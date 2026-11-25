Allerdings stammt ein Teil des Zuwachses aus Sondereffekten wie Mieterabfindungen und der Auflösung von Rückstellungen. Vorstandschef Hans-Peter Kneip stellte klar, die neue Prognose sei keine Ausgangsbasis für die kommenden Jahre. Das Analysehaus MPCM senkte sein Kursziel von 20,20 auf 18,60 Euro und beließ es bei „Hold“. Zum EPRA-Nettovermögen von 28,91 Euro je Aktie beträgt der Abschlag der Deutsche EuroShop Aktie mehr als 40 Prozent.