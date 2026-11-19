Die Telekom spricht von einem „ersten Schritt“. Die souveräne Infrastruktur, die Kundenbeziehungen und die Integrationserfahrung des Konzerns sollen mit den Frontier-Modellen, der Unternehmenssoftware und den Einsatzmöglichkeiten von Mistral zusammengeführt werden. Das soll in eine künftige strategische Partnerschaft münden. Angesprochen werden deutsche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen, insbesondere in der Industrie und in regulierten Branchen.

Die Beteiligung baut auf Investitionen der Telekom in souveräne KI-Infrastruktur in Deutschland auf. Mistral hat zudem kürzlich einen Standort in München eröffnet. Nach Angaben von finanzen.net soll die jüngst in München eröffnete KI-Fabrik der Telekom mit den Modellen und der Unternehmenssoftware von Mistral verbunden werden. Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan, zugleich Chef von T-Systems, sagte, die Industrial AI Cloud biete „eine starke Grundlage für souveräne KI in Deutschland“.