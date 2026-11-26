Zwei Themen bestimmen den Kurs. Erstens das Datenleck: Ein Recherchenetzwerk von mehr als 200 Journalisten, darunter Redaktionen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, wertet nach eigenen Angaben über 15 Millionen interne Dokumente aus, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Vorwürfe reichen von lascher Prüfung vermögender Kunden über Geschäfte mit russischen Kunden vor dem Ukraine-Krieg bis zu umstrittenen Steuermodellen. Die Bank weist darauf hin, dass die Vorgänge bis zu 20 Jahre zurückliegen, damals geprüft und mit den Aufsehern geklärt wurden. Sie nennt rund 7 Milliarden Euro an Investitionen in Kontrollsysteme zwischen 2019 und 2025 und rechnet nicht mit wesentlichen finanziellen Folgen. Finanzminister Klingbeil forderte Transparenz, die BaFin kündigte an, bei neuen Hinweisen zu handeln, und die hessische Datenschutzbehörde prüft den Fall. Der Ausgang ist offen.

Zweitens Berichte aus Italien: Nach Medienberichten sollen bei der italienischen Tochter über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro durch Derivate verdeckt worden sein. Die Bank sieht nach eigener Einschätzung keinen Anlass für eine Ad-hoc-Meldung; die Vorwürfe sind unbestätigt und sollten als solche gelesen werden.

Dem steht der Kapitalmarktausblick 2027 gegenüber, den die Bank am 26. November veröffentlicht hat. Die Strategen erwarten den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten, den S&P 500 bei 8.200 Punkten und Gold bei 4.500 US-Dollar. Der Tenor von Chefanlagestratege Christian Nolting: Die Inflation sei „gezähmt, aber nicht besiegt“, Zinsen und Finanzierungskosten dürften länger hoch bleiben. KI sei ein struktureller Wachstumstreiber, aber nicht allein tragend. Der DAX selbst lag am Nachmittag rund 1,9 Prozent im Plus bei etwa 25.170 Punkten – nach dem tiefsten Stand seit Juli am Vortag.