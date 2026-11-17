Die deutschen Exporte in den europäischen Binnenmarkt steuern auf einen Rekord zu: Nach einer Hochrechnung der bundeseigenen Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade & Invest (GTAI) auf Basis von Daten des Statistischen Bundesamts dürften die Ausfuhren dorthin 2026 um rund 6,5 Prozent auf knapp 1.031 Milliarden Euro steigen – erstmals über die Schwelle von einer Billion Euro. Für die Börse kommt die Nachricht in einem schwachen Umfeld: Der DAX hatte am Montag 0,57 Prozent auf 26.598,64 Punkte verloren, vorbörslich wurde er laut dpa bei IG Markets mit 26.464 Punkten taxiert.

Der Binnenmarkt umfasst nach GTAI-Definition die EU-Staaten sowie Norwegen, Liechtenstein, Island und die Schweiz. Das Wachstum dort ist laut der Analyse stärker als das deutsche Exportwachstum insgesamt. Die Kernaussage der GTAI-Analyse: „Die Exportmärkte vor der Haustür rücken stärker in den Fokus“.