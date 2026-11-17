Die Lage beim Bonner Konzern habe sich zuletzt aufgehellt. Die jüngst veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartals seien überzeugend gewesen. In der Folge habe es Analystenlob gegeben und die T-Aktie habe zugelegt. Charttechnisch sehe es jetzt auch spannend aus. Das nächste Kaufsignal könnte bald folgen, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2026)