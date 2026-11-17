Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktie sorgt erneut für Spannung unter institutionellen Investoren. Während die Papiere des auf Immobilienfinanzierungen spezialisierten Kreditinstituts aktuell bei 2,694 Euro notieren und mit einem Plus von 0,59 Prozent leicht zulegen, zeichnet sich bei den Leerverkäufern eine bemerkenswerte Entwicklung ab. Voleon Capital Management LP ist mit einer Netto-Leerverkaufsposition von 0,50 Prozent auf der öffentlich sichtbaren Short-Seite aufgetaucht. Gleichzeitig hat Citadel Advisors LLC seine Wette auf fallende Kurse von 0,69 Prozent auf 0,59 Prozent reduziert. Hinzu kommen bedeutende Short-Engagements von Numeric Investors und JPMorgan Asset Management (UK). Für Anleger stellt sich damit eine brisante Frage: Warum positioniert sich ein weiterer Hedgefonds gegen die Deutsche Pfandbriefbank, während ein anderer seine Risiken zurückfährt – und die Aktie gleichzeitig steigt?