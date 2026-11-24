Am Montag abgehängt, am Dienstag gesucht: Die Deutsche-Telekom-Aktie schließt am 24. November 2026 mit einem Plus von 2,17 Prozent bei 26,82 Euro und ist damit der drittgrößte EuroStoxx50 Gewinner des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Im DAX führt der Bonner Konzern die Gewinnerliste an. Der Leitindex verlor zugleich 1,26 Prozent.
Deutsche-Telekom-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages: Plus 2,2 Prozent – der Magenta-Riese wird zur Fluchtburg im KI-Kater
Die Deutsche-Telekom-Aktie steigt am Dienstag um 2,2 Prozent und ist drittgrößter EuroStoxx50 Gewinner des Tages, im DAX sogar die Nummer eins. Während Chip- und KI-Werte einbrechen, suchen Anleger Dividende und stabile Erträge. Was für die Aktie spricht und wo die offene Flanke liegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Telekom AG
- Sitz
- Bonn
- ISIN
- DE0005557508
- WKN
- 555750
- Handelssymbol
- DTE
- US-Handelssymbol
- DTEGY (ADR, außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die Deutsche-Telekom-Aktie gegen den Trend steigt
Umschichtung aus KI-Werten
Technologiewerte gaben am Dienstag ihre Gewinne vom Montag wieder ab: Infineon verlor 9,7 Prozent, Siemens Energy 6,8 Prozent. Das Geld floss in defensive Titel. Die Telekom lag am Mittag 0,5 Prozent im Plus, am Nachmittag gut 1 Prozent und schloss auf Tageshoch.
Nachholeffekt
Bei der Huang-Rally am Montag war die Deutsche-Telekom-Aktie zurückgeblieben. Am Dienstag drehte sich das Bild: Was am Vortag als langweilig galt, war nun gefragt.
Dividende und Rückkäufe
Die Telekom schlägt für 2026 eine Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor, 10 Prozent mehr als im Vorjahr. Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant.
Zinsen und Zölle treffen andere stärker
Die Erwartung einer Zinsanhebung der US-Notenbank und Berichte über neue US-Zölle belasteten vor allem Technologie- und Logistikwerte. Ein Telekomkonzern mit Abo-Erlösen ist davon weniger direkt betroffen.
Der Hintergrund
Ruhepol mit amerikanischem Risiko
Mit den Quartalszahlen vom 5. November hat die Telekom ihre Ziele angehoben: Das bereinigte EBITDA AL soll 2026 bei rund 47,6 Milliarden Euro liegen. Die Schwachstelle liegt jenseits des Atlantiks. Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von der Tochter T-Mobile US. Seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Anleger Konkurrenz aus dem All. Deshalb notiert die Deutsche-Telekom-Aktie trotz des starken Tages weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro aus dem Februar. Eine neue Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, gab es am Dienstag nicht.
Solange die Nervosität im KI-Sektor anhält, bleibt die Telekom der Wert, in den Anleger ausweichen.
Häufige Fragen zur Deutsche-Telekom-Aktie
Warum ist die Deutsche-Telekom-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?
Anleger schichten nach dem Einbruch der KI-Werte in defensive Titel mit stabilen Erträgen und Dividende um. Eine eigene Nachricht gab es nicht.
Wie viel hat die Deutsche-Telekom-Aktie gewonnen?
2,17 Prozent auf 26,82 Euro. Im DAX war sie der größte Tagesgewinner.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Telekom-Aktie?
ISIN DE0005557508, WKN 555750, Handelssymbol DTE, in den USA außerbörslich DTEGY.
Wie hoch ist die Dividende?
Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.