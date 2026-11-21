Wenn die Börse brennt, suchen Anleger Geschäftsmodelle, die auch in schwierigen Zeiten Geld verdienen. In dieser Woche wurden sie bei der Deutsche Telekom-Aktie (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Xetra-Kürzel: DTE, US-Handelssymbol: DTEGY) fündig. Während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte, verlor die Telekom-Aktie nur 0,98 Prozent auf 26,34 Euro. Damit gehört der Bonner Konzern zu den DAX Gewinnern der Woche und belegt Platz vier unter den Wochengewinnern. Am Freitag, als der DAX unter 25.000 Punkte fiel, stieg die Aktie sogar um 1,15 Prozent. Unsere Wochenanalyse zeigt, warum Magenta zur Fluchtburg wurde.
Deutsche Telekom-Aktie DAX Gewinner: Magenta als Fluchtburg – KI-Fabrik, Dividende und ein Comeback zum Wochenschluss
Die Deutsche Telekom-Aktie ist einer der DAX Gewinner der Woche: Während der DAX um 7,28 Prozent abstürzte, verlor der Bonner Konzern nur 0,98 Prozent und belegt Platz vier der Wochengewinner. Die KI-Fabrik, eine steigende Dividende und das stabile Geschäft machten die Telekom zum Ruhepol. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe, die Zahlen und die Risiken rund um T-Mobile US.
Wochenanalyse
Auf und ab, aber kein Absturz: so lief die Woche der Telekom-Aktie
Ganz ohne Rückschläge kam auch die Telekom-Aktie nicht durch die Woche. Doch am Ende stand sie besser da als 36 andere DAX-Werte.
Montag – KI-Fabrik als Kurstreiber. Die Telekom-Aktie stieg um 1,50 Prozent auf 27,00 Euro und zählte zu den stärksten DAX-Werten. Im Mittelpunkt stand die KI-Fabrik der Telekom, mit der der Konzern Rechenleistung für Industrie und Behörden in Deutschland anbietet.
Dienstag – weiter aufwärts. Am schwarzen Dienstag legte die Aktie um 0,44 Prozent auf 27,12 Euro zu, während der DAX um 2,08 Prozent einbrach.
Mittwoch und Donnerstag – zwei schwache Tage. Die Aktie verlor 2,91 und 1,10 Prozent auf 26,04 Euro. Am Donnerstag meldete die Telekom eine Investition von 100 Millionen Euro in das französische KI-Unternehmen Mistral AI.
Freitag – das Comeback. Im Ausverkauf griffen Anleger wieder zu: Die Telekom-Aktie stieg um 1,15 Prozent auf 26,34 Euro und gehörte zu den nur sieben DAX-Werten im Plus.
Die Gründe
Stabile Erträge, steigende Dividende, KI-Fantasie: was den Wochengewinner stützt
Die Telekom verdient ihr Geld mit Mobilfunk, Festnetz und Glasfaser – Dienstleistungen, auf die Kunden auch in einer Rezession nicht verzichten. Genau das suchten Anleger in dieser Woche. Hinzu kommen starke Zahlen: Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, das bereinigte EBITDA AL um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Anfang November hob der Konzern die Jahresprognose leicht an und schlug eine um 10 Prozent höhere Dividende von 1,10 Euro je Aktie vor. Beim aktuellen Kurs entspricht das rechnerisch einer Rendite von rund 4,2 Prozent.
Defensives Geschäft
Telekommunikation gehört zur Grundversorgung. Die Umsätze schwanken kaum mit der Konjunktur – ein Vorteil in einer Woche voller Rezessions- und Zinssorgen.
Steigende Dividende
Der Vorschlag von 1,10 Euro je Aktie bedeutet ein Plus von 10 Prozent. Dazu plant die Telekom ab 2027 Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro.
KI als Chance, nicht als Risiko
Mit der KI-Fabrik und der Beteiligung an Mistral AI positioniert sich die Telekom als Anbieter von KI-Infrastruktur in Europa – ohne vom KI-Boom abhängig zu sein.
Günstige Bewertung
Auf Basis der Schätzungen wird die Telekom-Aktie mit rund dem 11,7-Fachen des erwarteten Gewinns für 2026 bewertet.
Einordnung
Die Abhängigkeit von T-Mobile US
So stabil die Telekom wirkt – ein Risiko schwingt immer mit. Rund zwei Drittel des Konzern-EBITDA stammen von der US-Tochter T-Mobile US. Läuft es in den USA, trägt das den ganzen Konzern. Doch seit SpaceX Anfang Oktober Mobilfunkfrequenzen in den USA gekauft hat, fürchten Anleger neue Konkurrenz aus dem All durch Starlink. Auch das Rückkaufprogramm fiel kleiner aus als von manchen erhofft. Seit Jahresbeginn liegt die Telekom-Aktie deshalb rund 6 Prozent im Minus, deutlich unter dem 52-Wochen-Hoch von 34,36 Euro aus dem Februar. Der Wochengewinner hat also noch Aufholpotenzial – aber auch eine offene Flanke.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom-Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom-Aktie einer der DAX Gewinner der Woche?
Die Telekom-Aktie verlor in der Woche vom 16. bis 20. November 2026 nur 0,98 Prozent, während der DAX um 7,28 Prozent fiel. Das krisenfeste Geschäft, die steigende Dividende und die KI-Fabrik machten sie zum Ruhepol.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche Telekom-Aktie?
Die ISIN lautet DE0005557508, die WKN 555750. Auf Xetra wird die Aktie unter DTE gehandelt, in den USA außerbörslich als ADR unter DTEGY.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Vorgeschlagen sind 1,10 Euro je Aktie für 2026 nach 1,00 Euro im Vorjahr.
Wann legt die Telekom die nächsten Zahlen vor?
Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 folgen am 25. Februar 2027.
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