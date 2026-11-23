Die Deutsche Bank Aktie steigt am Montag um rund 4,7 Prozent, nachdem sie am 17. November um 6,0 Prozent eingebrochen war.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Datenleck-Schock, Rekordgewinn, Kurs auf Substanzwert – wie viel trägt die Erholung?
Die Deutsche Bank Aktie erholt sich am Montag deutlich auf rund 30,5 Euro, nachdem Berichte über interne Dokumente sie vergangene Woche belastet hatten. Die Deutsche Bank Aktienanalyse prüft Rekordgewinn, Bewertung, Analysten-Konsens und Charttechnik – und was die Deutsche Bank Aktienprognose des Marktes trägt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Ticker / ISIN
- DBK / DE0005140008
- Börse
- Xetra (EUR)
- Börsenwert
- rund 56 Mrd. EUR (letzter bestätigter Schlussstand)
- Seit Jahresbeginn
- rechnerisch rund −8 %
- 52-Wochen-Spanne
- 23,82 bis 35,85 EUR
- Substanzwert je Aktie (tangibel)
- 31,87 EUR
- Dividende
- 1,00 EUR für 2025; 2026 erwartet rund 1,16 EUR
Stand: 23.11.2026, Kurs Xetra, Montag 23.11.2026, 17:10 Uhr MEZ; Bilanzzahlen laut Quartalsmeldung vom 28.10.2026
Erholung nach dem Dokumenten-Schock
Rekordgewinn im Rücken
Nachsteuergewinn von 1,9 Milliarden Euro im dritten Quartal, Eigenkapitalrendite 10,6 Prozent, harte Kernkapitalquote 14,0 Prozent.
Bewertung nahe Substanzwert
Der Kurs entspricht rund dem 0,96-Fachen des tangiblen Buchwerts, das erwartete KGV liegt bei rund 9.
Charttechnik an Schlüsselmarken
Der Kurs liegt unter der 50- und der 200-Tage-Linie, die bei rund 30,6 und 31,1 Euro verlaufen.
Die Deutsche Bank Aktie (DBK, ISIN DE0005140008) gehört am Montag zu den stärkeren Werten im Dax. Um 17:10 Uhr notiert sie im Xetra-Handel bei 30,51 Euro, ein Plus von rund 4,7 Prozent gegenüber dem Vortag, während der Dax insgesamt rund 1,8 Prozent zulegt. Die Erholung folgt auf eine Woche, in der Berichte über interne Unterlagen der Bank die Aktie am 17. November um 6,0 Prozent auf 30,94 Euro gedrückt hatten und der Kurs am Freitag bis auf rund 28,6 Euro nachgab. Diese Deutsche Bank Aktienanalyse fragt, ob die Zahlen die Erholung tragen und was die Deutsche Bank Aktienprognose des Marktes erwartet.
Was ist bei der Deutsche Bank Aktie passiert?
Der Auslöser der Schwäche war eine Recherche unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“, die sich nach Medienberichten auf mehr als 15 Millionen interne Dokumente stützt. Thema sind unter anderem das Russland-Geschäft, Kontrollmängel und Geschäfte mit Hochrisiko-Kunden. Die Bank weist die Vorwürfe zurück und erwartet keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Die Deutsche Bank Aktie war am 17. November schwächster Dax-Wert.
Der Montag brachte die Wende: Nach einer Woche, in der die Börsen den schwersten Rückschlag seit März 2020 erlebten, erholen sich Aktien breit. Für die Deutsche Bank kommt hinzu, dass die Papiere aus Sicht von Kaufinteressenten nach dem Rückschlag deutlich unter den Analystenzielen notieren. Ob die inhaltliche Debatte um die Dokumente endet, ist offen; belastbare Hinweise auf eine Strafe oder Rückstellung gibt es bislang nicht.
Wie verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Geldhaus und gliedert sich in Investmentbank, Unternehmensbank, Privatkundenbank und Vermögensverwaltung. Die Privatkundenbank betreut Kundenvermögen von rund 865 Milliarden Euro, das Management will bis 2028 die Marke von einer Billion Euro erreichen. Zinsen spielen eine große Rolle: Steigende Zinsen stützen den Zinsüberschuss in der Unternehmens- und Privatkundenbank.
Wie sehen die Zahlen und die Bewertung der Deutsche Bank Aktie aus?
|Kennzahl
|Drittes Quartal 2026
|Veränderung / Einordnung
|Erträge
|8,3 Mrd. EUR
|+4 %
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. EUR
|+8 %
|Nachsteuergewinn
|1,9 Mrd. EUR
|Rekord
|Ergebnis je Aktie
|0,94 EUR
|+6 %
|Kosten-Ertrags-Quote
|62,4 %
|Vorjahr 64,4 %
|Eigenkapitalrendite (RoTE)
|10,6 %
|neun Monate: 11,5 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|14,0 %
|Zielspanne 13,5 bis 14,0 %
|Risikovorsorge
|501 Mio. EUR
|–
Vorjahreswerte laut Unternehmensangaben.
Quelle: Quartalsmeldung der Deutschen Bank vom 28. Oktober 2026
In den ersten neun Monaten verdiente die Bank nach Steuern 5,9 Milliarden Euro, vor Steuern 8,4 Milliarden. Für 2028 hat das Management Ziele ausgegeben: eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13 Prozent, eine Kosten-Ertrags-Quote unter 60 Prozent, Ertragswachstum von mehr als 5 Prozent pro Jahr und eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent für die Jahre 2026 bis 2028. Für 2026 sind Aktienrückkäufe von insgesamt 1,5 Milliarden Euro geplant; das letzte Programm über 500 Millionen Euro lief im Spätsommer zu einem Durchschnittspreis von rund 33,19 Euro.
Bei 30,51 Euro liegt der Kurs rechnerisch beim 0,96-Fachen des tangiblen Buchwerts von 31,87 Euro je Aktie – die Bank wird also knapp unter ihrem Substanzwert gehandelt. Das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2026 beträgt nach einer Redaktionsrechnung (Konsens-Gewinn je Aktie von rund 3,30 Euro) rund 9. Die Dividende für 2025 betrug 1,00 Euro; für 2026 erwarten Analysten rund 1,16 Euro, was einer Rendite von rund 3,8 Prozent entspräche.
|Bank
|KBV
|Stand
|Deutsche Bank
|rund 0,96 (tangibel)
|23.11.
|Commerzbank
|rund 1,2
|9.11.
|UniCredit
|rund 1,57
|23.11.
|BNP Paribas
|rund 0,72
|23.11.
|Barclays
|rund 0,89 (2026 erwartet)
|10.11.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV); Deutsche Bank auf Basis des tangiblen Buchwerts. Stichtage und Berechnungsmethoden der Anbieter unterscheiden sich, die Zahlen sind nur eingeschränkt vergleichbar.
Quelle: Börsendaten und Unternehmensangaben, Stand 9. bis 23.11.2026
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktienprognose?
Der Analysten-Konsens ist eindeutig positiv, aber je nach Auswertung unterschiedlich beziffert: Eine Zusammenstellung sieht sechs Kaufempfehlungen, eine Halteempfehlung und keine Verkaufsempfehlung bei einem durchschnittlichen Kursziel von rund 40 Euro; eine zweite zählt neun Kaufen und neun Halten, keine Verkaufsempfehlung, und ein Durchschnittsziel von rund 35 Euro. Die Einzelziele reichen von 33 bis knapp 48 Euro. Die meisten Ziele stammen aus der Zeit vor den Berichten über die Dokumente; mehrere Häuser bestätigten ihre positive Einschätzung danach. Diese Angaben geben Erwartungen Dritter wieder und sind keine Aussage von aktiencheck.de.
Wie sieht die Charttechnik der Deutsche Bank Aktie aus?
Der Relative-Stärke-Index (RSI) liegt bei knapp 57 und damit im neutralen bis leicht positiven Bereich. Die 50-Tage-Linie verläuft bei rund 30,6 Euro, die 200-Tage-Linie bei rund 31,1 Euro; der Kurs notiert unter beiden Marken. Als Unterstützungen nennen Chartanalysten rund 30,0 und 29,8 Euro, als nächste Widerstände rund 30,3 bis 30,6 Euro. Das Jahreshoch liegt bei 35,85 Euro (8. September), das Jahrestief bei 23,82 Euro (23. März). Die Kursmarken sind Momentaufnahmen und verschieben sich mit dem Handel.
Was spricht für, was gegen die Deutsche Bank Aktie?
Wie geht es mit der Deutsche Bank Aktienprognose weiter?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Der Markt diskutiert zwei Szenarien. Im ersten verblasst die Debatte um die Dokumente, und die Aktie orientiert sich wieder an Gewinn, Kapitalrückgabe und Zinsen; Analysten mit Zielen oberhalb von 40 Euro setzen darauf. Im zweiten zieht sich die Aufarbeitung hin, Behörden werden aktiv oder neue Details tauchen auf – dann dürfte der Bewertungsabschlag zum Buchwert bestehen bleiben. Die Dividendenrendite und die Rückkäufe sind in beiden Fällen ein Puffer.
Was sollten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt beobachten?
FAQ zur Deutsche Bank Aktie
Warum steigt die Deutsche Bank Aktie heute? Die Deutsche Bank Aktie profitiert von der breiten Erholung an den Börsen nach der schwächsten Woche seit März 2020 und von einem Kursniveau, das deutlich unter den Analystenzielen liegt.
Wie hoch ist die Deutsche Bank Aktie bewertet? Der Kurs entspricht rund dem 0,96-Fachen des tangiblen Buchwerts je Aktie von 31,87 Euro; das erwartete KGV für 2026 liegt rechnerisch bei rund 9.
Was sagt die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten? Der Analysten-Konsens ist positiv; das durchschnittliche Kursziel liegt je nach Auswertung bei rund 35 bis 40 Euro, die Einzelziele reichen von 33 bis knapp 48 Euro.
Zahlt die Deutsche Bank Aktie eine Dividende? Für 2025 zahlte die Bank 1,00 Euro je Aktie; für 2026 erwarten Analysten rund 1,16 Euro. Zusätzlich sind Aktienrückkäufe von 1,5 Milliarden Euro für 2026 geplant.
Ist die Deutsche Bank Aktienanalyse eine Anlageempfehlung? Nein. Die Deutsche Bank Aktienanalyse von aktiencheck.de enthält weder ein Kauf- oder Verkaufsurteil noch ein eigenes Kursziel.
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