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Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Kreditportfolio schrumpft, Zinsüberschuss vor leichter Erholung

aktiencheck.de Redaktion 25.11.2026, 16:06 2 Min.

Deutsche Bank Research senkt das Ziel für die Pfandbriefbank auf 3,00 Euro, während die Bank mit einer leichten Erholung des Zinsüberschusses rechnet.

Die Aktie der Deutschen Pfandbriefbank (ISIN: DE0008019001, WKN: 801900, Ticker: PBB) gibt um 0,02 Euro oder 0,92% auf 2,58 Euro nach. In ihrer Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse habe Miriam Killian von Deutsche Bank Research das Kursziel von 3,10 auf 3,00 Euro gesenkt und das Rating "hold" bestätigt. Selbst das reduzierte Ziel liege damit noch 42 Cent oder rund 16,3% über dem aktuellen Kurs. Risikovorsorge beruhigt sich, Erträge bleiben unter Druck Die Zahlen zum dritten Quartal 2026 hätten laut Miriam Killian erste Anzeichen einer Beruhigung bei der Risikovorsorge erkennen lassen. Für den Gewerbeimmobilienfinanzierer sei das in einem weiterhin schwierigen Geschäftsumfeld ein positives Signal. Auf der Ertragsseite hinterlasse der Abbau des Finanzierungsportfolios jedoch weiter Spuren. Mit jedem zurückgezahlten Kredit, den die Bank nicht durch Neugeschäft ersetze, falle auch eine Quelle künftiger Zinserträge weg. Entscheidend sei deshalb, wie viel der Bank nach Abzug ihrer eigenen Zinsaufwendungen verbleibe. Bei diesem Zinsüberschuss rechne das Management ab dem vierten Quartal mit einer leichten Erholung. Für Anleger komme es nun darauf an, ob sich diese Erwartung trotz des schrumpfenden Kreditbestands erfülle. Kursziel 3,00 Euro, Rating "hold" Miriam Killian habe ihre Schätzungen nach den Quartalszahlen angepasst. Mit dem Schritt von 3,10 auf 3,00 Euro nehme Deutsche Bank Research das Kursziel um rund 3,2% zurück. Die ruhigere Entwicklung bei der Risikovorsorge und die Aussicht auf etwas höhere Nettozinserträge reichten für ein positiveres Urteil bislang nicht aus. In der Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse bleibe es für Miriam Killian daher beim Kursziel 3,00 Euro und beim Rating "hold". Teilen Sie die Analyse mit Ihren Freunden. Anders als bei einer Gewerbeimmobilie reicht für die Übertragung ein Klick – ganz ohne Notartermin. Autor: Redaktion, aktiencheck.de Veröffentlicht am: 25. November 2026 Disclaimer Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.

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