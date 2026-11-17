Es ist eine der ruhigsten Rekordgeschichten im DAX – und eine der beständigsten. Die Aktie der Deutschen Börse erreichte am Montag mit 330 Euro ein neues Allzeithoch. Seit Anfang März befindet sie sich im Aufwärtstrend und hat in dieser Zeit fast 40 Prozent zugelegt. Am Dienstagmorgen notierte sie mit knapp 329 Euro nur knapp darunter. Während der DAX nach seinem Sprung über 27.000 Punkte wieder nachgibt, hält sich der Börsenbetreiber auf Rekordniveau. Der Grund ist so einfach wie überzeugend: Die Deutsche Börse verdient an jeder Bewegung des Marktes.
Deutsche-Börse-Aktie auf Allzeithoch bei 330 Euro: Plus 39 Prozent seit März – warum der Börsenbetreiber an jeder Unruhe verdient
Die Aktie der Deutschen Börse hat mit 330 Euro ein neues Allzeithoch erreicht. Seit März ist sie um fast 40 Prozent gestiegen, die Quartalszahlen übertrafen die Erwartungen, die Milliardenübernahme von Allfunds steht bevor. Die große Analyse: Warum der Betreiber der Frankfurter Börse vom nervösen Markt profitiert, was die Allfunds-Übernahme bedeutet und welche Risiken im Rekordkurs stecken.
Der Antrieb
Rekordzahlen aus dem Maschinenraum der Börse
Die Zahlen des dritten Quartals liefern das Fundament. Die Nettoerlöse stiegen um 13 Prozent auf 1.633 Millionen Euro, das den Aktionären zurechenbare Ergebnis um 18 Prozent auf 559 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie vor Effekten aus Übernahmen lag bei 3,28 Euro. Die Deutsche Börse ist längst mehr als der Handelsplatz in Frankfurt: Mit der Terminbörse Eurex, der Wertpapierverwahrung Clearstream, Indexgeschäft und Datenanalysen verdient der Konzern an fast jedem Schritt im Lebenszyklus einer Geldanlage.
Die Strategie
Allfunds: Die Milliardenwette auf Fonds
Die nächste Wachstumsstufe soll die Übernahme der Fondsvertriebsplattform Allfunds bringen. Für rund 5,3 Milliarden Euro will die Deutsche Börse ihr Geschäft mit Investmentfonds deutlich ausbauen, der Abschluss wird für 2027 erwartet. Der Markt hat die Pläne bisher honoriert: Noch im Oktober lag das Allzeithoch bei 294,30 Euro, inzwischen notiert die Aktie mehr als 10 Prozent höher.
Das große Bild
Der Gewinner der nervösen Börse
Die Deutsche Börse ist ein Sonderfall: Sie profitiert sowohl vom Rekord als auch von der Korrektur.
Steigen die Kurse, wächst das verwahrte Vermögen bei Clearstream, und neue Anleger kommen an den Markt. Fallen sie, steigen die Handelsvolumina, und Investoren sichern sich an der Eurex mit Derivaten ab. In einer Woche mit Nvidia-Zahlen, Fed-Protokoll, dem Anthropic-Börsengang und einem geopolitischen Gipfel ist das ein seltenes Profil. Auch steigende Zinsen helfen, weil Clearstream auf Kundeneinlagen höhere Erträge erzielt. Die Risiken liegen vor allem in der Integration von Allfunds, in sinkenden Zinsen und in einer möglichen Beruhigung der Märkte, die die Handelsaktivität dämpfen würde.
Häufige Fragen zur Deutsche-Börse-Aktie
Wo liegt das Allzeithoch der Deutsche-Börse-Aktie?
Die Aktie erreichte am 16. November 2026 mit 330 Euro ein neues Allzeithoch.
Warum steigt die Aktie der Deutschen Börse?
Der Konzern meldete im dritten Quartal zweistelliges Wachstum bei Erlösen und Gewinn. Zudem profitiert er von hohen Handelsvolumina und baut mit der geplanten Allfunds-Übernahme das Fondsgeschäft aus.
Was kostet die Allfunds-Übernahme?
Rund 5,3 Milliarden Euro. Der Abschluss wird für 2027 erwartet.
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