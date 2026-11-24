Warum ist die Deutsche-Telekom-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?

Anleger schichten nach dem Einbruch der KI-Werte in defensive Titel mit stabilen Erträgen und Dividende um. Eine eigene Nachricht gab es nicht.

Wie viel hat die Deutsche-Telekom-Aktie gewonnen?

2,17 Prozent auf 26,82 Euro. Im DAX war sie der größte Tagesgewinner.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Telekom-Aktie?

ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, in den USA außerbörslich DTEGY.

Wie hoch ist die Dividende?

Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026.