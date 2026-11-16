Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Kaufchance oder gefährliche Value-Falle? Das sagt MPCM!

Die Deutsche Pfandbriefbank-Aktienanalyse von MPCM vom 16. November 2026 liefert ein wichtiges Signal für Anleger. Analyst Andreas Pläsier bestätigt das unveränderte Kursziel 4,20 Euro und hält am Rating "buy" fest. Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 2,65 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 58,5 Prozent. Besonders positiv bewertet MPCM die besser als erwartete Quartalsentwicklung dank einer geringeren Kreditrisikovorsorge. Auch das wachsende Neugeschäft und der Abbau problematischer US-Kredite sprechen für Fortschritte bei der Neuausrichtung. Gleichzeitig bleiben die rückläufigen operativen Erträge, das schwierige Immobilienmarktumfeld und mögliche neue Kreditausfälle erhebliche Risiken. Die Deutsche Pfandbriefbank ist damit eine Aktie mit ausgeprägter Turnaround-Fantasie, aber auch hoher Unsicherheit. Sollte es dem Institut gelingen, die Profitabilität dauerhaft zu verbessern, könnte sich die aktuelle Bewertung als attraktiv erweisen. Scheitert die wirtschaftliche Erholung, drohen weitere Enttäuschungen. MPCM bleibt optimistisch. Ob das Kursziel 4,20 Euro tatsächlich erreicht wird, hängt jedoch entscheidend von der weiteren Geschäftsentwicklung ab.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

Disclaimer

Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.