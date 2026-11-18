Die Deutsche Börse-Aktie steht vor einer spannenden Phase. Mit der Ernennung von Maximilian Weissenrieder zum neuen Head of Cash Market setzt die Deutsche Börse Group auf einen erfahrenen Kapitalmarktexperten, der die strategische Weiterentwicklung des wichtigen Handelsgeschäfts vorantreiben soll. Gleichzeitig übernimmt Eric Leupold die Führung der Eurex. Die Personalentscheidungen fallen in eine Zeit, in der die geplante deutsche Rentenreform, die zunehmende Beteiligung privater Anleger und die Digitalisierung erhebliche langfristige Wachstumschancen eröffnen könnten. Das Geschäftsmodell der Deutsche Börse Group verfügt über wichtige Stärken: eine etablierte Marktposition, eine leistungsfähige Infrastruktur und unterschiedliche Ertragsquellen aus Handel, Nachhandel, Daten und Software. Allerdings ist die Aktie bereits anspruchsvoll bewertet. Beim aktuellen Xetra-Kurs von 323,30 Euro sehen selbst optimistische Analysten nur begrenztes zusätzliches Potenzial. JPMorgan-Analyst Enrico Bolzoni nennt mit 347 Euro die höchste aktuelle Zielmarke, was einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 7,33 Prozent entspricht. Deutsche Bank Research-Analyst Benjamin Goy und DZ BANK-Analyst Philipp Häßler sehen jeweils 340 Euro, während Jefferies-Analyst Thomas Mills 330 Euro für angemessen hält. Deutlich vorsichtiger sind Barclays, Goldman Sachs, UBS und RBC Capital Markets. Besonders RBC-Analyst Ben Bathurst sieht mit seinem Kursziel von 252 Euro ein erhebliches rechnerisches Abwärtspotenzial. Für Anleger ergibt sich daraus ein differenziertes Bild. Die Deutsche Börse Group besitzt attraktive langfristige Wachstumschancen und ein grundsätzlich widerstandsfähiges Geschäftsmodell. Gleichzeitig könnten bereits hohe Erwartungen im Aktienkurs enthalten sein. Ob die Aktie in den kommenden Jahren deutlich zulegen kann, hängt deshalb entscheidend davon ab, ob das Unternehmen seine strategischen Möglichkeiten erfolgreich nutzt und die Profitabilität nachhaltig verbessert. Der Führungswechsel im Cash-Markt könnte dafür ein wichtiger Impuls sein. Eine Garantie für steigende Aktienkurse ist er allerdings nicht. Die Deutsche Börse-Aktie bleibt damit ein interessantes Investment für Anleger, die auf die langfristige Entwicklung der europäischen Kapitalmarktinfrastruktur setzen, dabei aber die Bewertungsrisiken nicht unterschätzen.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.