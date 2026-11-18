Mit dem Rutsch auf rund 26,3 Euro fällt die Deutsche Telekom Aktie zurück unter die runde Marke von 27 Euro, um die der Kurs in den Tagen zuvor pendelte. Im Tagesverlauf lag das Tagestief laut finanzen.net am Nachmittag bei 26,39 Euro, der Schlusskurs liegt in dieser Nähe. Die Spanne der vergangenen zwölf Monate reicht laut finanzen.net von 23,53 Euro (30. Juni) bis 34,36 Euro (27. Februar); gegenüber dem Hoch ergibt sich ein Abstand von gut 23 Prozent. Zahlen zur Entwicklung seit Jahresbeginn und im Monatsverlauf konnten nicht belegt werden.