Eine eigene Kursprognose gibt die Redaktion nicht ab. Im Markt werden derzeit grob zwei Lesarten diskutiert. Die Bank argumentiert, die Dokumente beträfen Altfälle, die seinerzeit geprüft und mit den Aufsehern aufgearbeitet worden seien; finanzielle Folgen erwartet sie nicht. Die Kursziele der Analysten – laut finanzen.net zwischen 33 und 47,75 Euro, im Schnitt 40,21 Euro – stammen allerdings sämtlich aus der Zeit vor dem Leck. Ein von dpa-AFX zitierter Händler sieht vor allem einen Stimmungsdämpfer nach der starken Erholung seit Oktober. Zur Einordnung der Altlasten: Laut Financial Mail hat die Bank bereits 2015 und 2021 Vereinbarungen mit US-Strafverfolgern über einen Aufschub der Strafverfolgung geschlossen. Wie sich die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten entwickelt, dürfte davon abhängen, ob aus den Berichten neue Untersuchungen oder Strafen folgen.