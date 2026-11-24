Wenn die Kurse schwanken, verdient die Börse: Die Deutsche-Börse-Aktie schließt am Dienstag, 24. November 2026, mit einem Plus von 1,77 Prozent bei 316,40 Euro und zählt damit zu den fünf größten EuroStoxx50 Gewinnern des Tages (Schlusskurs laut comdirect). Der Schlusskurs ist zugleich das Tageshoch. Am Morgen hatte das Papier noch schwächer bei 309,60 Euro notiert.
Deutsche-Börse-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages: Plus 1,8 Prozent vor dem Brüssel-Entscheid – Allfunds-Poker ohne Zugeständnisse
Die Deutsche-Börse-Aktie steigt am Dienstag um 1,8 Prozent und gehört zu den fünf größten EuroStoxx50 Gewinnern des Tages. Der Börsenbetreiber profitiert von der Flucht in defensive Werte. Zugleich läuft die Frist der EU-Kommission für die Allfunds-Übernahme ab, und der Konzern bietet keine Zugeständnisse an.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Börse AG
- Sitz
- Eschborn bei Frankfurt am Main
- ISIN
- DE0005810055
- WKN
- 581005
- Handelssymbol
- DB1
- US-Handelssymbol
- DBOEF (außerbörslich)
- Index
- DAX, EuroStoxx50
Stand: 24.11.2026, Schlusskurs laut comdirect
Die Ursachen
Warum die Deutsche-Börse-Aktie auf Tageshoch schließt
Defensive Werte gefragt
Der DAX verlor am Dienstag 1,26 Prozent, der EuroStoxx50 1,16 Prozent. Technologiewerte brachen ein, Anleger wichen in Titel mit stabilem Geschäft aus. Die Deutsche Börse lag schon am Mittag rund 1,3 Prozent im Plus und baute den Gewinn bis zum Schluss aus.
Schwankungen als Geschäft
Börsenbetreiber verdienen an Handel und Absicherung. Tage mit Ausschlägen von 10 Prozent bei Einzelwerten wie Infineon bedeuten mehr Aktivität. Das ist eine Einordnung der Redaktion, keine Aussage des Unternehmens.
Allfunds: keine Zugeständnisse
Laut MLex hat die Deutsche Börse im EU-Verfahren darauf verzichtet, Abhilfemaßnahmen anzubieten. Die Kommission muss bis zum 27. November entscheiden, ob sie den Kauf der Fondsplattform freigibt oder vertieft prüft. Der Verzicht lässt sich als Zeichen von Zuversicht lesen, eine Garantie ist er nicht.
Starke Zahlen im Rücken
Ende Oktober meldete der Konzern für das dritte Quartal ein um 16 Prozent höheres EBITDA von 978 Millionen Euro und hob die Jahresprognose erneut an.
Der Hintergrund
Die größte Übernahme der Firmengeschichte
Bei Allfunds geht es um viel. Die Deutsche Börse bietet 8,80 Euro je Aktie: 6,00 Euro in bar, 0,0122 neue eigene Aktien und eine zulässige Dividende von 0,20 Euro. Das bewertet die Fondsplattform mit rund 5,3 Milliarden Euro. Der Konzern erwartet jährliche Kostensynergien von rund 60 Millionen Euro vor Steuern. Die EU-Kommission hatte Kunden und Wettbewerber zu möglichen Folgen befragt, etwa zu Gebühren und Alternativen. Ordnet Brüssel am Freitag eine vertiefte Prüfung an, würde sich der Vollzug verzögern. Für die Deutsche-Börse-Aktie wird die Woche damit zur Geduldsprobe.
Der nächste Kurstreiber ist terminiert: die Entscheidung der EU-Kommission bis zum 27. November.
Häufige Fragen zur Deutsche-Börse-Aktie
Warum ist die Deutsche-Börse-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?
Anleger suchten nach dem Einbruch der Technologiewerte defensive Titel. Börsenbetreiber profitieren zudem von hoher Handelsaktivität.
Wie viel hat die Deutsche-Börse-Aktie gewonnen?
1,77 Prozent auf 316,40 Euro, den höchsten Stand des Tages.
Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Börse-Aktie?
ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, in den USA außerbörslich DBOEF.
Wann entscheidet die EU über die Allfunds-Übernahme?
Bis zum 27. November über Freigabe oder vertiefte Prüfung. Die Deutsche Börse hat laut MLex keine Zugeständnisse angeboten.
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