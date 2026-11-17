Die Deutsche Bank Aktie (Ticker: DBK, ISIN: DE0005140008) gerät am Dienstag kräftig unter Druck: Um 09:16 Uhr notierte das Papier auf Tradegate bei 31,37 Euro und damit rund 4,7 Prozent unter dem Xetra-Schlusskurs vom Montag (32,92 Euro). Auslöser ist ein Datenleck: Mehr als 15 Millionen interne Dokumente sind an Journalisten gelangt, die Financial Times, der Spiegel und weitere Medien berichten seit dem frühen Morgen über früheres Geschäftsgebaren der Bank. Diese Deutsche Bank Aktienanalyse ordnet ein, was die Vorwürfe für Bilanz, Bewertung und die Deutsche Bank Aktienprognose bedeuten – und was nicht.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Datenleck mit 15 Millionen Dokumenten drückt die Aktie – holt die Vergangenheit den Rekordkurs ein?
Die Deutsche Bank Aktie verliert am Dienstagmorgen fast 5 Prozent. Auslöser sind Berichte von Financial Times, Spiegel und weiteren Medien auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten. Die Bank spricht von alten, aufgearbeiteten Fällen. Unsere Deutsche Bank Aktienanalyse ordnet Vorwürfe, Q3-Zahlen, Bewertung, Analystenstimmen und die Deutsche Bank Aktienprognose des Marktes ein.
Schon vorbörslich war die Aktie laut dpa-AFX auf Tradegate fast 3 Prozent im Minus und nach Nvidia der meistgehandelte Wert. Zeitweise lag der Abschlag bei knapp 6 Prozent, der Kurs fiel bis auf rund 31 Euro. Auch die Fondstochter DWS gab rund 2 Prozent nach.
Der Auslöser
Was steht in den Berichten über die Deutsche Bank?
Ein Konsortium aus mehr als 50 Medien hat das Material ausgewertet. Die Dokumente reichen nach Angaben der Bank viele Jahre, teils rund zwei Jahrzehnte zurück.
Laut dem an der Recherche beteiligten südafrikanischen Magazin Financial Mail umfasst das Leck mehr als 15 Millionen Dateien, darunter über 10 Millionen E-Mails. Zu den Partnern gehören Spiegel, ZDF, Manager Magazin, Le Monde, New York Times und Financial Times. Die Themen laut den Berichten: Geschäfte mit Hochrisikokunden trotz interner Warnungen vor Geldwäsche oder Sanktionsverstößen, Ausnahmen für einflussreiche Kunden, der geplante Ausbau des Russland-Geschäfts kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs, umstrittene Steuermodelle für Vermögende sowie neue Details zu den früheren Kundenbeziehungen zu Jeffrey Epstein und Donald Trump. Die FT titelte, die Bank habe verdächtige Zahlungen über 582 Millionen Dollar mit Epstein-Bezug abgewickelt. Mehrere Berichte befassen sich zudem mit dem Führungsstil von Vorstandschef Christian Sewing. Wichtig: Die Nennung von Namen in den Dateien ist für sich kein Beleg für Fehlverhalten.
Beim Thema Sanktionen gibt es eine Vorgeschichte: Bereits im April 2026 hatte die Financial Times berichtet, dass die Bank in ihrem Privatkundengeschäft Fälle entdeckt hatte, in denen sie Einlagen von mehr als 100.000 Euro von sanktionierten Personen angenommen hatte. EU-Regeln verbieten Banken, solche Einlagen von russischen Staatsangehörigen anzunehmen. Die Bank meldete die Fälle damals selbst den Aufsehern. Im Januar hatten Ermittler die Zentrale in Frankfurt wegen mutmaßlicher Geldwäsche im Zusammenhang mit Roman Abramowitsch durchsucht.
Durch all dies sind wir heute eine andere, stärkere und sicherere Bank.
Die Bank reagierte noch vor Handelsbeginn. Die Sachverhalte lägen viele Jahre zurück, sie seien seinerzeit geprüft worden, man habe eng mit den Regulierungsbehörden zusammengearbeitet. Zwischen 2019 und 2025 habe die Bank 7 Milliarden Euro in ihr Kontrollumfeld investiert. Laut Reuters erwartet sie keine wesentlichen finanziellen Auswirkungen durch das Leck.
Geschäftsmodell
Womit verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Deutschlands größte Bank stützt sich auf vier Säulen: die Unternehmensbank (Firmenkunden, Zahlungsverkehr, Handelsfinanzierung), die Investmentbank (vor allem Anleihe- und Devisenhandel sowie Beratung), die Privatbank mit der Marke Postbank und dem Vermögensverwaltungsgeschäft für Wohlhabende sowie die Fondstochter DWS. Diese Mischung hat sich zuletzt bewährt: Das Zinsgeschäft im Privat- und Firmenkundengeschäft liefert stabile Erträge, der Handel sorgt in volatilen Märkten für Zusatzschub.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen hinter der Deutsche Bank Aktie?
Fundamental steht die Bank so gut da wie seit vielen Jahren nicht. Im dritten Quartal 2026 erzielte sie einen Rekordgewinn nach Steuern von 1,9 Milliarden Euro, das dritte Rekordquartal in Folge. Die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf 62,4 Prozent, die harte Kernkapitalquote (CET1) lag bei 14,0 Prozent. Nach neun Monaten steht ein Nachsteuergewinn von 5,9 Milliarden Euro (plus 7 Prozent). Bereits 2025 hatte die Bank vor Steuern 9,7 Milliarden Euro verdient, mehr als doppelt so viel wie im Vorjahr.
|Kennzahl
|Q3 2026
|9M 2026
|Erträge
|8,3 Mrd. € (+4 %)
|25,5 Mrd. € (+5 %)
|Gewinn nach Steuern
|1,9 Mrd. € (Rekord)
|5,9 Mrd. € (+7 %)
|Gewinn vor Steuern
|2,6 Mrd. € (+8 %)
|8,4 Mrd. € (+8 %)
|Aufwand-Ertrag-Relation
|62,4 %
|61 %
|Eigenkapitalrendite (RoTE)
|10,6 %
|11,5 %
|CET1-Quote
|14,0 %
|–
Quelle: Deutsche Bank, Ergebnismitteilung vom 28.10.2026
Für 2026 erwartet das Management Erträge über dem Ziel von rund 33 Milliarden Euro. Bis 2028 strebt die Bank eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 13 Prozent an, die Ausschüttungsquote liegt bei 60 Prozent. Im laufenden Jahr hat die Bank bereits Aktien für 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft, für 2025 zahlte sie eine Dividende von 1,00 Euro je Aktie.
Bewertet ist die Deutsche Bank Aktie trotz der Rally nicht teuer. MarketScreener nennt auf Basis der Konsensschätzungen ein KGV von knapp 10 für 2026 und 8,4 für 2027, gemessen am Montagsschluss. Nach dem heutigen Rücksetzer liegt das Verhältnis bei etwa 9,5. Im Branchenvergleich ist das ein Mittelfeldplatz: Die Commerzbank wird auf ihr Gewinnziel 2026 mit rund dem 13-Fachen bewertet, UniCredit laut MarketScreener mit gut dem 11-Fachen, BNP Paribas dagegen nur mit rund dem 7-Fachen.
|Bank
|KGV 2026e
|KGV 2027e
|Dividendenrendite 2026e
|Deutsche Bank
|ca. 9,5–10,0
|8,4
|3,4 %
|Commerzbank
|ca. 13
|–
|ca. 4 %
|UniCredit
|11,2
|10,0
|4,5 %
|BNP Paribas
|7,0
|6,4
|7,1 %
Schätzungen, Stand jeweils laut Quelle; Commerzbank auf Basis des eigenen Gewinnziels 2026. Werte nicht zeitgleich erhoben.
Quelle: MarketScreener (17.11.2026 bzw. 26.10.2026), aktiencheck.de (14.11.2026)
Analysten
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktie?
Die Analysten waren vor dem Datenleck mehrheitlich positiv gestimmt. Auf der Kurszielübersicht von finanzen.net stehen für die jüngsten sieben Studien seit Anfang Oktober sechs Kaufempfehlungen und eine Halten-Einstufung; das durchschnittliche Kursziel liegt bei 40,21 Euro, die Spanne der genannten Ziele reicht von 33 bis 47,75 Euro. MarketScreener kommt über einen breiteren Kreis von 18 Analysten auf ein mittleres Kursziel von 35,25 Euro bei einer Tendenz zu „Kaufen“. Ob die Häuser ihre Einschätzungen nach den Medienberichten anpassen, ist offen.
|Quelle
|Analysten
|Einstufungen
|Ø-Kursziel
|finanzen.net
|7
|6 Kaufen, 1 Halten
|40,21 €
|MarketScreener
|18
|Tendenz „Kaufen“
|35,25 €
Quelle: finanzen.net (Stand 16.11.2026), MarketScreener (Stand 17.11.2026)
Am optimistischsten ist Goldman Sachs: Die US-Investmentbank bestätigte am 4. November ihre Einstufung „Buy“ und hob das Kursziel von 44,25 auf 47,75 Euro an. Begründet wurde das mit höherer Ertragskraft in Firmenkunden-, Privatkunden- und Investmentbankgeschäft sowie Spielraum für größere Aktienrückkäufe.
Hinweis zur Weitergabe: Die Einstufung „Buy“ und das Kursziel von 47,75 Euro stammen von Goldman Sachs (Studie vom 4. November 2026). aktiencheck.de gibt diese Analystenmeinung lediglich wieder und hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle: Goldman Sachs Global Investment Research Disclosures, ergänzend Goldman Sachs European Policy.
Charttechnik
Was zeigt der Chart der Deutsche Bank Aktie?
Charttechnisch ist der Rückschlag ein Dämpfer, aber noch kein Trendbruch. Mit gut 31 Euro ist die Aktie unter die 50-Tage-Linie (31,48 Euro laut boerse.de) und die 100-Tage-Linie (31,87 Euro) gerutscht. Die langfristig beachtete 200-Tage-Linie verläuft bei rund 29,90 Euro und damit gut 5 Prozent tiefer. Als erste Unterstützung dient das heutige Tagestief um 31 Euro, darunter der Bereich um 30,30 Euro, wo die Aktie Anfang November schloss. Nach oben liegt die Hürde beim Jahreshoch von 35,84 Euro aus dem September – dem höchsten Stand seit 2014. Seit dem Zwischentief in der zweiten Oktoberhälfte hatte sich die Aktie zeitweise um mehr als 23 Prozent erholt.
Ausblick
Wie steht es um die Deutsche Bank Aktienprognose?
Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Im Markt werden derzeit grob zwei Lesarten diskutiert. Die Bank argumentiert, die Dokumente beträfen Altfälle, die seinerzeit geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden seien; finanzielle Folgen erwartet sie nicht. Die Kursziele der Analysten – laut finanzen.net zwischen 33 und 47,75 Euro, im Schnitt 40,21 Euro – stammen allerdings sämtlich aus der Zeit vor dem Leck. Ein von dpa-AFX zitierter Händler sieht vor allem einen Stimmungsdämpfer nach der starken Erholung seit Oktober. Zur Einordnung der Altlasten: Laut Financial Mail hat die Bank bereits 2015 und 2021 Vereinbarungen mit US-Strafverfolgern über einen Aufschub der Strafverfolgung geschlossen. Wie sich die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten entwickelt, dürfte davon abhängen, ob aus den Berichten neue Untersuchungen oder Strafen folgen.
Termine
Was sollten Anleger der Deutsche Bank Aktie jetzt beobachten?
Weitere Veröffentlichungen aus dem Leck
Das Konsortium aus mehr als 50 Medien dürfte in den kommenden Tagen weitere Geschichten veröffentlichen.
Reaktion der Aufseher
Entscheidend ist, ob BaFin, EZB oder US-Behörden neue Prüfungen ankündigen.
Analystenkommentare
Erste Einschätzungen zu möglichen Folgekosten könnten Kursziele und Einstufungen bewegen.
28. Januar 2027: Jahreszahlen 2026
Dann legt die Bank laut MarketScreener die Bilanz für 2026 vor – samt Ausschüttungsplänen.
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie heute?
Wegen Berichten mehrerer Medien über mehr als 15 Millionen geleakte interne Dokumente zu früheren Geschäften, unter anderem mit Russland-Bezug, Jeffrey Epstein und Donald Trump.
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen?
Die Fälle lägen viele Jahre zurück, seien geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden. Finanzielle Auswirkungen erwartet die Bank nicht.
Wie ist die Deutsche Bank Aktie bewertet?
Laut MarketScreener mit einem KGV von knapp 10 für 2026 und 8,4 für 2027 – im Mittelfeld der europäischen Großbanken.
Was sagt die Deutsche Bank Aktienanalyse der Profis?
Auf finanzen.net stehen für die jüngsten sieben Studien sechs Kaufempfehlungen und eine Halten-Einstufung, das Durchschnittskursziel liegt bei 40,21 Euro.
Gibt es eine Deutsche Bank Aktienprognose der Redaktion?
Nein. Die Redaktion gibt nur Einschätzungen Dritter mit Quelle wieder, etwa das Kursziel von Goldman Sachs.
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- Empfehlung
Deutsche Bank AG (DBK): Kaufen, Kursziel 47,75 EUR.
- Quelle
- Empfehlung von Goldman Sachs vom 04.11.2026, 06:21 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 09:27 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 09:27 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Goldman Sachs.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.