Montag – KI-Fabrik als Kurstreiber. Die Telekom-Aktie stieg um 1,50 Prozent auf 27,00 Euro und zählte zu den stärksten DAX-Werten. Im Mittelpunkt stand die KI-Fabrik der Telekom, mit der der Konzern Rechenleistung für Industrie und Behörden in Deutschland anbietet.

Dienstag – weiter aufwärts. Am schwarzen Dienstag legte die Aktie um 0,44 Prozent auf 27,12 Euro zu, während der DAX um 2,08 Prozent einbrach.

Mittwoch und Donnerstag – zwei schwache Tage. Die Aktie verlor 2,91 und 1,10 Prozent auf 26,04 Euro. Am Donnerstag meldete die Telekom eine Investition von 100 Millionen Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral AI.

Freitag – das Comeback. Im Ausverkauf griffen Anleger wieder zu: Die Telekom-Aktie stieg um 1,15 Prozent auf 26,34 Euro und gehörte zu den nur sieben DAX-Werten im Plus.