Die Deutsche Börse Aktie gehört zu den großen Gewinnern des Jahres. Im dritten Quartal stiegen die Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1,63 Milliarden Euro, das operative Ergebnis (EBITDA) um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro. Sechs von acht Geschäftsbereichen wuchsen zweistellig. Der Konzern hob daraufhin erneut seine Prognose an und erwartet 2026 nun ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro bei Nettoerlösen von mehr als 6,5 Milliarden Euro.
Deutsche Börse Aktie: Rekordhoch, Ziele erneut erhöht, wertvoller als die Deutsche Bank – wie weit trägt der Zins-Rückenwind?
Steigende Zinsen, lebhafter Handel und eine Milliardenübernahme in der Pipeline: Die Deutsche Börse ist zum wertvollsten Konzern am Finanzplatz Frankfurt aufgestiegen. Was die Deutsche Börse Aktie antreibt und wo die Risiken liegen.
Der Treiber
Zinsen als Turbo
Anders als bei vielen anderen Unternehmen sind steigende Zinsen für die Deutsche Börse ein Rückenwind. Über Clearstream und Eurex verdient der Konzern an Zinsen auf Kundengelder, und Bewegung bei den Zinsen belebt den Handel mit Zinsderivaten. Finanzchef Jens Schulte betonte, die veränderten Zinserwartungen hätten das Geschäft an den Zins- und Finanzierungsmärkten belebt. Die Prognose für das Treasury-Ergebnis wurde um rund 100 Millionen Euro angehoben.
Die Perspektive
Rekord, Rotation und Allfunds
Anfang November markierte die Deutsche Börse Aktie ein Allzeithoch bei 329,10 Euro, danach folgten Gewinnmitnahmen. Mit einem Börsenwert von rund 57 Milliarden Euro ist der Konzern inzwischen wertvoller als die Deutsche Bank. Profitiert hat die Aktie auch von einer Umschichtung vieler Anleger aus Wachstumswerten in planbare Geschäftsmodelle. Die nächste große Wachstumsstufe soll die Übernahme der Fondsplattform Allfunds für gut fünf Milliarden Euro bringen, deren Abschluss wegen der Genehmigungen erst 2027 erwartet wird.
Die Deutsche Börse verdient an Zinsen, Volatilität und Wachstum zugleich. Die große Frage ist, wie viel davon bei einer Zinswende wieder wegfallen würde.
Häufige Fragen zur Deutsche Börse Aktie
Was erwartet die Deutsche Börse für 2026?
Ein EBITDA von mehr als 3,9 Milliarden Euro und Nettoerlöse von mehr als 6,5 Milliarden Euro.
Warum profitiert die Deutsche Börse von höheren Zinsen?
Über Clearstream und Eurex verdient sie Zinsen auf Kundengelder, zudem belebt Zinsbewegung den Handel mit Zinsderivaten.
Wann soll die Allfunds-Übernahme abgeschlossen werden?
Wegen aufsichtsrechtlicher Genehmigungen wird der Abschluss erst 2027 erwartet.
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