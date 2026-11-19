Dazu kommen zwei weitere Entwicklungen. Die hessische Datenschutzaufsicht prüft seit Mittwoch, ob die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen ausreichten und ob Betroffene rechtzeitig informiert wurden; die Bank verweist auf Kontrollinvestitionen von 7 Milliarden Euro zwischen 2019 und 2025 (ad-hoc-news, 19.11.2026, 09:33 Uhr). Außerdem berichtet ein Medienbericht über neue Vorwürfe zur Italien-Tochter: Dort sollen über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate verdeckt worden sein. Die Bank sagt, die Vorgänge seien aufgearbeitet und eine Ad-hoc-Meldung nicht nötig (investing.com, 19.11.2026, 08:46 Uhr).

Am Donnerstag meldete sich Konzernchef Christian Sewing auf der Financials-Konferenz von JPMorgan zu Wort: Kunden hätten „sehr besonnen“ reagiert, bislang gebe es keine Effekte auf Kundenbeziehungen (finanzen.net, 19.11.2026). Er bestätigte das Ertragsziel von über 33 Milliarden Euro und das Kostenziel von 21,3 Milliarden Euro für 2026.