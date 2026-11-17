Der DAX startete laut dpa-AFX mit einem Minus von rund 0,8 Prozent bei etwa 26.393 Punkten in den Handel, gegen 9:12 Uhr lag er bei 26.359 Punkten (−0,90 Prozent). Belastend wirken neue US-Exportbeschränkungen für moderne KI-Chips, unter anderem für Rechenzentren in Singapur und Malaysia, die schwachen Vorgaben der Nasdaq und die Nervosität vor den Quartalszahlen von Nvidia am Abend.

In diesem Umfeld ist die Deutsche Telekom Aktie einer der wenigen DAX-Werte im Plus. Eine Ad-hoc-Mitteilung oder neue Unternehmensmeldung lag bis zum Frühhandel nicht vor. Die Bewegung lässt sich deshalb vor allem als Umschichtung einordnen: Telekommunikationskonzerne gelten wegen ihrer wiederkehrenden Vertragsumsätze und ihrer Dividende als vergleichsweise konjunktur- und techzyklusunabhängig.