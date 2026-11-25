Was erwartet die Deutsche Börse für 2026?

Ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro und Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro.

Warum profitiert die Deutsche Börse von höheren Zinsen?

Über Clearstream und Eurex verdient sie Zinsen auf Kundengelder, zudem belebt Zinsbewegung den Handel mit Zinsderivaten.

Wann soll die Allfunds-Übernahme abgeschlossen werden?

Wegen aufsichtsrechtlicher Genehmigungen wird der Abschluss erst 2027 erwartet.