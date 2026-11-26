DAX-Ziel für Dezember 2027, rund 14% über dem Stand vom 26.11.2026 28.800

Ziel für den S&P 500, rund 14% über dem Schlusskurs vom 25.11.2026 8.200

Gold-Ziel je Feinunze, nach dem Rutsch unter 3.500 USD 4.500 USD