dividende und Zahlen jetzt sagen.
Der Bonner Konzern (Handelssymbol DTE, ISIN DE0005557508) ist damit das Gegenstück zum Technologie-Rebound: Wer in der Vorwoche in Defensivwerte geflüchtet war, sah am Montag keinen Grund zum Bleiben, und die Telekom Aktie stand auf der Verliererseite. Gleichzeitig laufen die Analysten-Revisionen in Richtung Kurs – aber überwiegend nach unten. Ein Blick auf die Lage vor dem Dienstag, an dem um 10 Uhr der ifo-Index und um 16 Uhr das US-Verbrauchervertrauen anstehen.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- ISIN
- DE0005557508
- Handelssymbol
- DTE
- Nächste Zahlen
- 25. Februar 2027 (Q4 2026)
Stand: 23.11.2026, Xetra-Schlusskurs
Der Montag
Warum fiel die Telekom-Aktie, als der DAX um 2,15 Prozent stieg?
Der Auslöser des Tages war nicht die Telekom, sondern Nvidia: Die Rückkehr von Jensen Huang an die Konzernspitze löste einen Rebound der zuvor schwer getroffenen KI- und Technologiewerte aus. Siemens Energy gewann am Xetra-Schluss 6,88 Prozent auf 126,46 Euro, Infineon 6,56 Prozent auf 48,42 Euro, Rheinmetall 4,59 Prozent auf 725,20 Euro (Quelle: Investing.com, 24.11.2026). Die Telekom gehörte laut derselben Auswertung zu den Verlierern, zusammen mit Deutsche Börse (minus 1,33 Prozent) und Bayer (minus 0,71 Prozent).
Das Muster ist bekannt: In Wochen, in denen die Anleger aus Technologie flüchten, gilt ein Telekommunikationskonzern mit stabilen Erlösen als sicherer Hafen. Kehrt die Risikolust zurück, wird dieser Hafen verlassen. Ob das am Montag der entscheidende Grund war, lässt sich aus den Kursdaten allein nicht belegen; es ist die naheliegende Einordnung.
Wie stark ist die Telekom-Aktie schon zurückgefallen?
Mit 26,25 Euro liegt die Aktie rund 23 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,14 Euro und knapp 10 Prozent über dem Tief von 23,90 Euro. Seit Jahresbeginn stand das Papier Mitte November mit gut 6 Prozent im Minus (Stand 11. November, Goldesel).
Das ist bemerkenswert für einen Konzern, der seine Prognose im dritten Quartal leicht angehoben hat: Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das um Sonderfaktoren bereinigte EBITDA AL legte um 9,7 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu, das bereinigte Ergebnis je Aktie lag bei 0,63 Euro. Für 2026 peilt die Telekom ein bereinigtes EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro und einen bereinigten freien Cashflow AL von rund 20,1 Milliarden Euro an.
|Kennzahl
|Wert
|Umsatz
|31,1 Mrd. € (+7,5 %)
|Bereinigtes EBITDA AL
|12,2 Mrd. € (+9,7 %)
|Bereinigtes Ergebnis je Aktie
|0,63 €
|Prognose EBITDA AL 2026
|rund 47,6 Mrd. €
|Prognose freier Cashflow AL 2026
|rund 20,1 Mrd. €
Das unbereinigte Ergebnis je Aktie lag laut Finanztrends bei 0,58 Euro (Vorjahr 0,50 Euro).
Quelle: Goldesel, 11.11.2026; Finanztrends, 19.11.2026
Was sagen Analysten zum Kursziel der Telekom-Aktie?
Die Analysten sind sich bei der Richtung uneins, bei einem Punkt aber einig: Alle genannten Kursziele liegen über dem aktuellen Kurs von 26,25 Euro.
|Haus
|Kursziel
|Bewertung
|Barclays
|33 € (zuvor 32 €)
|Overweight
|Kepler Cheuvreux
|30 € (zuvor 32 €)
|Hold
|Goldman Sachs
|36 € (zuvor 38 €)
|Buy laut Finanztrends
|Bank of America
|32 € (zuvor 36 €)
|–
|DZ Bank
|33 € (zuvor 35 €)
|–
Alle Angaben Dritter, nicht von aktiencheck.de. Bei Bank of America und DZ Bank nennen die Quellen kein Rating-Label.
Quelle: Finanztrends, 19.11.2026; Goldesel, 11.11.2026
Im Schnitt kommt Finanztrends auf ein Kursziel von 35,06 Euro. Das sind rechnerisch gut 33 Prozent über dem Montagsschluss – aber ein Durchschnitt, der noch Ziele aus der Zeit vor den jüngsten Senkungen enthalten kann. Die Tendenz der Revisionen ist klar: vier von fünf genannten Häusern haben ihr Ziel zuletzt gesenkt, nur Barclays hob an.
Wie sicher ist die Dividende der Telekom?
Die Dividende ist der Anker der Telekom-Story: Für 2026 sind 1,10 Euro je Aktie vorgesehen, nach 1,00 Euro im Vorjahr, ein Plus von 10 Prozent. Bezogen auf 26,25 Euro entspricht das einer Rendite von rund 4,2 Prozent (eigene Rechnung). Hinzu kommt der Rückkauf: Für 2027 nennt Goldesel ein Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro; der Markt habe darauf nach dieser Quelle zunächst verhalten reagiert.
Was kommt als Nächstes für die Telekom Aktie?
Kurzfristig stehen am Dienstag der ifo-Geschäftsklimaindex (10 Uhr, erwartet 90,5 nach 90,2) und das US-Verbrauchervertrauen (16 Uhr, erwartet 92,4 nach 91,7) im Kalender. Konzernspezifisch ist das nächste feste Datum die Vorlage der Zahlen für das vierte Quartal am 25. Februar 2027.
Häufige Fragen zur Telekom-Aktie
Wie hoch ist die Dividende der Deutschen Telekom? Für 2026 sind 1,10 Euro je Aktie vorgesehen, nach 1,00 Euro im Vorjahr.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten? Finanztrends nennt im Schnitt 35,06 Euro; die einzelnen Häuser liegen zwischen 30 und 36 Euro.
Wann gibt es die nächsten Zahlen? Die Zahlen für das vierte Quartal 2026 sind für den 25. Februar 2027 angekündigt.
Wie schloss die Telekom-Aktie am Montag? Bei 26,25 Euro, minus 0,34 Prozent, bei einem DAX-Plus von 2,15 Prozent.
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