Die Deutsche Bank Aktie (ISIN DE0005140008, Ticker DBK) kostet am Donnerstagvormittag knapp 30 Euro – 29,80 Euro um 11:48 Uhr im Xetra-Handel. Das ist rund zehn Prozent weniger als zum Jahresauftakt, und das, obwohl das Institut im dritten Quartal bereits den dritten Rekordgewinn in Folge gemeldet hat. Der Dämpfer hat einen Namen: das Datenleck „Inside Deutsche Bank“, das den Kurs am 17. November binnen eines Tages um sechs Prozent drückte. Am Donnerstag liefert die Bank selbst neuen Gesprächsstoff – ihre Strategen sehen den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten. Diese Deutsche Bank Aktienanalyse ordnet ein, was in den Zahlen steckt, was Analysten erwarten und was Anleger bei der Deutsche Bank Aktienprognose im Blick behalten.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Drei Rekordquartale in Folge, Kurs unter 30 Euro – wie viel Misstrauen steckt nach dem Datenleck im Kurs?
Die Deutsche Bank Aktie notiert knapp unter 30 Euro und rund zehn Prozent unter dem Jahresanfang, obwohl die Bank im dritten Quartal 1,9 Milliarden Euro verdient hat. Die Aktienanalyse zu Zahlen, Bewertung, Analystenkonsens, Aktienprognose und Chart.
Rekordzahlen
Nachsteuergewinn von 1,9 Mrd. Euro im dritten Quartal 2026, das dritte Rekordquartal in Folge.
Reputationsrisiko
Das Datenleck vom 17. November und unbestätigte Berichte über Italien belasten die Stimmung; die Bank erwartet keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen.
Günstige Bewertung
Erwartetes KGV 2027 von rund 8 und ein Kurs-Buchwert-Verhältnis unter 1 – bei einer angestrebten Ausschüttungsquote von 60 Prozent.
Chart am Scheideweg
Der Kurs bewegt sich um die 200-Tage-Linie und knapp unter der 50-Tage-Linie.
Auslöser
Was ist bei der Deutsche Bank Aktie zuletzt passiert?
Zwei Themen bestimmen den Kurs. Erstens das Datenleck: Ein Recherchenetzwerk von mehr als 200 Journalisten, darunter Redaktionen aus Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA, wertet nach eigenen Angaben über 15 Millionen interne Dokumente aus, darunter mehr als neun Millionen E-Mails. Die Vorwürfe reichen von lascher Prüfung vermögender Kunden über Geschäfte mit russischen Kunden vor dem Ukraine-Krieg bis zu umstrittenen Steuermodellen. Die Bank weist darauf hin, dass die Vorgänge bis zu 20 Jahre zurückliegen, damals geprüft und mit den Aufsehern geklärt wurden. Sie nennt rund 7 Milliarden Euro an Investitionen in Kontrollsysteme zwischen 2019 und 2025 und rechnet nicht mit wesentlichen finanziellen Folgen. Finanzminister Klingbeil forderte Transparenz, die BaFin kündigte an, bei neuen Hinweisen zu handeln, und die hessische Datenschutzbehörde prüft den Fall. Der Ausgang ist offen.
Zweitens Berichte aus Italien: Nach Medienberichten sollen bei der italienischen Tochter über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro durch Derivate verdeckt worden sein. Die Bank sieht nach eigener Einschätzung keinen Anlass für eine Ad-hoc-Meldung; die Vorwürfe sind unbestätigt und sollten als solche gelesen werden.
Dem steht der Kapitalmarktausblick 2027 gegenüber, den die Bank am 26. November veröffentlicht hat. Die Strategen erwarten den DAX Ende 2027 bei 28.800 Punkten, den S&P 500 bei 8.200 Punkten und Gold bei 4.500 US-Dollar. Der Tenor von Chefanlagestratege Christian Nolting: Die Inflation sei „gezähmt, aber nicht besiegt“, Zinsen und Finanzierungskosten dürften länger hoch bleiben. KI sei ein struktureller Wachstumstreiber, aber nicht allein tragend. Der DAX selbst lag am Nachmittag rund 1,9 Prozent im Plus bei etwa 25.170 Punkten – nach dem tiefsten Stand seit Juli am Vortag.
Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank AG ist Deutschlands größte Bank und steht auf vier Säulen: der Unternehmensbank (Zahlungsverkehr, Handelsfinanzierung, Cash Management), der Investmentbank (Handel mit Anleihen, Devisen und Rohstoffen sowie Beratung), der Privatkundenbank und dem Vermögensverwalter DWS. Besonders wichtig für die Erträge sind derzeit das Einlagen- und Kreditgeschäft, das von den Zinsen profitiert, und die Provisionen aus der Vermögensverwaltung. Das verwaltete Vermögen liegt laut Quartalsmitteilung bei rund 2,0 Billionen Euro; im dritten Quartal flossen netto 47 Milliarden Euro zu. Die Einlagen stiegen um 53 Milliarden Euro (+8 Prozent), die Kredite um 22 Milliarden Euro (+5 Prozent).
Zahlen
Wie gut sind die Zahlen der Deutsche Bank Aktie?
Laut Quartalsmitteilung vom 28. Oktober 2026 erzielte die Bank im dritten Quartal einen Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro (+8 Prozent) und einen Nachsteuergewinn von 1,9 Milliarden Euro. Die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, in den ersten neun Monaten summieren sie sich auf 25,5 Milliarden Euro (+5 Prozent). Die Kosten blieben bei 5,2 Milliarden Euro unverändert, dadurch fiel die Aufwand-Ertrags-Quote auf 62,4 Prozent nach 64,4 Prozent im Vorjahr.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Vorjahr
|Erträge
|8,3 Mrd. €
|+4 %
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. €
|+8 %
|Nachsteuergewinn
|1,9 Mrd. €
|Rekord, dritter in Folge
|Ergebnis je Aktie (verwässert)
|0,94 €
|+6 %
|RoTE
|10,6 %
|10,7 % (Q3 2025)
|Aufwand-Ertrags-Quote
|62,4 %
|64,4 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|14,0 %
|oberes Ende der Zielspanne
|Risikovorsorge
|501 Mio. €
|+9 % ggü. Vorquartal
RoTE = Rendite auf das materielle Eigenkapital. Vorjahreswert RoTE mit günstigen Steuereffekten.
Quelle: Quartalsmitteilung der Deutschen Bank, 28.10.2026
Die Risikovorsorge von 501 Millionen Euro enthält Belastungen aus Gewerbeimmobilien und einem Einzelfall im Firmenkundengeschäft; für das vierte Quartal erwartet die Konzernführung nach Berichten etwas niedrigere Vorsorge. Als Ziele nennt die Bank für 2026 Erträge von mehr als 33 Milliarden Euro, für 2028 eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent. Aktualisierte Ziele sollen mit den Jahreszahlen am 28. Januar 2027 folgen. Die Aktienrückkäufe für 2026 über 1,5 Milliarden Euro sind abgeschlossen; angestrebt ist für 2026 bis 2028 eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent.
Bewertung
Wie günstig ist die Deutsche Bank Aktie?
Auf Basis der Konsensschätzungen liegt das erwartete KGV für 2026 bei rund 9 und für 2027 bei rund 8. Beim Kurs-Buchwert-Verhältnis kommt eine eigene Überschlagsrechnung auf rund 0,85 – die Aktie notiert also unter dem Buchwert je Aktie. Für 2025 zahlte die Bank 1,00 Euro Dividende je Aktie; für 2026 erwartet der Konsens 1,16 Euro, was bei knapp 30 Euro rund 3,9 Prozent Rendite entspräche. Die Dividende für 2026 ist noch nicht beschlossen, darüber entscheidet die Hauptversammlung. Im Peer-Vergleich ist die Bewertung der Deutschen Bank niedriger als bei der Commerzbank, aber ähnlich wie bei BNP Paribas.
|Bank
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2027e
|Deutsche Bank
|7,9
|4,2 %
|Commerzbank
|10,3
|4,1 %
|BNP Paribas
|7,4
|6,2 %
Kursbasis: Mitte November 2026 (Deutsche Bank bei rund 31 €); bei aktuellem Kurs wären die Multiplikatoren leicht niedriger bzw. die Rendite leicht höher.
Quelle: Konsensschätzungen, Stand 17./18.11.2026
Analysten
Wie sieht die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten aus?
Der Analysten-Konsens fällt freundlich aus: Je nach Erfassung stuft die Mehrheit der beobachtenden Häuser die Aktie mit „Kaufen“ ein, ein erheblicher Teil mit „Halten“, Verkaufsempfehlungen sind die Ausnahme. Das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand bei rund 37 bis 40 Euro, die Spanne reicht von etwa 31 bis knapp 48 Euro. Das heißt: Der Konsens sieht Luft nach oben; ob der Markt dem folgt, hängt wesentlich davon ab, wie die Reputationsthemen ausgehen. Einzelne Häuser haben zuletzt Ziele leicht angehoben, andere bestätigt; eine ausdrückliche Herabstufung seit dem Datenleck ist uns nicht bekannt.
|Kennzahl
|Wert
|Mehrheits-Einstufung
|Kaufen
|Durchschnittliches Kursziel
|ca. 37–40 €
|Niedrigstes Kursziel
|ca. 31–33 €
|Höchstes Kursziel
|ca. 47,75 €
|Aktueller Kurs (Xetra, 11:48 Uhr)
|29,80 €
Angaben schwanken je nach Erfassung und Stichtag; keine eigene Kursprognose von aktiencheck.de.
Quelle: Analysten-Konsens, November 2026
Chart
Was sagt der Chart zur Deutsche Bank Aktie?
Charttechnisch bewegt sich die Aktie am Scheideweg. Nach einer Berechnung vom 25. November liegt die 200-Tage-Linie bei rund 29,9 Euro, die 50-Tage-Linie bei rund 30,9 Euro – der Kurs bewegt sich also auf der langfristigen Linie und knapp unter der kurzfristigen. Als Unterstützungen gelten der Bereich um 29,8 bis 30,3 Euro, danach das Monatstief um 28,7 Euro und das Sechsmonatstief bei rund 26,9 Euro; das Jahrestief liegt bei 23,82 Euro (23. März). Auf der Oberseite werden 31,2 bis 32,0 Euro und das Monatshoch um 33,7 Euro genannt, das Jahreshoch liegt bei 35,85 Euro (8. September). Der RSI lag zuletzt bei knapp 40 und damit unterhalb der neutralen Marke von 50, aber nicht im überverkauften Bereich. Die Werte dienen der Beschreibung, nicht als Handlungsaufforderung.
Termine
Was Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt beobachten
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Wie schneidet die Deutsche Bank Aktie im Vergleich zu den Zahlen ab? Operativ läuft es gut: Rekordgewinn im dritten Quartal, solide Kapitalquote. Der Kurs liegt dennoch rund zehn Prozent unter dem Jahresanfang – maßgeblich wegen der Reputationsthemen und des allgemeinen Marktumfelds.
Wie sieht die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten aus? Der Konsens lautet überwiegend „Kaufen“, das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Datenstand bei rund 37 bis 40 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose von aktiencheck.de.
Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Bank Aktie? Für 2025 zahlte die Bank 1,00 Euro je Aktie. Für 2026 erwartet der Konsens 1,16 Euro; beschlossen ist das noch nicht.
Was bedeutet das Datenleck für die Deutsche Bank Aktie? Die Bank erwartet keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Aufsichtliche Schritte oder Bußgelder sind laut aktuellem Stand nicht ausgeschlossen; der Ausgang ist offen.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Die Jahreszahlen 2026 sind für den 28. Januar 2027 vorgesehen.
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