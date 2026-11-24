Die Sorge der Anleger gilt der US-Tochter: Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von T-Mobile US. Seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Investoren neue Konkurrenz aus dem All durch Starlink. Auch das Rückkaufprogramm fiel kleiner aus, als manche erwartet hatten. Seit Jahresbeginn liegt die Telekom-Aktie rund 6 Prozent im Minus und damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro aus dem Februar.