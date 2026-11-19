Die Deutsche Telekom-Aktie (Handelssymbol DTE, ISIN DE0005557508) steht am Donnerstag im Zeichen einer KI-Wette: Der T.Capital Tech Fund, der strategische Investmentarm des Bonner Konzerns, hat laut Unternehmensmitteilung 100 Millionen Euro in die Series-D-Finanzierungsrunde des französischen KI-Spezialisten Mistral AI investiert. Die Telekom-Aktie gab im Xetra-Handel zeitweise 0,80 Prozent auf 26,12 Euro nach, wie finanzen.net berichtet.
Deutsche Telekom-Aktie: 100 Millionen Euro für Mistral AI – Telekom setzt auf Europas KI-Champion
Der T.Capital Tech Fund der Deutschen Telekom investiert 100 Millionen Euro in die Series-D-Runde von Mistral AI. Das Ziel: eine strategische Partnerschaft für souveräne KI in Deutschland. Die Telekom-Aktie gab zeitweise 0,8 Prozent auf 26,12 Euro nach.
KI-Beteiligung
Was hat die Telekom bei Mistral AI vor?
Die Telekom spricht von einem „ersten Schritt“. Die souveräne Infrastruktur, die Kundenbeziehungen und die Integrationserfahrung des Konzerns sollen mit den Frontier-Modellen, der Unternehmenssoftware und den Einsatzmöglichkeiten von Mistral zusammengeführt werden. Das soll in eine künftige strategische Partnerschaft münden. Angesprochen werden deutsche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, insbesondere in der Industrie und in regulierten Branchen.
Die Beteiligung baut auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland auf. Mistral hat zudem kürzlich einen Standort in München eröffnet. Nach Angaben von finanzen.net soll die jüngst in München eröffnete KI-Fabrik der Telekom mit den Modellen und der Unternehmenssoftware von Mistral verbunden werden. Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan, zugleich Chef von T-Systems, sagte, die Industrial AI Cloud biete „eine starke Grundlage für souveräne KI in Deutschland“.
Hintergrund
Wer steckt hinter dem Investment?
T.Capital ist nach Telekom-Angaben die strategische Investmentgesellschaft des Konzerns und verwaltet mehr als zwei Milliarden Euro. Maneesh Sharma, Partner des T.Capital Tech Fund, begründete den Schritt mit der Überzeugung in Team, Technologie und Markt von Mistral. Mistral-Finanzchef Johan Bergqvist nannte die Investition ein „starkes Signal“.
Zur Bewertung des Unternehmens, zum Gesamtvolumen der Series-D-Runde und zu weiteren Investoren machen weder die Telekom-Mitteilung noch der Bericht von finanzen.net Angaben. Wie hoch die Beteiligung am Kapital ausfällt, bleibt damit offen.
Einordnung
Was bedeutet das für die Deutsche Telekom-Aktie?
Strategisch passt der Schritt zur KI-Agenda des Konzerns: Die Telekom betreibt in München eine Industrial AI Cloud und will Unternehmen eine Alternative zu außereuropäischen Anbietern bieten. Mit Mistral gewinnt sie einen europäischen Modellanbieter als möglichen Partner. Für die Telekom-Aktie ist die Summe im Verhältnis zum Konzern überschaubar; entscheidend dürfte sein, ob aus der Beteiligung eine konkrete Partnerschaft mit Produkten und Kunden wird. Die Börse reagierte am Vormittag mit einem leichten Minus.
FAQ
Häufige Fragen zur Telekom-Aktie und zu Mistral AI
Wie viel investiert die Deutsche Telekom in Mistral AI? Der T.Capital Tech Fund der Deutschen Telekom hat 100 Millionen Euro in die Series-D-Runde von Mistral AI investiert.
Wie lauten Kürzel und ISIN der Telekom-Aktie? Die Deutsche Telekom-Aktie hat das Handelssymbol DTE und die ISIN DE0005557508.
Was ist mit der Beteiligung geplant? Die Telekom will ihre souveräne KI-Infrastruktur mit Mistrals Modellen und Unternehmenssoftware verbinden und strebt eine strategische Partnerschaft an, vor allem für Industrie, regulierte Branchen und öffentliche Einrichtungen.
Wie reagierte die Telekom-Aktie? Zeitweise verlor die Deutsche Telekom-Aktie im Xetra-Handel 0,80 Prozent auf 26,12 Euro (Quelle: finanzen.net).
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