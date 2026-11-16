Die Deutsche Telekom Aktie gehört zum Wochenstart zu den DAX Gewinnern. Um 9:04 Uhr notiert das Papier bei 26,98 Euro, ein Plus von 1,81 Prozent. Damit nimmt die Telekom-Aktie die runde Marke von 27 Euro ins Visier. Schon am Freitag hatte sie mit rund 1,6 Prozent Plus zu den Gewinnern im DAX gezählt. Der Grund ist weniger eine einzelne Nachricht als eine Stimmung: Nach dem Ausverkauf bei US-Technologiewerten und dem Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang suchen Anleger Aktien mit planbaren Erträgen und hoher Dividende. Die Deutsche Telekom liefert genau das.
Deutsche Telekom Aktie: DAX Gewinner – Anleger flüchten in die Dividende, fällt jetzt die 27-Euro-Marke?
Die Deutsche Telekom Aktie ist am Montagmorgen einer der DAX Gewinner: Plus 1,81 Prozent auf 26,98 Euro. Während Technologiewerte nach dem Nvidia-Beben unter Druck stehen, suchen Anleger planbare Erträge – und finden sie bei der Telekom mit Rekorddividende und dreimal angehobener Prognose. Was die Telekom-Aktie jetzt antreibt und was sie bremst.
Der Auslöser
Sicherer Hafen statt KI-Achterbahn: warum die Telekom-Aktie gefragt ist
Der DAX startet nach seinem Rekord über 27.000 Punkten verhalten in die Woche. Asiens Technologiewerte rutschen weiter ab, am Dienstag legt Nvidia Quartalszahlen vor – mitten in einer Führungskrise. In diesem Umfeld schichten Investoren in defensive Schwergewichte um.
Die Deutsche Telekom Aktie ist für diese Umschichtung prädestiniert. Rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Gewinn stammen von der US-Tochter T-Mobile US, die Kunden zahlen monatlich, das Geschäft ist wenig konjunkturabhängig. Dazu kommt eine Dividendenrendite von rund 4 Prozent. Auch charttechnisch hat sich das Bild aufgehellt: Die Aktie hat ihre 50-Tage-Linie nach oben gekreuzt – ein Signal, auf das trendfolgende Investoren achten.
Die Zahlen
Erwartungen übertroffen, Prognose zum dritten Mal erhöht
Operativ hat die Telekom im dritten Quartal geliefert. Der Umsatz stieg um 7,5 Prozent auf 31,1 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA AL legte um 9,9 Prozent auf 12,2 Milliarden Euro zu und übertraf damit die Markterwartung von 11,96 Milliarden. Der bereinigte Überschuss wuchs um 12,7 Prozent auf 3,0 Milliarden Euro. Zum dritten Mal in diesem Jahr hob Vorstandschef Tim Höttges das Ziel für 2026 an, auf ein EBITDA AL von rund 47,6 Milliarden Euro. Für die Aktionäre ist eine Rekorddividende von 1,10 Euro je Aktie geplant.
T-Mobile US als Gewinnmaschine
Die US-Tochter liefert rund zwei Drittel von Umsatz und operativem Ergebnis des Konzerns.
Glasfaser-Rekord in Deutschland
Im Heimatmarkt gewann die Telekom im Quartal rekordhohe 190.000 Glasfaserkunden.
Schwache Marge im Heimatmarkt
Das EBITDA in Deutschland wuchs nur um 1,5 Prozent – die Wachstumsdynamik kommt fast ausschließlich aus den USA.
Rückkauf kleiner als erhofft
Für 2027 sind Aktienrückkäufe von bis zu 2 Milliarden Euro geplant. Analysten hatten mit rund 3 Milliarden gerechnet – der Hauptgrund, warum die Aktie nach den Zahlen nicht stieg.
Die Analysten
Kursziele bis 40 Euro: die Profis sehen Luft nach oben
Die Analysten sind für die Deutsche Telekom Aktie überwiegend positiv gestimmt. Laut Investing.com empfehlen 14 von 17 Analysten den Kauf. Die Deutsche Bank hält an ihrem Kursziel von 40 Euro fest, JPMorgan sieht 38 Euro. Am unteren Ende steht Bernstein mit 28,10 Euro. Die Diskrepanz zwischen den Zielen und dem Kurs zeigt das Dilemma: Fundamental überzeugt die Telekom, doch der Aktie fehlt seit Monaten der Impuls. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Die Marken
Telekom-Aktie: 27 Euro als erste Hürde
Charttechnisch kämpft die Telekom-Aktie mit der Marke von 27 Euro. Ein nachhaltiger Sprung darüber würde charttechnisch Raum in Richtung 28 bis 30 Euro schaffen. Bis zum 52-Wochen-Hoch bei 34,36 Euro ist es noch ein weiter Weg. Nach unten bildet die Zone um 25 bis 26 Euro eine Unterstützung, das 52-Wochen-Tief liegt bei 23,53 Euro.
Häufige Fragen zur Deutsche Telekom Aktie
Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute DAX Gewinner?
Anleger schichten nach der Schwäche bei Technologiewerten in defensive Titel mit hoher Dividende um. Die Telekom gilt mit ihrem planbaren Geschäft und der Rekorddividende als sicherer Hafen.
Wie hoch ist die Dividende der Telekom?
Geplant sind 1,10 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4 Prozent.
Welche Kursziele nennen Analysten?
Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) bis 40 Euro (Deutsche Bank). JPMorgan sieht 38 Euro.
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