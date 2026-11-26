Deutsche Pfandbriefbank Aktie: SDAX Gewinner am Abend – 6,5 Prozent Plus trotz verschobener Anleihe

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 3 Min.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie steigt am Donnerstag um 6,46 Prozent auf 2,702 Euro und ist zweitstärkster SDAX Gewinner. Der Kurs löst sich vom Zwölfmonatstief.

Bild: Deutsche Pfandbriefbank AG

Die Nachrichtenlage ist gemischt, der Kurs eindeutig: Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt am Donnerstag 6,46 Prozent auf 2,702 Euro und ist zweitgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Damit entfernt sich das Papier der Immobilienbank aus Garching vom Zwölfmonatstief bei 2,50 Euro. Schlusskurs der Deutsche Pfandbriefbank Aktie 2,702 € Tagesgewinn, Platz 2 der SDAX Gewinner +6,46 % Vorsteuergewinn nach neun Monaten 2026 28 Mio. € Neugeschäft nach neun Monaten, plus 14 Prozent 4,5 Mrd. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; Deutsche Pfandbriefbank AG, Neunmonatsbericht vom 12.11.2026 Der Auslöser Warum steigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute? Der Kurssprung passt zum Muster des Tages: Anleger kauften, was tief gefallen war. Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie notierte am Mittwoch nur knapp über ihrem Zwölfmonatstief und weit unter dem Hoch von 4,66 Euro. In solchen Phasen genügt ein freundlicher Markt, um Leerverkäufer zum Eindecken zu bewegen. Mehrere Hedgefonds halten meldepflichtige Short-Positionen in dem Wert. Die Meldungen der vergangenen 48 Stunden allein erklären das Plus nicht. Positiv: Die pbb finanziert als alleiniger Kreditgeber mit 76 Millionen Euro ein Portfolio aus sechs Logistikimmobilien in Norditalien, das PATRIZIA verwaltet. Negativ: Eine geplante grüne Anleihe in britischen Pfund wurde laut GlobalCapital wegen der Marktbedingungen verschoben, und Deutsche Bank Research senkte am Mittwoch das Kursziel bei unveränderter Einstufung „Halten“. Der Hintergrund Zurück in der Gewinnzone, aber am unteren Rand Nach neun Monaten 2026 weist die Deutsche Pfandbriefbank einen Vorsteuergewinn von 28 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 235 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das Neugeschäft stieg um 14 Prozent auf 4,5 Milliarden Euro. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern, allerdings am unteren Ende der Spanne. Das erklärt, warum der SDAX Gewinner vom Donnerstag auf Monatssicht weiter im Minus liegt. Was für die Deutsche Pfandbriefbank Aktie spricht Rückkehr in die Gewinnzone nach dem Verlustjahr

Neugeschäft wächst zweistellig

Niedriges Kursniveau macht die Aktie anfällig für schnelle Erholungen Was Anleger bedenken sollten Gewinn 2026 nur am unteren Ende der Prognose erwartet

Die verschobene Anleihe zeigt, dass die Refinanzierung vom Marktumfeld abhängt

Gewerbeimmobilien bleiben ein schwieriger Markt Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie Warum ist die pbb heute SDAX Gewinner?

Die Aktie erholt sich mit dem Gesamtmarkt von einem sehr niedrigen Niveau. Eine einzelne Nachricht als Auslöser ist nicht erkennbar. Was verdient die Bank 2026?

Sie peilt 30 bis 40 Millionen Euro vor Steuern an und rechnet mit dem unteren Ende dieser Spanne. Deutsche Pfandbriefbank Aktie: ISIN DE0008019001, WKN 801900, Börsenkürzel PBB. Fazit zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie ist am Donnerstag einer der stärksten SDAX Gewinner, getragen von der Markterholung und einem ausgebombten Kursniveau. Die Baustellen bleiben: schwacher Gewinn, schwieriger Immobilienmarkt, Refinanzierung. Für eine Trendwende braucht es mehr als einen guten Tag.

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