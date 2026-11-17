Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie der Deutsche Telekom AG (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) unter die Lupe.
Deutsche Telekom Aktie: Charttechnisch spannend!
Das nächste Kaufsignal steht kurz bevor
Die Lage beim Bonner Konzern habe sich zuletzt aufgehellt. Die jüngst veröffentlichten Zahlen für das dritte Quartals seien überzeugend gewesen. In der Folge habe es Analystenlob gegeben und die T-Aktie habe zugelegt. Charttechnisch sehe es jetzt auch spannend aus. Das nächste Kaufsignal könnte bald folgen, so Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.11.2026)
Die Sendung mit Andreas Agly vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.
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