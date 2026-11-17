Wo liegt das Allzeithoch der Deutsche-Börse-Aktie?

Die Aktie erreichte am 16. November 2026 mit 330 Euro ein neues Allzeithoch.

Warum steigt die Aktie der Deutschen Börse?

Der Konzern meldete im dritten Quartal zweistelliges Wachstum bei Erlösen und Gewinn. Zudem profitiert er von hohen Handelsvolumina und baut mit der geplanten Allfunds-Übernahme das Fondsgeschäft aus.

Was kostet die Allfunds-Übernahme?

Rund 5,3 Milliarden Euro. Der Abschluss wird für 2027 erwartet.