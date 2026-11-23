Der Auslöser der Schwäche war eine Recherche unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“, die sich nach Medienberichten auf mehr als 15 Millionen interne Dokumente stützt. Thema sind unter anderem das Russland-Geschäft, Kontrollmängel und Geschäfte mit Hochrisiko-Kunden. Die Bank weist die Vorwürfe zurück und erwartet keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen. Die Deutsche Bank Aktie war am 17. November schwächster Dax-Wert.

Der Montag brachte die Wende: Nach einer Woche, in der die Börsen den schwersten Rückschlag seit März 2020 erlebten, erholen sich Aktien breit. Für die Deutsche Bank kommt hinzu, dass die Papiere aus Sicht von Kaufinteressenten nach dem Rückschlag deutlich unter den Analystenzielen notieren. Ob die inhaltliche Debatte um die Dokumente endet, ist offen; belastbare Hinweise auf eine Strafe oder Rückstellung gibt es bislang nicht.