Für die Deutsche Pfandbriefbank Aktie war es eine Woche zum Vergessen. Am Dienstag notierte das Papier noch bei 3,10 Euro, nach den Quartalszahlen am Donnerstag ging es um 4,5 Prozent abwärts, und am Freitag folgte ein weiterer Einbruch um 7,31 Prozent auf rund 2,59 Euro. Mit einem Wochenminus von 12,10 Prozent gehört die pbb zu den größten SDAX-Verlierern. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast ein Drittel verloren, über fünf Jahre mehr als drei Viertel. Unsere Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse zeigt, warum Anleger das Vertrauen verlieren – und was die Deutsche Pfandbriefbank Aktienprognose bestimmt.
Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Immobilienkrise hält die pbb fest, Kurs minus 12 Prozent – Aktienanalyse: Wie tief kann es noch gehen?
Minus 12,10 Prozent in einer Woche, minus 7,31 Prozent allein am Freitag: Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie gehört zu den größten Verlierern im SDAX. Der Gewerbeimmobilienfinanzierer ist zwar zurück in der Gewinnzone, doch die Erträge sinken, die Prognose wackelt und Problemkredite verschwinden langsamer als erhofft. Unsere Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse zeigt, was hinter dem Absturz steckt und was die Deutsche Pfandbriefbank Aktienprognose bestimmt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Pfandbriefbank AG
- Sitz
- Garching bei München
- Ticker
- PBB (Xetra)
- Index
- SDAX
- Kurs
- rund 2,59 Euro
- Börsenwert
- rund 0,35 Milliarden Euro
- Dividende
- 0,15 Euro je Aktie
- Geschäft
- Gewerbliche Immobilienfinanzierung, Pfandbriefe
Stand: 13.11.2026, Kurs laut finanznachrichten; Börsenwert und Dividendenrendite laut boersennews, gerundet
Die Ausgangslage
Vom Krisenjahr zum mühsamen Neuanfang
Die pbb finanziert Büros, Einzelhandelsflächen, Logistikimmobilien und Wohnportfolios – und steckt damit mitten in der Krise der Gewerbeimmobilien. Im vergangenen Jahr brockten Abschreibungen auf Altlasten der Bank einen Nettoverlust von 284 Millionen Euro ein. Das verlustreiche Geschäft in den USA wird abgebaut. 2026 sollte das Jahr der Wende werden: zurück in die Gewinnzone, mehr Neugeschäft, Abbau der Problemkredite. Zumindest der erste Teil ist gelungen.
Die Quartalszahlen
Zurück im Plus, doch die Erträge schrumpfen
Für die Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse zählt nicht nur der Gewinn, sondern seine Qualität.
In den ersten neun Monaten erzielte die pbb einen Vorsteuergewinn von 28 Millionen Euro nach einem Verlust von 235 Millionen Euro im Vorjahr. Nach Steuern blieben 27 Millionen Euro, das sind 6 Cent je Aktie. Doch im dritten Quartal sanken die Erträge um ein Zehntel auf 99 Millionen Euro – vor allem wegen des Rückzugs aus den USA. Für das Gesamtjahr hält die Bank zwar an einem Vorsteuerergebnis von 30 bis 40 Millionen Euro fest, erwartet aber eher das untere Ende. Rechnerisch bleiben für das vierte Quartal damit nur wenige Millionen Euro. Beim Neugeschäft peilt die pbb rund 7,5 Milliarden Euro an.
Deutsche Pfandbriefbank: Vorsteuerergebnis nach neun Monaten
Millionen Euro
Quelle: Deutsche Pfandbriefbank, Zwischenmitteilung vom 12. November 2026
Daten als Tabelle
|Zeitraum
|Vorsteuerergebnis
|9M 2025
|-235
|9M 2026
|28
Der Absturz
Problemkredite, Zinsen, Vertrauen: warum die Aktie fällt
Die Börse störte sich weniger am Gewinn als an den Aussichten. Die Unruhe an den Immobilienmärkten und die gestiegenen Zinsen machen der Bank nach eigenen Angaben stärker zu schaffen als gedacht. Problemkredite werden langsamer abgebaut als erhofft. Am Freitag setzte sich der Abverkauf nach der vorsichtigeren Prognose fort. Ein weiteres Detail fiel auf: Die Online-Tochter pbb direkt erhöhte ihre Festgeldzinsen auf bis zu 4 Prozent für zehn Jahre. Das stärkt die Einlagenbasis, verteuert aber die Refinanzierung.
Die Bewertung
Ein Bruchteil des Buchwerts: Chance oder Falle?
Mit einem Börsenwert von rund 350 Millionen Euro wird die pbb nur zu einem Bruchteil ihres bilanziellen Eigenkapitals gehandelt. Der Markt traut den Buchwerten offensichtlich nicht. Die Dividende von 0,15 Euro entspricht beim aktuellen Kurs einer Rendite von gut 5 Prozent. Die Analysten sind gespalten: Von drei erfassten Häusern rät eines zum Kauf, eines zum Halten und eines zum Verkauf. Es handelt sich um Einschätzungen Dritter, nicht um eine Prognose der Redaktion.
Die Szenarien
Deutsche Pfandbriefbank Aktienprognose: drei Wege für die Aktie
Szenario 1: Der Immobilienmarkt stabilisiert sich
Die Zinsen sinken, Problemkredite werden abgebaut, das Neugeschäft wächst. Dann könnte die Aktie die Verluste dieser Woche wieder aufholen und Richtung 3 Euro steigen.
Szenario 2: Zähes Seitwärts
Die pbb erreicht das untere Ende der Prognose, ohne neue Belastungen. Die Aktie pendelt zwischen 2,40 und 3,00 Euro.
Szenario 3: Neue Abschreibungen
Weitere Wertverluste bei Gewerbeimmobilien zwingen zu höherer Risikovorsorge. Dann droht ein neues Rekordtief.
Häufige Fragen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse
Warum ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie SDAX-Verlierer der Woche?
Die Bank erwartet für 2026 eher das untere Ende ihrer Gewinnprognose, die Erträge sanken im dritten Quartal und Problemkredite werden langsamer abgebaut. Die Aktie verlor in der Woche 12,10 Prozent.
Was erwartet die pbb für 2026?
Einen Vorsteuergewinn von 30 bis 40 Millionen Euro, eher am unteren Ende, und rund 7,5 Milliarden Euro Neugeschäft.
Wann legt die pbb die nächsten Zahlen vor?
Die vorläufigen Jahreszahlen sind für den 4. März 2027 angekündigt.
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