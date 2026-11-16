Deutsche Telekom Aktie DAX Gewinner: Defensive Fluchtburg im Chip-Sturm – holt die Aktie ihr Jahresminus jetzt auf?

Trotz des freundlichen Monats liegt die Deutsche Telekom Aktie seit Jahresbeginn laut boerse.de noch rund 4,3 Prozent im Minus. Das 52-Wochen-Hoch bei 33,91 Euro vom 27. Februar ist rund 21 Prozent entfernt, das Tief bei 23,88 Euro wurde Ende Juni erreicht.

Zwei Themen haben die Aktie zuletzt gebremst. Erstens enttäuschte das für 2027 angekündigte Aktienrückkaufprogramm von bis zu 2 Milliarden Euro; laut Marktberichten hatten Anleger mit rund 3 Milliarden Euro gerechnet. Zweitens lastet ein möglicher Markteintritt von SpaceX in den US-Mobilfunk auf der Bewertung der wichtigen Tochter T-Mobile US, deren Kurs einen Großteil des Telekom-Werts ausmacht.