Die Nachrichtenlage ist gemischt, der Kurs eindeutig: Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt am Donnerstag 6,46 Prozent auf 2,702 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Damit entfernt sich das Papier der Immobilienbank aus Garching vom Zwölfmonatstief bei 2,50 Euro.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 6,5 Prozent Plus trotz verschobener Anleihe
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie steigt am Donnerstag um 6,46 Prozent auf 2,702 Euro und ist zweitstärkster SDAX Gewinner. Der Kurs löst sich vom Zwölfmonatstief.
Der Auslöser
Warum steigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute?
Der Kurssprung passt zum Muster des Tages: Anleger kauften, was tief gefallen war. Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notierte am Mittwoch nur knapp über ihrem Zwölfmonatstief und weit unter dem Hoch von 4,66 Euro. In solchen Phasen genügt ein freundlicher Markt, um Leerverkäufer zum Eindecken zu bewegen. Mehrere Hedgefonds halten meldepflichtige Short-Positionen in dem Wert.
Die Meldungen der vergangenen 48 Stunden allein erklären das Plus nicht. Positiv: Die pbb finanziert als alleiniger Kreditgeber mit 76 Millionen Euro ein Portfolio aus sechs Logistikimmobilien in Norditalien, das PATRIZIA verwaltet. Negativ: Eine geplante grüne Anleihe in britischen Pfund wurde laut GlobalCapital wegen der Marktbedingungen verschoben, und Deutsche Bank Research senkte am Mittwoch das Kursziel bei unveränderter Einstufung „Halten“.
Der Hintergrund
Zurück in der Gewinnzone, aber am unteren Rand
Nach neun Monaten 2026 weist die Deutsche Pfandbriefbank einen Vorsteuergewinn von 28 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 235 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft stieg um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern, allerdings am unteren Ende der Spanne. Das erklärt, warum der SDAX Gewinner vom Donnerstag auf Monatssicht weiter im Minus liegt.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie
Warum ist die pbb heute SDAX Gewinner?
Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt von einem sehr niedrigen Niveau. Eine einzelne Nachricht als Auslöser ist nicht erkennbar.
Was verdient die Bank 2026?
Sie peilt 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern an und rechnet mit dem unteren Ende dieser Spanne.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: ISIN DE0008019001, WKN 801900, Börsenkürzel PBB.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.