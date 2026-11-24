Der Ruhepol des Index: Die Deutsche-Telekom-Aktie legt am Mittag um 0,69 Prozent auf 26,43 Euro zu (Stand ca. 13:40 Uhr, comdirect) und gehört damit zu den EuroStoxx50 Gewinnern. Während der Technologiesektor wankt, greifen Anleger zu Werten mit stabilen Erträgen. Eine neue Unternehmensmeldung gab es bis zum Mittag nicht.
Deutsche-Telekom-Aktie EuroStoxx50 Gewinner: Plus 0,7 Prozent als Fels im Tech-Sturm – Dividende, KI-Fabrik und die Sorge um T-Mobile US
Die Deutsche-Telekom-Aktie steigt am Mittag, während der EuroStoxx50 nachgibt. Defensive Titel sind gefragt, und die Telekom liefert mit höherer Dividende und angehobener Prognose die passenden Argumente. Doch ein Risiko bleibt: die Abhängigkeit von der US-Tochter.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- Sitz
- Bonn
- ISIN
- DE0005557508
- WKN
- 555750
- Handelssymbol
- DTE
- US-Handelssymbol
- DTEGY (ADR, außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Kurs comdirect, ca. 13:40 Uhr
Die Stammdaten: Die Deutsche-Telekom-Aktie trägt die ISIN DE0005557508 und die WKN 555750, das Handelssymbol lautet DTE. In den USA werden Hinterlegungsscheine außerbörslich unter DTEGY gehandelt.
Die Ursachen
Warum die Deutsche-Telekom-Aktie heute steigt
Defensive Rotation
Laut dpa-AFX führten am Dienstag Nahrungsmittel-, Pharma- und Telekomwerte das Gewinnerfeld an. Die Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang hat die KI-Zweifel, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurz überdeckt, sagt Marktanalyst Timo Emden von CapTrader.
Stabile Erträge und Dividende
Die Telekom schlägt für 2026 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor, ein Plus von 10 Prozent. Für 2027 sind zusätzlich Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant.
Angehobene Prognose
Mit den Zahlen vom 5. November hob der Konzern die Ziele an: Das bereinigte EBITDA AL soll 2026 bei rund 47,6 Milliarden Euro liegen, der freie Cashflow AL bei rund 20,1 Milliarden Euro.
Keine eigene Nachricht
Eine konkrete neue Meldung der Telekom lag uns bis zum Mittag nicht vor. Der Anstieg folgt dem Marktumfeld.
Die Sorge der Anleger gilt der US-Tochter: Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von T-Mobile US. Seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Investoren neue Konkurrenz aus dem All durch Starlink. Auch das Rückkaufprogramm fiel kleiner aus, als manche erwartet hatten. Seit Jahresbeginn liegt die Telekom-Aktie rund 6 Prozent im Minus und damit deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro aus dem Februar.
Einordnung
Ruhepol mit offener Flanke
Solange die Märkte unruhig bleiben, dürfte die Telekom-Aktie als defensiver Anker gefragt sein. Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt die Lage in den USA.
Häufige Fragen zur Deutsche-Telekom-Aktie
Warum steigt die Deutsche-Telekom-Aktie heute?
Anleger suchen defensive Werte, während Technologiewerte unter Druck stehen. Eine eigene Nachricht gab es bis zum Mittag nicht.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026 nach 1,00 Euro im Vorjahr.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Telekom-Aktie?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, in den USA außerbörslich DTEGY.
Welches Risiko sehen Anleger bei der Telekom?
Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von T-Mobile US, wo neue Konkurrenz durch Satellitenanbieter droht.
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