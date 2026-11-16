Deutsche Telekom Aktie: DAX Gewinner – Anleger flüchten in die Dividende, fällt jetzt die 27-Euro-Marke?

Warum ist die Deutsche Telekom Aktie heute DAX Gewinner?

Anleger schichten nach der Schwäche bei Technologiewerten in defensive Titel mit hoher Dividende um. Die Telekom gilt mit ihrem planbaren Geschäft und der Rekorddividende als sicherer Hafen.

Wie hoch ist die Dividende der Telekom?

Geplant sind 1,10 Euro je Aktie. Beim aktuellen Kurs entspricht das einer Rendite von rund 4 Prozent.

Welche Kursziele nennen Analysten?

Die Spanne reicht von 28,10 Euro (Bernstein) bis 40 Euro (Deutsche Bank). JPMorgan sieht 38 Euro.