Die Deutsche Börse will die Fondsplattform Allfunds für rund 5,3 Milliarden Euro übernehmen. Allfunds-Aktionäre sollen 8,80 Euro je Aktie erhalten, davon 6,00 Euro in bar, 2,60 Euro in Aktien der Deutsche Börse und 0,20 Euro als Dividende. Die Allfunds-Aktionäre stimmten im März zu. Die Plattform soll mit dem Geschäft Clearstream Fund Services verschmolzen werden. Parallel startete die Deutsche Börse ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Euro und stockte den Anteil an ISS STOXX auf.