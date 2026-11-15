Deutsche Pfandbriefbank Aktie: Immobilienkrise hält die pbb fest, Kurs minus 12 Prozent – Aktienanalyse: Wie tief kann es noch gehen?

Für die Deutsche Pfandbriefbank Aktie war es eine Woche zum Vergessen. Am Dienstag notierte das Papier noch bei 3,10 Euro, nach den Quartalszahlen am Donnerstag ging es um 4,5 Prozent abwärts, und am Freitag folgte ein weiterer Einbruch um 7,31 Prozent auf rund 2,59 Euro. Mit einem Wochenminus von 12,10 Prozent gehört die pbb zu den größten SDAX-Verlierern. Seit Jahresbeginn hat die Aktie fast ein Drittel verloren, über fünf Jahre mehr als drei Viertel. Unsere Deutsche Pfandbriefbank Aktienanalyse zeigt, warum Anleger das Vertrauen verlieren – und was die Deutsche Pfandbriefbank Aktienprognose bestimmt.