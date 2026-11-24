Warum steigt die Deutsche-Börse-Aktie heute?

Es gibt keine eigene Nachricht. Anleger suchen defensive Werte, und Marktunruhe kann das Handelsgeschäft stützen.

Wie stark steigt die Deutsche-Börse-Aktie?

Am Mittag um 0,96 Prozent auf 313,90 Euro (ca. 13:40 Uhr).

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Börse-Aktie?

ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, in den USA außerbörslich DBOEF.

Wie lief das dritte Quartal?

Das EBITDA stieg um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro, das Ergebnis um 18 Prozent auf 559 Millionen Euro. Die Prognose wurde angehoben.