Es ist die Art von Studie, die eine Rally auf die Probe stellt: Während der DAX am Freitag nach sechs Verlusttagen erneut unter Druck steht, stuft die Schweizer Großbank UBS die Deutsche Börse AG-Aktie (ISIN: DE0005810055, FSE: DB1) von „Neutral“ auf „Sell“ ab. Das Kursziel hebt sie zugleich von 265 auf 300 Euro an.
Deutsche Börse AG-Aktie: UBS stuft auf Sell ab, Ziel 300 Euro - Wie viel Rally ist eingepreist?
Nach 49 Prozent Plus seit Jahresbeginn senkt UBS die Deutsche-Börse-Aktie auf Sell, das Kursziel steigt aber auf 300 Euro. Kurs: rund 314 Euro.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Börse AG
- ISIN
- DE0005810055
- Handelssymbol
- DB1
- Schlusskurs Xetra 19.11.
- 320,80 €
- Börsenwert
- rund 57,7 Mrd. €
Stand: 20.11.2026, Vorbörsliche Kurse am Morgen, Schlusskurs Xetra 19.11.
Die Deutsche-Börse-Aktie gehört mit einem Plus von rund 49 Prozent seit Jahresbeginn zu den großen Gewinnern des Börsenjahres 2026 und erreichte Mitte November ein Rekordhoch. Am Freitagmorgen notierte sie nach den Daten von Goldesel und finanzen.net bei rund 314 Euro, etwa 2 Prozent unter dem Xetra-Schluss vom Donnerstag (320,80 Euro). Die UBS-Abstufung kam am Morgen als Analysten-Flash der Nachrichtenagentur dpa-AFX.
Das Urteil der UBS
Warum stuft UBS die Deutsche Börse Aktie ab, obwohl das Kursziel steigt?
Der Widerspruch ist nur scheinbar. UBS-Analyst Michael Werner hebt seine Gewinnschätzungen an und rechnet das Kursziel deshalb nach oben. Aber der Aktienkurs ist der Studie zufolge noch schneller gestiegen als die Fundamentaldaten. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nach der starken Kursentwicklung ungünstig, so die Einschätzung der UBS, die in der Studie vom 19. November eine tiefere Korrektur erwartet, weil der zyklische Rückenwind nachlasse.
Konkret hat die UBS die Gewinnschätzungen nach dem dritten Quartal jeweils um 2 Prozent angehoben: Für 2027 erwartet sie einen Gewinn je Aktie von 13,81 Euro, für 2028 von 15,30 Euro. Grund sind höhere Umsatzerwartungen im Geschäft mit Handel und Clearing. Das neue Kursziel von 300 Euro entspricht dem 20-Fachen des erwarteten Gewinns für 2028. Auf dem aktuellen Niveau zahlen Anleger laut Investing.com rund das 21-Fache.
|Größe
|Wert laut UBS
|Rating
|Sell (zuvor Neutral)
|Kursziel
|300 € (zuvor 265 €)
|Gewinn je Aktie 2027e
|13,81 €
|Gewinn je Aktie 2028e
|15,30 €
|Aufwärtsszenario
|375 € (+16 %)
|Abwärtsszenario
|240 € (−26 %)
Referenzkurs der Szenarien: Xetra-Schluss vom 18.11.2026 (323,20 Euro).
Quelle: UBS-Studie laut dpa-AFX, Investing.com und Goldesel, 20.11.2026
Die Bewertung
Wie teuer ist die Deutsche Börse Aktie nach 49 Prozent Kursplus?
Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis ist laut UBS von rund 19 zum Jahresende 2025 auf etwa 24 gestiegen. Damit liege die Aktie im obersten Zehntel ihrer eigenen historischen Bewertung. Die Bank verweist auf einen Erfahrungswert der vergangenen neun Jahre: In den zwölf Monaten nach Phasen mit Spitzenbewertung blieb die Aktie im Schnitt rund 20 Prozent hinter dem Gesamtmarkt zurück. Im laufenden Jahr hat sie den Markt nach UBS-Angaben um 34 Prozent übertroffen und ist damit der stärkste Titel unter den von der Bank beobachteten europäischen Finanzwerten.
Auch die geplante Übernahme des Fondsplattform-Betreibers Allfunds ändert an dieser Rechnung laut UBS wenig. Die Bewertung sei auch mit dem Zukauf schwer zu rechtfertigen, der den Gewinn je Aktie nur um einen mittleren einstelligen Prozentsatz steigern dürfte. Zu Konditionen und Zeitplan der Übernahme liefern die ausgewerteten Meldungen keine Angaben.
Das Geschäft
Was treibt den Umsatz der Deutsche Börse und was läuft aus?
Der Rückenwind kam zuletzt aus dem Handel. Im Segment Trading and Clearing stieg der Umsatz in den ersten neun Monaten 2026 um 12 Prozent. UBS erwartet für das Gesamtjahr plus 13 Prozent, für 2027 aber nur noch plus 4 Prozent. Der Konzernumsatz soll 2026 um 11 Prozent und 2027 um 5 Prozent wachsen. Die Handelsvolumina lagen im September und Oktober umsatzgewichtet 19 bis 20 Prozent über dem Vorjahr, im November haben sie sich laut UBS normalisiert. Zins-Futures fielen nach einer Spitze rasch zurück.
Hinzu kommt ein Positionierungsrisiko: Die Deutsche Börse hat in den vergangenen gut zwei Monaten besser abgeschnitten als europäische Banken. UBS sieht die Gefahr, dass sich diese Positionierung auflöst und Bewertung und Kurs belastet.
Die Gegenstimmen
Wie sehen andere Analysten die Deutsche Börse Aktie vor dem UBS-Urteil?
Die UBS steht mit ihrem Urteil nicht allein da, aber auch nicht im Einklang mit der Mehrheit. Nach der Zusammenstellung von finanzen.net lag das durchschnittliche Kursziel der Analysten zuletzt bei 319,44 Euro, also knapp über dem Xetra-Schluss.
|Bank
|Einstufung
|Datum
|Deutsche Bank
|Buy
|16.11.2026
|Warburg Research
|Hold
|18.11.2026
|Barclays
|Equal Weight
|13.11.2026
|JPMorgan
|Overweight
|23.10.2026
|Goldman Sachs
|Neutral
|22.10.2026
|DZ Bank
|Kaufen
|21.10.2026
Stand der Einstufungen jeweils laut Datum in der Spalte; teils älter als eine Woche.
Quelle: finanzen.net-Analysenübersicht, 20.11.2026
Technisch meldet finanzen.net am Freitag ein MACD-Verkaufssignal. Belegt sind damit sowohl Kurstreiber als auch Gegenwind; entscheidend dürfte das Tempo der Handelsumsätze sein.
Das Umfeld
Was passiert rund um die Deutsche Börse als Nächstes?
Der Gesamtmarkt liefert wenig Rückendeckung. Der DAX schloss am Donnerstag bei 25.463,81 Punkten (minus 1,06 Prozent) und liegt rund 5 Prozent unter dem Rekord von 27.001,67 Punkten vom 12. November. Am Freitag stehen Erzeugerpreise, eine Rede von EZB-Präsidentin Lagarde um 9.15 Uhr und das Michigan-Konsumklima um 16 Uhr im Kalender, am 9. Dezember folgt der Fed-Zinsentscheid und am 17. Dezember die EZB. Ein Termin der Deutschen Börse selbst, etwa für Zahlen oder eine Hauptversammlung, ist in den ausgewerteten Quellen nicht genannt.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Was hat UBS zur Deutsche Börse Aktie entschieden? UBS-Analyst Michael Werner hat die Aktie von Neutral auf Sell abgestuft und das Kursziel von 265 auf 300 Euro angehoben.
Wie hoch ist die Deutsche Börse Aktie in diesem Jahr gestiegen? Laut Investing.com um rund 49 Prozent seit Jahresbeginn.
Wie hoch ist das durchschnittliche Kursziel der Analysten? Nach finanzen.net liegt es bei 319,44 Euro.
Gibt es eine Anlageempfehlung von aktiencheck.de? Nein. Genannte Einstufungen und Kursziele stammen von Dritten und sind kein Urteil der Redaktion.
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