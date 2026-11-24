Warum ist die Deutsche-Börse-Aktie EuroStoxx50 Gewinner des Tages?

Anleger suchten nach dem Einbruch der Technologiewerte defensive Titel. Börsenbetreiber profitieren zudem von hoher Handelsaktivität.

Wie viel hat die Deutsche-Börse-Aktie gewonnen?

1,77 Prozent auf 316,40 Euro, den höchsten Stand des Tages.

Wie lauten ISIN und Handelssymbole der Deutsche-Börse-Aktie?

ISIN DE0005810055, WKN 581005, Handelssymbol DB1, in den USA außerbörslich DBOEF.

Wann entscheidet die EU über die Allfunds-Übernahme?

Bis zum 27. November über Freigabe oder vertiefte Prüfung. Die Deutsche Börse hat laut MLex keine Zugeständnisse angeboten.