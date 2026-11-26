Die Deutsche Bank hat am 26. November 2026 ihren Kapitalmarktausblick 2027 vorgelegt: Die Anlagestrategen erwarten für Dezember 2027 den DAX bei 28.800 Punkten, den EURO STOXX 50 bei 6.750 und den S&P 500 bei 8.200 Punkten. Gold soll sich nach dem Rutsch unter 3.500 Dollar je Feinunze auf 4.500 Dollar erholen. Zugleich warnen Strategen der Bank in separaten Analysen, dass die Märkte Zinserhöhungen der Notenbanken unterschätzen könnten. Die Ziele für Aktien und Gold setzen also voraus, dass der Zinsdruck an den Anleihemärkten nicht weiter steigt.
Deutsche Bank-Prognose 2027: DAX 28.800, S&P 500 8.200, Gold 4.500 Dollar - Wie gefährlich sind Zinserhöhungen für Vonovia und Infineon?
Die Deutsche Bank sieht den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten, den S&P 500 bei 8.200 und Gold bei 4.500 Dollar. Doch Warnungen der Bank vor unterschätzten Zinserhöhungen stellen die Ziele infrage. Was das für Börsen, Anleihen und Aktien bedeutet.
Kapitalmarktausblick 2027
Die Ziele der Deutschen Bank - wie viel Luft nach oben bleibt?
|Markt
|Aktuell
|Ziel Dezember 2027
|Abstand
|DAX
|25.160 Punkte
|28.800 Punkte
|rund +14%
|EURO STOXX 50
|6.012 Punkte
|6.750 Punkte
|rund +12%
|S&P 500
|7.182,78 Punkte
|8.200 Punkte
|rund +14%
|Gold
|3.515 USD je Unze
|4.500 USD je Unze
|rund +28%
|Rendite 10-jährige US-Staatsanleihe
|4,86%
|4,70%
|-16 Bp
|Rendite 10-jährige Bundesanleihe
|3,25%
|3,30%
|+5 Bp
Stände: DAX und EURO STOXX 50 am Donnerstag, 26.11.2026, gegen Mittag; S&P 500, Gold und US-Rendite am Mittwoch, 25.11.2026 (Wall Street war am 26.11. wegen Thanksgiving geschlossen); Bundesanleihe am 26.11. um 09:34 Uhr. Abstände gerundet.
Quelle: Deutsche Bank Chief Investment Office, Reuters, Kitco, dpa-AFX
Der DAX hatte am 12. November erstmals die Marke von 27.000 Punkten überschritten und war danach auf das tiefste Niveau seit Juli gefallen. Am Donnerstag erholte er sich um rund 2% auf etwa 25.200 Punkte, weil Zollsorgen nachließen und die US-Technologiewerte am Vortag eine Kehrtwende geschafft hatten. Als wichtigsten Kurstreiber nennt die Bank die Unternehmensgewinne: Für 2027 erwartet sie ein Gewinnwachstum je Aktie von 14,4% im DAX, 12,7% im S&P 500 und 9% im STOXX Europe 600. Für Deutschland rechnet Deutsche Bank Research mit einem Wirtschaftswachstum von 1,3%.
Rechnerisch liegt das DAX-Potenzial von rund 14% damit nahe am erwarteten Gewinnwachstum von 14,4%: Das Ziel kommt ohne höhere Bewertung der Unternehmen aus. Genau an dieser Stelle setzt das Zinsrisiko an, denn steigende Anleiherenditen drücken typischerweise auf die Bewertungen an den Aktienmärkten.
Die Aussichten für 2027 sind grundsätzlich konstruktiv, aber die Risiken bleiben hoch.
Zinsen und Anleihen
Zinserhöhungen 2027: Welches Risiko die Deutsche Bank sieht
Zur Einordnung: Im Kapitalmarktausblick selbst nennt die Bank keine konkrete Zinserhöhung. Dort heißt es, die Inflation dürfte 2027 weiter nachlassen, aber nicht dauerhaft niedrig bleiben; die Notenbanken hätten nur begrenzten Spielraum für deutliche Zinssenkungen, und Zinsen und Finanzierungskosten dürften länger hoch bleiben. Die ausdrücklichen Warnungen vor unterschätzten Zinserhöhungen stammen aus separaten Analysen der Bank in den vergangenen Monaten.
So argumentiert Deutsche-Bank-Stratege Henry Allen, der Swapmarkt preise nur noch zwei weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed bis Juli 2027 ein, obwohl Fed-Chef Kevin Warsh eingeräumt habe, dass die Inflation seit mehr als fünf Jahren über dem Ziel liege. Märkte hätten die Größe von Straffungszyklen historisch eher unterschätzt: 2022 seien zunächst rund 200 Basispunkte für das Folgejahr erwartet worden, am Ende lieferte die Fed mehr als 400.
Preisdruck
Die Vorleistungspreise US-amerikanischer Dienstleister liegen laut Deutscher Bank auf einem Niveau, das historisch zu rund 5% Inflation passt.
Historischer Vergleich
Bei etwa 3% Ausgangsinflation folgten in früheren Straffungszyklen im ersten Jahr im Schnitt mehr als 100 Basispunkte Zinserhöhungen. Der Markt kalkuliert derzeit mit deutlich weniger.
Lockere Finanzierungsbedingungen
Mit einem S&P 500 nahe dem Rekord und engen Kreditspreads waren die Bedingungen zum Zeitpunkt der Analyse für diese Phase des Zyklus ungewöhnlich locker.
Das Dilemma
Entweder sinken Inflation und Energiepreise deutlich, oder die Zinserwartungen steigen, oder die Risikoanlagen fallen. So fasste die Bank die Lage im September zusammen.
Aktuelle Daten geben der Sorge Nahrung: Der PCE-Index, das von der Fed bevorzugte Inflationsmaß, beschleunigte sich im Oktober, und die Daten verstärkten nach Marktberichten die Erwartungen an weitere Zinserhöhungen. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen fiel am 25. November dennoch auf rund 4,86% und liegt damit über dem Ziel der Bank von 4,70% für Dezember 2027. Bei zehnjährigen Bundesanleihen nennt die Bank 3,30% als Ziel; am Morgen des 26. November lag die Rendite bei 3,25%.
Rohstoffe
Gold-Ziel 4.500 Dollar: Wie realistisch ist die Erholung?
Gold rutschte am 25. November unter die Marke von 3.500 Dollar je Feinunze und lag zuletzt bei etwa 3.515 Dollar. Binnen eines Monats hat das Edelmetall gut 12% verloren; das Rekordhoch vom Januar lag bei rund 5.600 Dollar. Die Deutsche Bank hält dennoch 4.500 Dollar für Dezember 2027 für erreichbar und verweist auf weitere Goldkäufe der Notenbanken sowie auf nachlassenden Gegenwind durch Zinsen und US-Dollar.
Damit hängt das Gold-Ziel an derselben Weiche wie die Aktienziele: Steigen die Zinsen weiter, wird das Halten von Gold, das keine laufenden Erträge abwirft, relativ teurer. Bis Dezember 2027 bräuchte Gold ein Plus von rund 28%.
Aktien im Fokus
Deutsche Bank, Vonovia, Infineon: Wer leidet unter höheren Zinsen, wer hält dagegen?
Deutsche Bank: Zinsprofiteur mit eigenem Gegenwind
Banken verdienen bei höheren Zinsen in der Regel mehr am Zinsüberschuss, ein Zinsschock kann aber Kreditrisiken und das Kapitalmarktgeschäft belasten. Die Aktie stieg am Donnerstagmorgen um rund 3,0% auf 29,96 Euro, nachdem sie in der Woche bis 20. November um 12,2% auf 29,13 Euro gefallen war. Auslöser waren Medienberichte unter dem Titel "Inside Deutsche Bank", die das Institut zurückweist.
Vonovia: Verlierer bei steigenden Finanzierungskosten
Der Wohnimmobilienkonzern ist hoch verschuldet, höhere Zinsen verteuern die Refinanzierung. Vonovia senkte deshalb die Prognosen für 2026 und 2028 leicht; das bereinigte Vorsteuerergebnis der ersten neun Monate sank um 3,5%, obwohl das Mietgeschäft wächst. Die Aktie notierte am 26. November bei 17,60 Euro (+0,1%) und damit nur knapp über dem 52-Wochen-Tief von 16,18 Euro.
Infineon: KI-Hebel mit hoher Bewertung
Der Chipkonzern steht stellvertretend für den KI-Boom, auf dem die Gewinnziele für DAX und S&P 500 ruhen. Hohe Bewertungen reagieren empfindlich auf steigende Realzinsen. Am 24. November verlor die Halbleiterbranche im S&P 500 rund 7%, Nvidia fiel um 5,9%; Infineon hatte zuvor am 5. November 8,5% und am 13. November 4,3% eingebüßt. Am Donnerstagmorgen erholte sich die Aktie um 4,1% auf 42,58 Euro.
Ausblick
Welche Termine zählen jetzt?
Entscheidend für die Börsen sind die Zinsentscheidungen von Fed und EZB im Dezember sowie die nächsten Inflationsdaten. Am Donnerstag war die Wall Street wegen Thanksgiving geschlossen, die Umsätze in Frankfurt fielen entsprechend dünner aus.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Prognose 2027
Welche Prognose hat die Deutsche Bank für den DAX 2027? Die Anlagestrategen erwarten den DAX im Dezember 2027 bei 28.800 Punkten, rund 14% über dem Stand vom 26. November 2026.
Wie hoch sieht die Deutsche Bank den S&P 500 und den Goldpreis? Der S&P 500 soll bei 8.200 Punkten stehen, Gold bei 4.500 Dollar je Feinunze.
Warum warnt die Deutsche Bank vor Zinserhöhungen? Strategen der Bank sehen hohen Preisdruck und halten die vom Markt eingepreisten Zinserhöhungen für zu niedrig. Fallen Inflation und Energiepreise nicht, müssten Zinserwartungen oder Risikoanlagen nachgeben.
Wie wirken sich höhere Zinsen auf Vonovia und Gold aus? Vonovia hat hohe Schulden und leidet unter steigenden Finanzierungskosten. Gold wirft keine Erträge ab und wird bei höheren Zinsen im Vergleich weniger attraktiv.
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