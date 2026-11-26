Der deutsche Bankensektor steht unter massivem Druck: Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, FSE: CBK) verlor am Mittwoch 3,66% auf 34,25 Euro, die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK, NYSE: DB) gab knapp 3% nach. Der Stoxx Europe 600 Banks fiel um fast 2% auf den tiefsten Stand seit Juni, der DAX rutschte am Nachmittag unter die Marke von 25.000 Punkten. Mehrere Belastungsfaktoren treffen zusammen: das Datenleck "Inside Deutsche Bank", die nahezu ausgemachte EZB-Zinserhöhung am 17. Dezember, Sorgen vor höheren Mindestreserven und bei der Commerzbank das Ende des Aktienrückkaufs.
Deutsche Bank und Commerzbank unter Druck: Datenleck und EZB-Zinserhöhung - Wie lange hält der Bankenausverkauf?
Deutsche Bank und Commerzbank geraten nach dem Datenleck und vor der erwarteten EZB-Zinserhöhung am 17. Dezember unter Druck. Was die Bankaktien jetzt belastet und was das für Deutsche Bank, Commerzbank und Vonovia bedeutet.
Die Auslöser
Vier Belastungsfaktoren auf einmal - ein Sektor unter Druck
Datenleck bei der Deutschen Bank
Seit dem 17. November werten internationale Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente aus. Im Kern stehen Vorwürfe, interne Warnungen zur Geldwäscheprävention seien bei problematischen Kunden übergangen worden. Die Deutsche Bank erwartet keine nennenswerten finanziellen Folgen, die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück. Eine behördliche Feststellung eines Fehlverhaltens gibt es bislang nicht. Die Aktie verlor am Tag der Veröffentlichung zeitweise bis zu 6,2%.
Sorgen um höhere EZB-Mindestreserven
Anleger fürchten laut Marktberichten, dass die Europäische Zentralbank die unverzinste Mindestreserve der Banken anheben könnte. Höhere Pflichtguthaben würden die Erträge der Institute drücken. Eine Entscheidung wurde Berichten zufolge vertagt, neue Regeln gibt es bislang nicht.
Commerzbank ohne Rückkauf-Käufer
Das Aktienrückkaufprogramm über rund 1,2 Milliarden Euro ist abgeschlossen. Die Bank erwarb knapp 31 Millionen eigene Aktien zu durchschnittlich rund 39,12 Euro, deutlich über dem aktuellen Kurs. Als stützende Käuferin fällt die Commerzbank damit weg.
Risk-off am Gesamtmarkt
Der DAX schloss am Dienstag 1,3% niedriger bei 25.006 Punkten und fiel am Mittwoch zeitweise unter 25.000 Punkte. Zusätzlich belastet ein Bericht des Wall Street Journal, wonach die US-Regierung neue Importzölle unter anderem auf Waren aus der EU vorbereitet. Laut Bloomberg soll die im EU-Handelsabkommen vereinbarte Marke von 15% nicht überschritten werden.
Geldpolitik
EZB-Zinserhöhung eigentlich Rückenwind - warum Banken trotzdem fallen
Eine Zinserhöhung der EZB um 25 Basispunkte auf einen Einlagensatz von 2,75% am 17. Dezember gilt unter Marktteilnehmern als nahezu ausgemacht. Nach dem Dezember sind am Geldmarkt laut Börsen-Zeitung eine bis zwei weitere Schritte um 25 Basispunkte bis Mitte 2027 eingepreist. Mehrere Notenbanker bereiten den Boden: Der niederländische Zentralbankchef Olaf Sleijpen und Bundesbankpräsident Joachim Nagel stützen einen strafferen Kurs, EZB-Präsidentin Christine Lagarde verlässt ihr Amt im Februar 2027.
Ich denke, die Richtung ist klar.
Für Banken sind höhere Zinsen zunächst ein Ertragstreiber, weil sich die Differenz zwischen Kredit- und Einlagenzinsen vergrößert. Das Bild kippt, wenn die Zinsen lange hoch bleiben: Dann drohen mehr Kreditausfälle, höhere Refinanzierungskosten und ein schwächeres Wirtschaftsumfeld. Hinzu kommt der Faktor Mindestreserve: Ein Vorschlag, den Satz von 1% auf 2% zu verdoppeln, stand im Sommer im Raum. Er würde den Teil der Bankguthaben erhöhen, der unverzinst bei der EZB liegt, und damit direkt am Zinsüberschuss nagen.
Aktien im Fokus
Commerzbank, Deutsche Bank, Vonovia - wer unter Druck steht
|Aktie
|Kursreaktion
|Haupttreiber
|Commerzbank
|-3,66% auf 34,25 Euro
|Rückkaufende, Mindestreserve-Sorgen, Sektorschwäche
|Deutsche Bank
|knapp -3%, Woche bis 21.11. -12,22%
|Datenleck, Vertrauensfrage, Sektorschwäche
|Vonovia
|knapp über 16 Euro
|Zinsanstieg, hohe Verschuldung, Berliner Enteignungsdebatte
Deutsche Bank-Wochenminus bis 21.11.2026; Vonovia-Kurs ohne tagesgenaue Angabe.
Quelle: aktiencheck.de, Börsen-Zeitung, Börse Express, Stand 25.11.2026
Commerzbank-Aktie: Das Papier markierte am Mittwoch ein neues Sechsmonatstief und lag zeitweise rund 5% im Minus, in der Woche summiert sich der Verlust auf etwa 9%. Die Bank will ihren Gewinn 2026 weitgehend ausschütten und hat weitere Kapitalrückgaben von mindestens 2 Milliarden Euro signalisiert, doch das beendete Rückkaufprogramm nimmt kurzfristig die Kaufunterstützung. Auch die Übernahmefantasie um UniCredit stützt den Kurs weniger als zuvor, nachdem die EU-Kommission die Übernahme nach Berichten Mitte November ohne Auflagen freigegeben hat.
Deutsche Bank-Aktie: Fundamental läuft das Geschäft: Im dritten Quartal 2026 erzielte die Bank einen Nachsteuergewinn von 1,9 Milliarden Euro. Der Leak macht es zur Vertrauensfrage. Vorstandschef Christian Sewing wird in den Berichten persönlich genannt, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil forderte vollständige Transparenz. Offen bleibt, ob Behörden im In- und Ausland tätig werden und ob betroffene Kunden Ansprüche geltend machen.
Vonovia-Aktie: Der Immobilienkonzern ist der klassische Zinsverlierer. Kein Wert der europäischen Immobilienbranche hat 2026 so stark verloren, die Aktie notiert knapp über 16 Euro und damit wieder auf dem Niveau von 2023. Höhere Finanzierungskosten drückten das bereinigte Vorsteuerergebnis der ersten neun Monate um 3,5%, dazu belastet die Berliner Enteignungsdebatte. Eine EZB-Zinserhöhung im Dezember bleibt für den hoch verschuldeten Konzern ein Gegenwind.
Ausblick
Was Anleger jetzt im Blick behalten sollten
Das Fazit: Die Kombination aus Leak, Rückkaufende und Zinssorgen belastet Deutsche Bank und Commerzbank derzeit stärker, als es die operative Lage rechtfertigt. Ob der Ausverkauf bei den Bankaktien endet, hängt weniger an der erwarteten Zinserhöhung selbst als an der Frage, ob die Notenbank zusätzlich Mindestreserven anhebt und ob das Datenleck die Deutsche Bank auch finanziell trifft. Für die Commerzbank rückt das Sechsmonatstief in den Fokus. Die Aussagen dieses Artikels sind eine Marktbeschreibung und keine Anlageempfehlung.
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