Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK, NYSE: DB) erholt sich am Donnerstagvormittag: Gegen 11 Uhr steht sie bei rund 30,81 Euro und liegt damit etwa 2,7 Prozent über dem Vortagesschluss von knapp 30,00 Euro. Zuvor hatte sie am Dienstag um 6,0 Prozent auf 30,94 Euro und am Mittwoch um weitere 3,05 Prozent nachgegeben. Auslöser war ein Datenleck, über das mehrere Medien berichten. In dieser Deutsche Bank Aktienanalyse geht es um die Frage, ob die Abschläge den Risiken gerecht werden – und wie die Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten vor dem Leck aussah.
Deutsche Bank Aktienanalyse: Datenleck, Italien-Vorwürfe und Rekordgewinn - Wie viel Risiko steckt schon im Kurs?
Die Deutsche Bank Aktie springt am Donnerstag um rund 2,7 Prozent auf etwa 30,80 Euro, nachdem sie in zwei Tagen fast 9 Prozent verloren hatte. Die Deutsche Bank Aktienanalyse ordnet Datenleck, Aufsicht und Rekordzahlen ein und zeigt, wie der Markt die Deutsche Bank Aktienprognose derzeit diskutiert.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- ISIN
- DE0005140008
- Ticker
- DBK (Xetra)
- Index
- DAX
- Nächste Zahlen
- 28.01.2027 (Q4/Gesamtjahr)
Stand: 19.11.2026, Kurs 11:08 Uhr MEZ, Quelle investing.com; Handelsplatz dort nicht ausgewiesen, Xetra-Kurse am Vormittag lagen bei 30,41 bis 30,69 €
Was ist bei der Deutsche Bank Aktie passiert?
Seit Dienstag, dem 17. November, beschäftigt ein Datenleck die Bank. Laut Medienberichten sollen Whistleblower mehr als 15 Millionen interne Dokumente an Redaktionen weitergegeben haben, darunter über 9 Millionen E-Mails. Genannt werden der Umgang mit Hochrisiko-Kunden, das russische Wealth-Geschäft, Verdachtsmeldungen im Umfeld des Falls Epstein und Steuermodelle. Die Berichte ließen sich nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig bestätigen. Die Bank erklärt, die Vorgänge reichten bis zu 20 Jahre zurück und seien mit den Aufsichtsbehörden geklärt; wesentliche finanzielle Auswirkungen erwartet sie nicht.
Dazu kommen zwei weitere Entwicklungen. Die hessische Datenschutzaufsicht prüft seit Mittwoch, ob die technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen ausreichten und ob Betroffene rechtzeitig informiert wurden; die Bank verweist auf Kontrollinvestitionen von 7 Milliarden Euro zwischen 2019 und 2025 (ad-hoc-news, 19.11.2026, 09:33 Uhr). Außerdem berichtet ein Medienbericht über neue Vorwürfe zur Italien-Tochter: Dort sollen über Jahre Verluste von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate verdeckt worden sein. Die Bank sagt, die Vorgänge seien aufgearbeitet und eine Ad-hoc-Meldung nicht nötig (investing.com, 19.11.2026, 08:46 Uhr).
Am Donnerstag meldete sich Konzernchef Christian Sewing auf der Financials-Konferenz von JPMorgan zu Wort: Kunden hätten „sehr besonnen“ reagiert, bislang gebe es keine Effekte auf Kundenbeziehungen (finanzen.net, 19.11.2026). Er bestätigte das Ertragsziel von über 33 Milliarden Euro und das Kostenziel von 21,3 Milliarden Euro für 2026.
Wie steht es um das Geschäftsmodell hinter der Deutsche Bank Aktie?
Die Deutsche Bank ist Deutschlands größtes Geldhaus und gliedert sich in vier Bereiche: die Unternehmensbank mit Cash-Management und Handelsfinanzierung, die Investmentbank mit Handel und Beratung, die Privatkundenbank mit der Postbank sowie die Vermögensverwaltung DWS. Die Mischung macht das Ergebnis weniger zinsabhängig als früher: Gebühren- und Handelserträge füllen die Lücke, wenn die Zinsmarge schwankt. Genau deshalb reagieren Anleger auf Vertrauensthemen so empfindlich – Banken leben davon, dass Kunden ihnen Geld und Mandate anvertrauen.
Was sagen die Zahlen in der Deutsche Bank Aktienanalyse?
Operativ lief es bis zuletzt stark: Das dritte Quartal 2026 war nach Unternehmensangaben das dritte Rekordquartal in Folge.
|Kennzahl
|Q3 2026
|Ziel/Hinweis
|Erträge
|8,34 Mrd. € (+4%)
|2026: über rund 33 Mrd. €
|Vorsteuergewinn
|2,63 Mrd. € (+8%)
|9 Monate: 8,4 Mrd. €
|Nachsteuergewinn
|1,85 Mrd. €
|9 Monate: 5,9 Mrd. €
|RoTE
|10,6%
|2028: über 13%
|Aufwand-Ertrag-Relation
|62,4%
|2028: unter 60%
|CET1-Quote
|14,0%
|Zielspanne 13,5 bis 14,0%
|Risikovorsorge
|501 Mio. €
|–
Risikovorsorge-Zuwachs in den Quellen uneinheitlich (+20 % bzw. +9 %), daher nicht aufgeführt. RoTE = Rendite auf das materielle Eigenkapital.
Quelle: Deutsche Bank Q3-Präsentation (28.10.2026), stock3 (28.10.2026), finanzen.net (19.11.2026)
Der Vorsteuergewinn von 2,63 Milliarden Euro lag über der Konsenserwartung von 2,39 Milliarden Euro, die Erträge ebenfalls leicht über den erwarteten 8,21 Milliarden Euro (stock3, 28.10.2026). Für die Aktionäre wichtig: Die Bank hat 2026 Aktienrückkäufe über 1,5 Milliarden Euro abgeschlossen und peilt für 2026 bis 2028 eine Ausschüttungsquote von 60 Prozent an. Die nächsten Zahlen samt aktualisierten Zielen bis 2028 sind für den 28. Januar 2027 geplant.
Ist die Deutsche Bank Aktie günstig bewertet?
Nach Konsensschätzungen von FactSet kommt die Aktie auf ein erwartetes KGV von etwa 9,5 für 2026 und rund 7,9 für 2027, bei einem erwarteten Gewinn je Aktie von 3,30 Euro für 2026 (Stand 17./18.11.2026). Die erwartete Dividendenrendite für 2026 liegt demnach bei etwa 3,7 Prozent, gerechnet auf den Kurs vom 17. November. Im Vergleich mit Wettbewerbern ergibt sich ein gemischtes Bild:
|Bank
|KGV 2027e
|Deutsche Bank
|ca. 7,9
|BNP Paribas
|ca. 7,4
|Commerzbank
|ca. 10,3
Nur diese Werte konnten belegt werden; Kurs-Buchwert-Verhältnisse lagen nicht vor.
Quelle: FactSet-Konsens, Stand 17./18.11.2026
Auffällig: Die Deutsche Bank ist nach diesen Zahlen günstiger bewertet als die Commerzbank, bei der gerade der Bund seinen Widerstand gegen eine Übernahme durch UniCredit aufgegeben hat (dpa-AFX, 19.11.2026). Ein Zusammenhang zum Kurs der Deutschen Bank ist nicht belegt.
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank Aktienprognose?
Der Konsens von FactSet (über finanzen.net, Stand 17./18.11.2026) sieht für die Deutsche Bank Aktie im Schnitt ein Kursziel von 36,85 Euro aus 21 Schätzungen; die Spanne reicht von 31,00 bis 47,75 Euro. Von den sieben jüngsten Einzelurteilen lauteten sechs auf Kaufen und eines auf Halten. Wichtig: Die Kursziele stammen überwiegend aus der Zeit vor dem Datenleck; eine breite Neubewertung der Häuser lag bis Dienstagmorgen nicht vor. Wer die Deutsche Bank Aktienprognose bewertet, sollte das einkalkulieren. Dies sind Einschätzungen Dritter und keine Empfehlung von aktiencheck.de.
Was zeigt der Chart der Deutsche Bank Aktie?
Charttechnisch wird die Zone um 30 Euro beobachtet. Nach investing.com (19.11.2026) notiert der Kurs knapp unter der 200-Tage-Linie bei 30,90 Euro und unter der 50-Tage-Linie bei 32,34 Euro; der RSI(14) liegt bei 39,8 und damit unter 50, aber nicht im überverkauften Bereich. boerse.de führt die 200-Tage-Linie dagegen bei 29,89 Euro, der Kurs liege darüber. Als Unterstützungen werden Marken um 29,80 bis 30,34 Euro genannt, als Widerstände 31,16 bis 31,98 Euro. Das 52-Wochen-Hoch liegt je nach Quelle bei rund 35,7 bis 35,9 Euro (September 2026), das Tief bei rund 24 bis 25 Euro (März 2026).
Welche Szenarien diskutiert der Markt für die Deutsche Bank Aktie?
Eine eigene Kursprognose gibt aktiencheck.de nicht ab. Im Markt werden grob drei Verläufe diskutiert. Im ersten Szenario bleibt das Leck ein Reputationsthema ohne spürbare Zahlenfolgen: Dann könnte der Blick zurück auf die Fundamentaldaten und das Konsens-Ziel von 36,85 Euro gehen. Im zweiten Szenario bringen Behörden oder weitere Veröffentlichungen neue Belastungen, was die Aktie länger unter Druck halten könnte. Im dritten Szenario ziehen Analysten ihre Schätzungen erst nach Klarheit über mögliche Bußgelder an. Entscheidend sind Aussagen der Aufsicht, neue Medienberichte und die Reaktion der Kunden.
Was beobachten Anleger bei der Deutsche Bank Aktie jetzt?
Verfahren der hessischen Datenschutzaufsicht und Reaktionen anderer Behörden.
Neue Analystenurteile nach dem Leck sowie Anpassungen der Kursziele.
17.12.2026: Zinsentscheid der EZB, der die Zinserträge der Banken beeinflusst.
28.01.2027: Zahlen zum vierten Quartal und aktualisierte Ziele bis 2028.
FAQ: Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum fiel die Deutsche Bank Aktie zuletzt? Auslöser waren Medienberichte über ein Datenleck mit Millionen interner Dokumente sowie neue Vorwürfe zur Italien-Tochter. Die Bank spricht von alten, aufgearbeiteten Vorgängen.
Wie lautet die aktuelle Deutsche Bank Aktienprognose der Analysten? Der FactSet-Konsens liegt laut finanzen.net bei 36,85 Euro im Schnitt (21 Schätzungen, Spanne 31,00 bis 47,75 Euro). Die Werte stammen größtenteils aus der Zeit vor dem Leck.
Wie hoch ist die Dividende der Deutsche Bank Aktie? Für 2026 erwartet der Konsens eine Dividende von rund 1,16 Euro je Aktie, was etwa 3,7 Prozent Rendite entspräche. Quelle für das Vorjahr uneinheitlich.
Wann legt die Deutsche Bank neue Zahlen vor? Die Zahlen zum vierten Quartal und zum Gesamtjahr sind für den 28. Januar 2027 angesetzt.
Ist die Deutsche Bank Aktie eine Kaufempfehlung? Diese Deutsche Bank Aktienanalyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab. Anleger sollten die Risiken selbst abwägen.
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