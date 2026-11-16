Deutsche Telekom Aktie DAX Gewinner: Meistgehandelter Wert im Chip-Sturm – reicht der Schwung für die 27-Euro-Marke?

Spannend ist die Doppelrolle des Konzerns. Anleger kaufen die Telekom als Schutz vor dem KI-Ausverkauf, dabei verdient sie selbst zunehmend an künstlicher Intelligenz. Im Systemgeschäft T-Systems stieg der Auftragseingang im dritten Quartal um 27,7 Prozent auf 883 Mio. Euro, das stärkste Wachstum kam laut Konzern aus der Industrial AI Cloud. Die KI-Fabrik in München ist seit Februar in Betrieb und war nach Unternehmensangaben bereits sieben Monate später ausgebucht; der Ausbau auf 20 Megawatt wurde am 9. November angekündigt.

Für den Gesamtkonzern bleibt dieser Bereich allerdings klein. Das Gewicht liegt bei T-Mobile US: Die US-Tochter steigerte ihr bereinigtes EBITDA AL im dritten Quartal um 11,4 Prozent auf 9,4 Mrd. US-Dollar. Das Deutschlandgeschäft wuchs beim bereinigten EBITDA AL dagegen nur um 1,5 Prozent – trotz eines Rekords von 190.000 neuen Glasfaserkunden. Die Telekom Aktie hängt damit vor allem am US-Mobilfunkmarkt.