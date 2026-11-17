Die Deutsche Bank Aktie hat den Dienstag mit einem Minus von 6,00 Prozent bei 30,94 Euro beendet (Xetra-Schluss, 17:30 Uhr MEZ, 11:30 Uhr New Yorker Zeit) und war damit der größte Verlierer im DAX. Auslöser sind Medienberichte auf Basis von mehr als 15 Millionen geleakten internen Dokumenten über frühere Geschäfte mit Kunden wie russischen Oligarchen, Donald Trump und Jeffrey Epstein. Für die Deutsche Bank Aktie (Ticker DBK, ISIN DE0005140008) war es nach Angaben von Reuters der größte Tagesverlust seit April 2025. Rechnerisch schrumpfte der Börsenwert um rund 3,7 Mrd. Euro. Diese Deutsche Bank Aktienanalyse zur Schlussglocke fragt deshalb weniger, was in den Dokumenten steht, sondern was ähnliche Fälle die Bank in der Vergangenheit gekostet haben – und wie die Bewertung nach dem Rücksetzer aussieht.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Datenleck kostet 6 Prozent und rund 3,7 Mrd. Euro Börsenwert – wie teuer wird der Reputationsschaden wirklich?
Die Deutsche Bank Aktie schließt nach dem Datenleck mit 6 Prozent Minus als größter DAX-Verlierer. Die Deutsche Bank Aktienanalyse zur Schlussglocke ordnet ein, was frühere Compliance-Fälle gekostet haben, wie die Bewertung nach dem Rücksetzer aussieht und was die Aktienprognose der Analysten sagt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Ticker
- DBK (Xetra)
- Index
- DAX
- Sitz
- Frankfurt am Main
- 52-Wochen-Spanne
- 23,82–35,85 EUR
- Nettogewinn Q3 2026
- 1,9 Mrd. EUR (Rekord)
- Harte Kernkapitalquote
- 14,0 % (30.09.2026)
- Dividende für 2025
- 1,00 EUR je Aktie
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (erwartet)
Stand: 17.11.2026, Xetra-Schlusskurs; übrige Angaben mit Stand laut Text
Schlussbilanz: minus 6 Prozent, Erholung am Abend nur gering
Xetra-Schluss bei 30,94 Euro, das Tagestief lag bei rund 30,8 Euro. An der Börse Stuttgart notierte die Aktie um 19:01 Uhr bei 31,03 Euro.
Die Bank sieht keine nennenswerten finanziellen Folgen
Die Vorgänge lägen teils zwei Jahrzehnte zurück, die Kontrollen seien seitdem verstärkt worden. Laut eigenen Angaben flossen von 2019 bis 2025 rund 7 Mrd. Euro in die Kontrollsysteme.
Frühere Strafen lagen im dreistelligen Millionenbereich
Für die Epstein-Geschäftsbeziehung zahlte die Bank 2020 150 Mio. US-Dollar an die New Yorker Finanzaufsicht – bei heute rund 1,9 Mrd. Euro Quartalsgewinn.
Operativ läuft es so gut wie lange nicht
Drei Rekordquartale in Folge, harte Kernkapitalquote von 14,0 Prozent, 1,5 Mrd. Euro Aktienrückkäufe 2026.
Das eigentliche Risiko: Vertrauen und Führung
Händler und Marktbeobachter sorgen sich vor allem, ob Vorstandschef Christian Sewing durch die Berichte geschwächt wird.
Datenleck
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie – und was steht in den Berichten?
Ein Konsortium von mehr als 200 Journalistinnen und Journalisten hat Millionen interner Unterlagen der Deutschen Bank ausgewertet, darunter E-Mails und Sitzungsprotokolle. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse unter anderem im Spiegel, in der Financial Times, der New York Times und Le Monde.
Im Kern geht es um den Vorwurf, die Bank habe über Jahre Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt und Geschäftsbeziehungen trotz interner Warnungen fortgeführt. Laut Reuters legen die Unterlagen nahe, dass die Bank bis zum russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 Geschäfte in Russland verfolgte, auch mit prominenten Oligarchen – obwohl einzelne Manager Bedenken hatten. Laut t-online wickelte die Bank für Jeffrey Epstein und sein Umfeld über mehrere Jahre Transaktionen von rund 580 Mio. US-Dollar ab. Die Financial Times berichtete zudem, die Bank habe 2017 ein Steuerdokument des damaligen Kunden Donald Trump versehentlich an den Steuerberater eines anderen Kunden geschickt. Reuters konnte die Berichte nach eigenen Angaben zunächst nicht unabhängig überprüfen.
Die Deutsche Bank wies die Darstellung zurück: Die Vorgänge reichten viele Jahre, teils zwei Jahrzehnte zurück. Man sei heute „eine andere Bank“, habe die Kontrollen verstärkt und erwarte angesichts des Alters der Fälle allenfalls geringe finanzielle Auswirkungen (Reuters via WSAU, 17.11.2026). Politisch zieht der Fall dennoch Kreise: Ein Mitglied des Europäischen Parlaments forderte laut Reuters, dass Sewing dort Rede und Antwort steht.
Kurzfristig sind die Enthüllungen wenig hilfreich für den Aktienkurs.
Stanzl sagte laut Reuters zugleich, inhaltlich böten die Artikel aus seiner Sicht wenig Neues; die Anleger fürchteten vor allem eine Schwächung des Vorstandschefs. Der Markt insgesamt half nicht: Der DAX schloss laut Börsen-Zeitung rund 2,1 Prozent tiefer bei 26.045 Punkten, belastet von schwachen US-Börsen vor den Nvidia-Zahlen am Abend. Die Commerzbank Aktie verlor im Vergleich nur 1,64 Prozent auf 39,01 Euro – ein Hinweis darauf, dass der Abschlag bei der Deutschen Bank vor allem hausgemacht ist.
Rückblick
Was haben frühere Skandale die Deutsche Bank Aktie gekostet?
Für die Frage, wie teuer das Datenleck werden kann, lohnt ein Blick auf die Strafen der vergangenen Jahre. Die großen Beträge stammen aus der Zeit vor 2018, die Compliance-Fälle danach lagen im dreistelligen Millionenbereich. Ob die neuen Berichte überhaupt zu neuen Verfahren führen, ist offen.
|Jahr
|Anlass
|Behörde / Partei
|Betrag
|2016
|Hypothekenpapiere aus der Finanzkrise
|US-Justizministerium
|7,2 Mrd. USD
|2017
|Russische Aktiengeschäfte (Geldwäsche)
|Aufsicht USA und Großbritannien
|rund 630 Mio. USD
|2020
|Compliance-Mängel u. a. bei Epstein
|NY Finanzaufsicht (DFS)
|150 Mio. USD
|2023
|Sanktionen, Geldwäsche-Kontrollen
|US-Notenbank Fed
|186 Mio. USD
Auswahl; Beträge in US-Dollar laut Berichterstattung. Ob das aktuelle Datenleck zu neuen Verfahren führt, ist nicht bekannt.
Quelle: CBS12/AP (07.07.2020), Malay Mail/Reuters (20.07.2023)
Zum Größenvergleich: Allein im dritten Quartal 2026 verdiente die Bank nach Steuern rund 1,9 Mrd. Euro. Selbst eine Strafe in der Größenordnung der Fälle von 2020 oder 2023 wäre bilanziell verkraftbar. Der Kursverlust vom Dienstag ist mit rund 3,7 Mrd. Euro deutlich größer – der Markt preist also weniger eine konkrete Strafe als ein Vertrauens- und Führungsrisiko ein. Einschätzung der Redaktion.
Geschäftsmodell
Wie verdient die Deutsche Bank ihr Geld?
Die Deutsche Bank arbeitet in vier Bereichen: der Unternehmensbank (Corporate Bank) mit Zahlungsverkehr und Handelsfinanzierung, der Investmentbank mit Anleihe- und Devisenhandel (FIC) sowie Beratung und Emissionen, der Privatkundenbank inklusive Vermögensverwaltung und der Fondstochter DWS (Asset Management). Laut Quartalsbericht erzielten alle vier Bereiche in den ersten neun Monaten 2026 eine Eigenkapitalrendite (RoTE) von über 12 Prozent. Gerade im Privatkunden- und Vermögensgeschäft ist Vertrauen das wichtigste Kapital – hier liegt der Hebel, über den ein Reputationsschaden wirken könnte.
Zahlen und Bewertung
Ist die Deutsche Bank Aktie nach dem Rücksetzer günstig bewertet?
Am 28. Oktober meldete die Bank den dritten Rekordgewinn in Folge. Die Erträge stiegen um 4 Prozent auf 8,3 Mrd. Euro, der Vorsteuergewinn um 8 Prozent auf 2,6 Mrd. Euro. Die Kosten blieben mit 5,2 Mrd. Euro stabil, die Aufwand-Ertrag-Relation sank auf 62,4 Prozent. Die Risikovorsorge stieg auf 501 Mio. Euro (Deutsche Bank).
|Kennzahl
|Q3 2026
|Veränderung / Vorjahr
|9 Monate 2026
|Erträge
|8,3 Mrd. EUR
|+4 %
|25,5 Mrd. EUR (+5 %)
|Vorsteuergewinn
|2,6 Mrd. EUR
|+8 %
|8,4 Mrd. EUR (+8 %)
|Gewinn nach Steuern
|1,9 Mrd. EUR
|Rekord
|5,9 Mrd. EUR (+7 %)
|Gewinn je Aktie (verwässert)
|0,94 EUR
|+6 %
|–
|Aufwand-Ertrag-Relation
|62,4 %
|Vorjahr 64,4 %
|61 % (Vorjahr 63 %)
|RoTE
|10,6 %
|Vorjahr 10,7 %
|11,5 %
|Harte Kernkapitalquote (CET1)
|14,0 %
|–
|–
Quelle: Deutsche Bank, Zwischenbericht vom 28.10.2026
Für das Gesamtjahr strebt die Bank Erträge von mehr als 33 Mrd. Euro an, bis 2028 soll die Eigenkapitalrendite auf über 13 Prozent steigen. Die Ausschüttungsquote ist auf 60 Prozent ausgelegt.
Bewertet ist die Deutsche Bank Aktie nach dem Rücksetzer mit rund dem 9,4-Fachen des für 2026 erwarteten Gewinns je Aktie von 3,30 Euro; auf Basis der Schätzung für 2027 (3,84 Euro) sind es rund 8,1 (Schätzungen: S&P Global via StockAnalysis). Die Dividende für 2025 betrug 1,00 Euro je Aktie, das entspricht beim Schlusskurs einer Rendite von rund 3,2 Prozent.
|Bank
|Schluss 17.11.
|Tagesveränderung
|KGV (12 Monate)
|Forward-KGV
|Dividendenrendite
|Deutsche Bank
|30,94 EUR
|-6,00 %
|9,3
|7,5
|3,5 %
|Commerzbank
|39,01 EUR
|-1,64 %
|14,3
|10,1
|3,0 %
Kennzahlen mit Datenstand 26.10.2026; Schlusskurse vom 17.11.2026 (Xetra).
Quelle: StockAnalysis (26.10.2026); Schlusskurse: aktiencheck.de DAX-Daten
Im direkten Vergleich ist die Deutsche Bank damit niedriger bewertet als der Frankfurter Rivale, dessen Kurs zusätzlich von der Übernahmefantasie rund um UniCredit gestützt wird.
Analysten
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktie nach dem Datenleck?
Laut StockAnalysis (Daten von S&P Global, Stand Oktober 2026) bewerten 18 Analysten die Deutsche Bank Aktie: fünf mit „Strong Buy“, vier mit „Buy“, neun mit „Hold“, keiner mit „Sell“. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 34,20 Euro, rund 10,5 Prozent über dem heutigen Schlusskurs. Die Spanne reicht von 10,90 bis 44,25 Euro. MarketScreener kam Mitte Oktober auf einen ähnlichen Durchschnitt von 34,13 Euro.
Wichtig: Diese Konsensdaten stammen aus der Zeit vor den Quartalszahlen und vor dem Datenleck; neuere Studien sind darin nicht berücksichtigt. Veröffentlichte Rating- oder Kurszieländerungen als Reaktion auf die neuen Berichte waren bis zum Abend nicht auffindbar. Marktbeobachter wie Consorsbank-Analyst Stanzl sehen inhaltlich wenig Neues, warnen aber vor der kurzfristigen Unsicherheit.
Charttechnik
Wo steht die Deutsche Bank Aktie im Chart?
Mit dem Schlusskurs von 30,94 Euro ist die Aktie unter die 50-Tage-Linie (rund 31,48 Euro) und die 100-Tage-Linie (rund 31,87 Euro) gefallen. Auch die 21-Tage-Linie bei rund 31,36 Euro, an der die Aktie laut dpa-AFX am Vormittag noch Halt fand, liegt nun darüber. Die 200-Tage-Linie bei rund 29,89 Euro wurde dagegen nicht erreicht. Bis zum 52-Wochen-Hoch von 35,85 Euro fehlen rund 16 Prozent, über dem 52-Wochen-Tief von 23,82 Euro liegt die Aktie noch gut 30 Prozent.
Aktienprognose
Deutsche Bank Aktienprognose: Was erwarten Analysten?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Nach den Daten von S&P Global (via StockAnalysis, Stand Oktober 2026) liegt das durchschnittliche Analysten-Kursziel bei 34,20 Euro, der Median bei 34,50 Euro. Für 2026 erwarten die Analysten im Schnitt Erträge von 33,3 Mrd. Euro und einen Gewinn je Aktie von 3,30 Euro, für 2027 einen Gewinn je Aktie von 3,84 Euro. Ob diese Erwartungen nach dem Datenleck Bestand haben, hängt vor allem davon ab, ob Behörden reagieren und ob weitere Details folgen.
Kurzfristig kommt der Gesamtmarkt hinzu: Nvidia legt heute nach US-Börsenschluss Zahlen vor, die als Stimmungstest für die Märkte gelten. Bankaktien sind in Phasen mit hoher Schwankung (VIX zuletzt um 26) erfahrungsgemäß anfällig.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum ist die Deutsche Bank Aktie heute gefallen? Medienberichte auf Basis von mehr als 15 Millionen geleakten Dokumenten werfen der Bank vor, über Jahre Kontrollen gegen Geldwäsche vernachlässigt zu haben, unter anderem bei Kunden aus Russland und im Fall Epstein. Die Aktie schloss 6,00 Prozent tiefer bei 30,94 Euro.
Was sagt die Deutsche Bank zu den Vorwürfen? Die Vorgänge lägen viele Jahre zurück, die Kontrollen seien seitdem verstärkt worden. Eine nennenswerte finanzielle Belastung erwartet die Bank nicht.
Wie hoch waren frühere Strafen? 2020 zahlte die Bank 150 Mio. US-Dollar an die New Yorker Finanzaufsicht, unter anderem wegen der Epstein-Konten; 2023 verhängte die US-Notenbank 186 Mio. US-Dollar.
Wie lautet die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten? 18 Analysten sehen im Schnitt ein Kursziel von 34,20 Euro (S&P Global via StockAnalysis, Stand Oktober 2026, vor dem Datenleck). Eine eigene Prognose gibt aktiencheck.de nicht ab.
Wann legt die Deutsche Bank die nächsten Zahlen vor? Die vorläufigen Zahlen für 2026 werden für den 28. Januar 2027 erwartet.
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