Die Deutsche Börse Aktie (ISIN: DE0005810055, Handelssymbol: DB1) ist zum Xetra-Schluss am Montag der größte DAX Verlierer: Der Börsenbetreiber verliert 1,33 Prozent auf 310,90 Euro, während der Leitindex nach der Crash-Woche um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte nach oben springt. Eine konkrete Unternehmensnachricht gibt es nicht; als Hintergrund bleiben die jüngste UBS-Abstufung und die Frage, ob eine Beruhigung der Märkte einem Handelsplatzbetreiber den Rückenwind nimmt.
Deutsche Börse Aktie DAX Verlierer: Minus 1,33 Prozent, während der Index um 2,2 Prozent springt – warum bleibt der Börsenbetreiber zurück?
Die Deutsche Börse Aktie ist zum Xetra-Schluss am Montag DAX Verlierer Nummer eins: minus 1,33 Prozent auf 310,90 Euro, während der Leitindex um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte steigt. Nur vier von 40 Werten schließen im Minus. Die Tagesbilanz des Börsenbetreibers.
Schlusskurs
Die Deutsche Börse Aktie schließt bei 310,90 Euro und damit 1,33 Prozent unter dem Vortag (rechnerisch 315,10 Euro).
Marktumfeld
Der DAX gewinnt 2,2 Prozent; nur vier der 40 Werte beenden den Tag im Minus.
Analyst
UBS-Analyst Michael Werner hat die Aktie von Neutral auf Sell gesenkt, das Kursziel aber von 265 auf 300 Euro angehoben.
Einordnung
Ohne konkrete Unternehmensnachricht bleibt die Schwäche eine Einordnung der Redaktion, keine belegte Ursache.
Tagesbilanz
Warum ist die Deutsche Börse Aktie heute DAX Verlierer? Ein Index im Rausch, ein Wert nicht
Der Montag gehört den Technologie- und Zyklikwerten. Nach einer Woche, in der der DAX rund sieben Prozent verloren hatte, trieben die Rückkehr von Jensen Huang an die Nvidia-Spitze, die Erholung an der Wall Street (S&P 500 und Nasdaq eröffneten rund 4 beziehungsweise 6 Prozent im Plus) und überraschend starke Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland den Markt nach oben. Siemens Energy (+6,88 Prozent), Infineon (+6,56 Prozent), Hochtief (+5,38 Prozent), Deutsche Bank (+4,79 Prozent) und Rheinmetall (+4,59 Prozent) führten die Gewinnerliste an.
Gegen diesen Strom schwamm die Deutsche Börse Aktie. Gefolgt wird sie von Bayer (-0,71 Prozent), Deutsche Telekom (-0,34 Prozent) und Beiersdorf (-0,23 Prozent). Mercedes-Benz (+0,01 Prozent) ist der schwächste Wert im Plus; die Aktie des Börsenbetreibers hinkt der Erholung also nicht nur ein wenig, sondern deutlich hinterher.
|Platz
|Aktie
|Schlusskurs
|Veränderung
|1
|Siemens Energy
|126,46 EUR
|+6,88 %
|2
|Infineon
|48,42 EUR
|+6,56 %
|3
|Hochtief
|356,20 EUR
|+5,38 %
|4
|Deutsche Bank
|30,525 EUR
|+4,79 %
|5
|Rheinmetall
|725,20 EUR
|+4,59 %
|40
|Deutsche Börse
|310,90 EUR
|-1,33 %
|39
|Bayer
|52,98 EUR
|-0,71 %
|38
|Deutsche Telekom
|26,25 EUR
|-0,34 %
|37
|Beiersdorf
|79,00 EUR
|-0,23 %
Kurse und prozentuale Veränderung zum Vortag, Stand nach Xetra-Schluss.
Quelle: Kurstabelle der Redaktion, Stand nach Xetra-Schluss
Was steckt hinter dem Minus der Deutsche Börse Aktie?
Eine konkrete Unternehmensmeldung zum Tag liegt nicht vor. Plausibel ist, dass sich zwei Dinge überlagern. Erstens verdient ein Börsenbetreiber an Handelsvolumen und Marktschwankungen: Die Crash-Woche war für Terminbörse und Kassamarkt ein Geschäftstreiber, eine Beruhigung kann diese Erwartung dämpfen. Zweitens hatte die Aktie bis Mitte November ein Rekordhoch erreicht, so dass Anleger Gewinne mitgenommen haben könnten, wenn Geld in die zuletzt stark gefallenen Werte zurückfließt. Beides ist eine Einordnung der Redaktion, kein belegter Grund.
Hinzu kommt die Abstufung der UBS. Analyst Michael Werner nannte nach Medienberichten die Bewertung nahe am Rekordniveau und eine nachlassende zyklische Rückendeckung als Gründe für sein vorsichtigeres Urteil. Bemerkenswert: Das angehobene Kursziel von 300 Euro liegt rund 3,6 Prozent unter dem heutigen Schlusskurs (eigene Rechnung). Das Urteil ist die Einschätzung eines Dritten und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Wie stark sind die Zahlen der Deutsche Börse Aktie?
Fundamental läuft es: Laut Pressemitteilung vom 20. Oktober 2026 stiegen die Nettoerlöse im dritten Quartal um 13 Prozent auf 1.633 Millionen Euro, das EBITDA um 16 Prozent auf 978 Millionen Euro, der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um 18 Prozent auf 559 Millionen Euro (3,10 Euro je Aktie). Die Prognose für die Nettoerlöse hob das Unternehmen erneut an. Treiber waren auch ein erstmals seit 2024 wieder gestiegenes Treasury-Ergebnis (218 Millionen Euro, +7 Prozent) und das Wachstum außerhalb davon (Nettoerlöse ohne Treasury-Ergebnis: 1.415 Millionen Euro, +14 Prozent).
Strategisch im Blick bleibt die geplante Übernahme des Fondsplattformbetreibers Allfunds, deren Abschluss das Unternehmen nach eigenen Angaben für das erste Halbjahr 2027 erwartet, vorbehaltlich behördlicher Freigaben. Die damit verbundenen Aufwendungen belasten die Kosten, die ohne diesen Effekt und ohne aktienbasierte Vergütung nur um rund 3 Prozent wuchsen.
Wie sieht das Chartbild der Deutsche Börse Aktie aus?
Seit Jahresbeginn steht für die Aktie noch immer ein Plus von rund 39 Prozent (eigene Rechnung). Vom Rekordhoch bei rund 333 Euro, erreicht Mitte November, trennen sie nach dem heutigen Schlusskurs rund 6,6 Prozent. Belastbare Werte für gleitende Durchschnitte oder Unterstützungsmarken liegen uns nicht vor; der Chart zeigt den Verlauf der letzten drei Monate im Vergleich zum DAX.
Was sollten Anleger bei der Deutsche Börse Aktie jetzt beachten?
Wichtig sind in den kommenden Tagen vor allem drei Dinge: ob die Marktbeobachter nach der UBS-Abstufung nachziehen, wie sich die Handelsaktivität nach dem Erholungstag entwickelt und welche Fortschritte es bei den Freigaben für Allfunds gibt. Einen bestätigten Termin für die nächsten Geschäftszahlen konnten wir nicht belegen. Für die Frage, ob der Rückstand zum DAX nur eine Pause nach der Rally ist, liefert der Montag keinen Beleg.
FAQ zur Deutsche Börse Aktie (DB1, DE0005810055)
Warum fällt die Deutsche Börse Aktie heute? Die Deutsche Börse Aktie schließt am Montag 1,33 Prozent im Minus bei 310,90 Euro. Eine Unternehmensnachricht gibt es nicht; im Raum stehen die UBS-Abstufung und die Erwartung, dass ein ruhigerer Markt dem Handelsgeschäft weniger hilft.
Ist die Deutsche Börse Aktie DAX Verlierer des Tages? Ja, sie ist zum Xetra-Schluss der schwächste Wert im Leitindex. Nur vier von 40 Werten schließen im Minus, nach der Deutschen Börse folgen Bayer, Deutsche Telekom und Beiersdorf.
Wie schnitt der DAX am Montag ab? Der DAX stieg laut Xetra-Schlussstand um 2,2 Prozent auf 25.337 Punkte.
Welche Zahlen hat die Deutsche Börse zuletzt vorgelegt? Im dritten Quartal 2026 stiegen Nettoerlöse um 13 Prozent auf 1.633 Millionen Euro und der Konzerngewinn um 18 Prozent auf 559 Millionen Euro (Pressemitteilung vom 20. Oktober 2026).
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung Sell mit Kursziel 300 Euro stammt von UBS (Analyst Michael Werner, Studie vom 19.11.2026) und wird von aktiencheck.de unverändert weitergegeben. Es ist keine eigene Empfehlung. Offenlegungen der Quelle: UBS Investment Bank – Research Disclosures. Verantwortlich: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Deutsche Börse AG (DB1): Verkaufen, Kursziel 300,00 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von UBS (Analyst Michael Werner) vom 19.11.2026, 23:43 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 23.11.2026, 18:36 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 23.11.2026, 18:36 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: UBS (Analyst Michael Werner).
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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