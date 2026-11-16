Deutsche Börse AG Aktie: Rekordzahlen und Kaufempfehlung - doch ein Detail überrascht!

Die Deutsche Börse AG präsentiert sich operativ in ausgezeichneter Verfassung. Starke Quartalszahlen, zweistellige Wachstumsraten in zahlreichen Geschäftsbereichen und eine erneut angehobene Jahresprognose unterstreichen die wirtschaftliche Stärke des Unternehmens. Deutsche Bank Research bestätigt in seiner am 16. November 2026 veröffentlichten Aktienanalyse das Rating "buy" und erhöht das Kursziel von 339 auf 340 Euro. Analyst Benjamin Goy bleibt damit grundsätzlich optimistisch. Allerdings ist die neue Bewertung differenziert zu betrachten. Bei einem aktuellen Xetra-Kurs von 330,50 Euro ergibt sich lediglich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 2,87 Prozent. Gleichzeitig bevorzugt Benjamin Goy innerhalb der europäischen Börsenbetreiber inzwischen die London Stock Exchange, insbesondere wegen ihres stabilen Datengeschäfts und ihrer wachstumsstarken Handelsaktivitäten. Die Deutsche Börse AG bleibt dennoch auf seiner Kaufliste. Für Anleger liegt darin die zentrale Botschaft: Die fundamentale Qualität des Unternehmens ist hoch, doch der Aktienkurs spiegelt bereits einen erheblichen Teil dieser Stärke wider. Weitere Kursgewinne könnten vor allem dann entstehen, wenn die Deutsche Börse AG ihre Wachstumsprognosen erneut übertrifft, die Profitabilität weiter verbessert oder zusätzliche strategische Erfolge erzielt. Das Kursziel 340 Euro von Deutsche Bank Research bleibt damit ein positives Signal, zugleich aber auch ein Hinweis darauf, dass die Luft nach oben auf dem aktuellen Kursniveau zunächst begrenzt erscheint.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 16. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.