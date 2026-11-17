Die Zahlen zum dritten Quartal vom 5. November gaben dem Konzern Rückenwind. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro, organisch um 5,5 Prozent. Das bereinigte EBITDA AL wuchs um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro. Für 2026 hob die Telekom die Prognose leicht an: Das bereinigte EBITDA AL soll rund 47,6 Milliarden Euro erreichen, der Free Cashflow AL rund 20,1 Milliarden Euro. Die US-Tochter T-Mobile US gewann im Quartal 274.000 Vertragskundenkonten hinzu.

Für Aktionäre besonders relevant: Die Dividende soll um 10 Prozent auf 1,10 Euro je Aktie steigen, für 2027 ist ein Aktienrückkauf von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. Das Rückkaufvolumen enttäuschte allerdings manche Marktteilnehmer. Auf Basis der Schätzungen für 2026 errechnet finanzen.net eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent.