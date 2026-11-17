Die Deutsche Telekom Aktie (Kürzel: DTE, ISIN: DE0005557508) setzt ihre Aufwärtsbewegung fort und gehört am Dienstagmittag erneut zu den DAX Gewinnern. Gegen 12:40 Uhr kostet sie im Xetra-Handel 27,18 Euro, ein Plus von 0,67 Prozent zum Vortagesschluss von 27,00 Euro. Gegen 12:10 Uhr lag sie mit 27,22 Euro und 0,81 Prozent sogar noch etwas höher. Einen eigenen Auslöser liefert der Bonner Konzern nicht – die Aktie profitiert davon, dass Anleger vor den Nvidia-Zahlen am Abend Risiko aus Technologiewerten abziehen.
Deutsche Telekom Aktie DAX Gewinner: Zweiter Plustag in Folge als Fluchtburg vor Nvidia – reicht die Kraft bis an die 200-Tage-Linie?
Die Deutsche Telekom Aktie ist auch am Dienstagmittag unter den DAX Gewinnern: Gegen 12:40 Uhr notiert sie bei 27,18 Euro, 0,7 Prozent über dem Vortag. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht – gefragt ist der Telekomkonzern als defensiver Dividendenwert, während Tech-Aktien vor den Nvidia-Zahlen unter Druck stehen.
DAX Gewinner am Mittag
Warum steigt die Deutsche Telekom Aktie heute? Defensive statt Chips
Der DAX gibt gegen 12:40 Uhr rund 0,6 Prozent auf etwa 26.430 Punkte nach. Die Telekom gehört zu den wenigen Schwergewichten im Plus – zum zweiten Mal in Folge.
Keine Unternehmensnachricht
Weder eine Pflichtmitteilung noch ein neues Analystenurteil liegt am Dienstag vor. Das Plus speist sich aus der Marktstimmung.
Umschichtung aus Tech-Werten
Vor den Nvidia-Quartalszahlen und nach neuen US-Exportregeln für KI-Chips sind Technologiewerte wie SAP unter Druck. Stabile Geschäftsmodelle mit planbarer Dividende sind dagegen gefragt – die Telekom war schon am Montag mit plus 1,50 Prozent stärkster DAX-Wert.
Schwacher Euro als Rückenwind
Der Euro notiert bei rund 1,10 US-Dollar. Ein schwächerer Euro erhöht den Wert der in Dollar erzielten Erträge der US-Tochter T-Mobile US, wenn sie in Euro umgerechnet werden.
Wichtig zur Einordnung: Keine der ausgewerteten Quellen nennt für den heutigen Anstieg einen ausdrücklichen Grund. Die Umschichtung in defensive Werte und der Währungseffekt sind plausible Erklärungen, aber eine Einschätzung – kein belegter Auslöser.
Wie stehen die DAX Gewinner und DAX Verlierer am Mittag?
|Rang
|DAX Gewinner
|Kurs
|Veränderung
|DAX Verlierer
|Kurs
|Veränderung
|1
|Zalando
|28,34 €
|+1,11 %
|Deutsche Bank
|31,74 €
|−3,58 %
|2
|Merck KGaA
|151,15 €
|+0,97 %
|SAP
|208,20 €
|−2,44 %
|3
|Deutsche Telekom
|27,18 €
|+0,67 %
|Scout24
|89,00 €
|−2,04 %
|4
|Henkel Vz.
|88,24 €
|+0,55 %
|Rheinmetall
|754,80 €
|−1,94 %
|5
|Vonovia
|16,91 €
|+0,54 %
|adidas
|173,60 €
|−1,92 %
Veränderung zum Xetra-Schluss vom 16.11.2026. DAX gegen 12:42 Uhr bei rund 26.430 Punkten (−0,63 %).
Quelle: finanzen.ch DAX-Kursliste (Xetra, 15 Min. verzögert), Kurszeiten 12:37–12:41 Uhr
Einordnung
Was spricht fundamental für die Telekom?
Die Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November gaben dem Konzern Rückenwind. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, organisch um 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro, der Konzernüberschuss um 13,8 Prozent auf 2,76 Milliarden Euro. Für 2026 hob die Telekom die Prognose leicht an: Das bereinigte EBITDA AL soll nun rund 47,6 Milliarden Euro erreichen, der Free Cashflow AL rund 20,1 Milliarden Euro.
Für Aktionäre besonders relevant: Die Dividende soll um 10 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen, für 2027 ist ein Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. Auf Basis der Schätzungen für 2026 errechnet finanzen.net ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp 12 und eine Dividendenrendite von rund 4,1 Prozent. Nicht alle waren zufrieden: Das Börsenportal stock3 sprach nach den Zahlen von einer „Dividendenenttäuschung“, weil sich mancher Marktteilnehmer mehr erhofft hatte.
Wie sieht das Chartbild der Deutsche Telekom Aktie aus?
Trotz der jüngsten Stärke liegt die Telekom Aktie seit Jahresbeginn laut stock3 noch rund 2 Prozent im Minus. Im Monatsvergleich steht dagegen ein Plus von gut 4 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch im Xetra-Handel stammt vom 27. Februar mit 34,36 Euro, das Tief vom 30. Juni mit 23,53 Euro. Die runde Marke von 27 Euro, an der die Aktie zuletzt mehrfach scheiterte, hat sie am Montag zurückerobert. Die nächste markante Linie ist der 200-Tage-Durchschnitt, den boerse.de bei 28,43 Euro ausweist – rund 4,6 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Welche Termine sind für Anleger wichtig?
Kurzfristig stehen die US-Einzelhandelsumsätze um 14:30 Uhr und die Nvidia-Zahlen am späten Abend im Blick – beides kann die Rotation zwischen Tech und defensiven Werten verstärken oder umkehren. Die nächsten Geschäftszahlen der Telekom, die Bilanz für 2026, folgen am 25. Februar 2027.
FAQ zur Deutsche Telekom Aktie
Warum steigt die Deutsche Telekom Aktie heute?
Ohne konkrete Unternehmensnachricht. Anleger schichten vor den Nvidia-Zahlen aus Technologiewerten in defensive Titel um; zusätzlich hilft der schwache Euro bei der Umrechnung der US-Erträge – beides ist Einordnung, kein gemeldeter Auslöser.
Wie steht die Telekom Aktie am Mittag?
Gegen 12:40 Uhr bei 27,18 Euro im Xetra-Handel, plus 0,67 Prozent.
Welches Kürzel und welche ISIN hat die Deutsche Telekom Aktie?
Das Handelskürzel lautet DTE, die ISIN DE0005557508.
Wie hoch soll die nächste Dividende sein?
Die Telekom will die Dividende um 10 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie anheben.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.