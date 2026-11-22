Mehr als 51 Prozent Kursplus in zwölf Monaten: Die Deutsche Börse Aktie gehört zu den stärksten Werten im DAX. Am 20. November schloss sie bei 315,10 Euro nach einem Tagesverlust von 1,78 Prozent. Die Frage dieser Aktienanalyse lautet: Reichen Wachstum, Zinsen und der Allfunds-Zukauf, um das Bewertungsniveau zu tragen?
Deutsche Börse Aktienanalyse: Rekordlauf, Prognose erneut hoch, 5,3-Milliarden-Deal – wie viel Luft hat die Aktie noch bei 315 Euro?
Die Deutsche Börse wächst zweistellig, hebt die Prognose erneut an und plant die größte Übernahme ihrer Geschichte. Die Aktie liegt auf zwölf Monate gut 51 Prozent im Plus. Die Aktienanalyse mit Zahlen, Allfunds und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Börse AG
- ISIN
- DE0005810055
- WKN
- 581005
- Handelssymbol
- DB1 (Xetra)
- US-Handelssymbol
- DBOEY (ADR, OTC)
- Branche
- Börsenbetreiber, Finanzinfrastruktur
- Sitz
- Eschborn bei Frankfurt am Main
- Tagesspanne 20.11.2026
- 314,30 € bis 319,90 €
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Xetra
Die Zahlen
Deutsche Börse Aktienanalyse: Das dritte Quartal
Die Nettoerlöse stiegen im dritten Quartal 2026 um 13 Prozent auf 1.633 Millionen Euro, darin enthalten 218 Millionen Euro Treasury-Ergebnis. Ohne Treasury lagen sie bei 1.415 Millionen Euro, ein Plus von 14 Prozent. Das EBITDA erreichte 978 Millionen Euro (+16 Prozent), der Konzernüberschuss 559 Millionen Euro (+18 Prozent). Die Deutsche Börse hob ihre Prognose für die Nettoerlöse 2026 erneut an.
Treasury dreht ins Plus
Das Treasury-Ergebnis stieg um 7 Prozent und damit erstmals seit 2024 im Jahresvergleich.
Kosten unter Kontrolle
Die Betriebskosten stiegen um 7 Prozent auf 646 Millionen Euro, bereinigt um aktienbasierte Vergütung und Allfunds-Aufwand nur um etwa 3 Prozent.
Gewinn je Aktie
Das Cash-Ergebnis je Aktie betrug im Quartal 3,28 Euro, das unverwässerte Ergebnis je Aktie 3,10 Euro.
Neun Monate
Der Konzernüberschuss der Anteilseigner stieg in den ersten neun Monaten um 14 Prozent auf 1.713 Millionen Euro.
Deutsche Börse: Kennzahlen im dritten Quartal 2026
Mio. €
Treasury-Ergebnis: 218 Mio. €.
Quelle: Deutsche Börse, Quartalsmitteilung vom 20.10.2026
Daten als Tabelle
|Kennzahl
|Wert
|Nettoerlöse ohne Treasury
|1.415
|Nettoerlöse inkl. Treasury
|1.633
|EBITDA ohne Treasury
|760
|EBITDA inkl. Treasury
|978
|Konzernüberschuss
|559
Der Deal
Allfunds: Die größte Übernahme der Geschichte
Die Deutsche Börse will die Fondsplattform Allfunds für rund 5,3 Milliarden Euro übernehmen. Allfunds-Aktionäre sollen 8,80 Euro je Aktie erhalten, davon 6,00 Euro in bar, 2,60 Euro in Aktien der Deutsche Börse und 0,20 Euro als Dividende. Die Allfunds-Aktionäre stimmten im März zu. Die Plattform soll mit dem Geschäft Clearstream Fund Services verschmolzen werden. Parallel startete die Deutsche Börse ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Euro und stockte den Anteil an ISS STOXX auf.
Bewertung
Was der Kurs von 315,10 Euro einpreist
Mit einem KGV von 26,02 und einer Dividendenrendite von 1,33 Prozent ist die Deutsche Börse Aktie nach dem starken Lauf anspruchsvoll bewertet. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 56,1 Milliarden Euro. Zinserträge, Handelsvolumen und Allfunds-Synergien müssen die Erwartung stützen.
Am Markt gab es nach den Zahlen Anhebungen: AlphaValue/Baader Europe hob sein Kursziel von 291 auf 334 Euro an und bezog Allfunds in das Modell ein. Die Deutsche Börse Aktie bleibt damit ein Wert, an dem sich Optimismus und Bewertungsdisziplin reiben.
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