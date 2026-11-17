Im Kern geht es um den Vorwurf, die Bank habe über Jahre Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt und Geschäftsbeziehungen trotz interner Warnungen fortgeführt. Laut Reuters legen die Unterlagen nahe, dass die Bank bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 Geschäfte in Russland verfolgte, auch mit prominenten Oligarchen – obwohl einzelne Manager Bedenken hatten. Laut t-online wickelte die Bank für Jeffrey Epstein und sein Umfeld über mehrere Jahre Transaktionen von rund 580 Mio. US-Dollar ab. Die Financial Times berichtete zudem, die Bank habe 2017 ein Steuerdokument des damaligen Kunden Donald Trump versehentlich an den Steuerberater eines anderen Kunden geschickt. Reuters konnte die Berichte nach eigenen Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Die Deutsche Bank wies die Darstellung zurück: Die Vorgänge reichten viele Jahre, teils zwei Jahrzehnte zurück. Man sei heute „eine andere Bank“, habe die Kontrollen verstärkt und erwarte angesichts des Alters der Fälle allenfalls geringe finanzielle Auswirkungen (Reuters via WSAU, 17.11.2026). Politisch zieht der Fall dennoch Kreise: Ein Mitglied des Europäischen Parlaments forderte laut Reuters, dass Sewing dort Rede und Antwort steht.