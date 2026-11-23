Der Montag gehört den Technologie- und Zyklikwerten. Nach einer Woche, in der der DAX rund sieben Prozent verloren hatte, trieben die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die Erholung an der Wall Street (S&P 500 und Nasdaq eröffneten rund 4 beziehungsweise 6 Prozent im Plus) und überraschend starke Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland den Markt nach oben. Siemens Energy (+6,88 Prozent), Infineon (+6,56 Prozent), Hochtief (+5,38 Prozent), Deutsche Bank (+4,79 Prozent) und Rheinmetall (+4,59 Prozent) führten die Gewinnerliste an.

Gegen diesen Strom schwamm die Deutsche Börse Aktie. Gefolgt wird sie von Bayer (-0,71 Prozent), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent) und Beiersdorf (-0,23 Prozent). Mercedes-Benz (+0,01 Prozent) ist der schwächste Wert im Plus; die Aktie des Börsenbetreibers hinkt der Erholung also nicht nur ein wenig, sondern deutlich hinterher.