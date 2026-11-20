Der Widerspruch ist nur scheinbar. UBS-Analyst Michael Werner hebt seine Gewinnschätzungen an und rechnet das Kursziel deshalb nach oben. Aber der Aktienkurs ist der Studie zufolge noch schneller gestiegen als die Fundamentaldaten. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nach der starken Kursentwicklung ungünstig, so die Einschätzung der UBS, die in der Studie vom 19. November eine tiefere Korrektur erwartet, weil der zyklische Rückenwind nachlasse.

Konkret hat die UBS die Gewinnschätzungen nach dem dritten Quartal jeweils um 2 Prozent angehoben: Für 2027 erwartet sie einen Gewinn je Aktie von 13,81 Euro, für 2028 von 15,30 Euro. Grund sind höhere Umsatzerwartungen im Geschäft mit Handel und Clearing. Das neue Kursziel von 300 Euro entspricht dem 20-Fachen des erwarteten Gewinns für 2028. Auf dem aktuellen Niveau zahlen Anleger laut Investing.com rund das 21-Fache.