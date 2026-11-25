Solide statt spektakulär: Die Deutsche EuroShop Aktie steigt am Mittwoch um 1,13 Prozent auf 16,04 Euro und ist zehntgrößter SDAX Gewinner (Stand 17:50 Uhr, comdirect). In einem Markt, der auf den tiefsten Stand seit Juli fällt, reicht das für einen Platz unter den besten zehn.
Deutsche EuroShop Aktie: SDAX Gewinner am Abend – vor dem Black Friday zieht es Anleger ins Einkaufszentrum
Die Deutsche EuroShop Aktie gewinnt am Mittwoch 1,13 Prozent auf 16,04 Euro und zählt zu den SDAX Gewinnern. Der Shoppingcenter-Investor hat seine Prognose angehoben und notiert weit unter dem Nettovermögenswert.
Der Auslöser
Warum steigt die Deutsche EuroShop Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht. Die Deutsche EuroShop Aktie gehört zu den Immobilienwerten, die am Mittwoch gegen den Trend zulegten. Während Anleger KI- und Technologieaktien verkauften, suchten sie Titel mit stabilen Mieteinnahmen. Mit Grand City Properties und Hamborner REIT stehen zwei weitere Branchenvertreter auf der Liste der SDAX Gewinner.
Der Kalender liefert ein zusätzliches Argument. Am Freitag ist Black Friday, der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. Volle Einkaufszentren sind das Kerngeschäft des Hamburger Unternehmens, das an großen Centern wie dem Main-Taunus-Zentrum bei Frankfurt beteiligt ist.
Der Hintergrund
Prognose rauf, mit Fußnote
Die jüngsten Zahlen fielen ordentlich aus. In den ersten neun Monaten stieg der Umsatz um 2,5 Prozent auf 202,5 Millionen Euro, das EBIT um 4,3 Prozent auf 162,1 Millionen Euro und das Konzernergebnis um 5,6 Prozent auf 98,8 Millionen Euro. Die Vermietungsquote liegt bei 95,6 Prozent. Für 2026 erwartet der Vorstand nun ein EBIT von 220 bis 225 Millionen Euro statt 211 bis 219 Millionen Euro.
Allerdings stammt ein Teil des Zuwachses aus Sondereffekten wie Mieterabfindungen und der Auflösung von Rückstellungen. Vorstandschef Hans-Peter Kneip stellte klar, die neue Prognose sei keine Ausgangsbasis für die kommenden Jahre. Das Analysehaus MPCM senkte sein Kursziel von 20,20 auf 18,60 Euro und beließ es bei „Hold“. Zum EPRA-Nettovermögen von 28,91 Euro je Aktie beträgt der Abschlag der Deutsche EuroShop Aktie mehr als 40 Prozent.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Deutsche EuroShop Aktie
Warum ist die Deutsche EuroShop Aktie SDAX Gewinner?
Immobilienwerte sind als Gegenpol zu den schwachen Technologieaktien gefragt. Eine eigene Nachricht gibt es nicht.
Was macht die Deutsche EuroShop?
Das Unternehmen investiert ausschließlich in Einkaufszentren und lebt von deren Mieteinnahmen.
Wie lautet die Prognose für 2026?
EBIT von 220 bis 225 Millionen Euro, FFO von 144 bis 149 Millionen Euro, Umsatz von 272 bis 277 Millionen Euro.
Deutsche EuroShop Aktie: ISIN DE0007480204, WKN 748020, Börsenkürzel DEQ.
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