Warum fällt die Deutsche Bank Aktie?

Auslöser sind Medienberichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten sowie ein Bericht über mutmaßlich verschleierte Verluste in Italien. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.

Wie viel hat die Deutsche Bank Aktie verloren?

12,22 Prozent in der Woche bis zum 20.11., der zweitgrößte Verlust im DAX.

Was sagt die Bank?

Die Vorgänge lägen bis zu 20 Jahre zurück, das Risikomanagement sei verbessert worden. Die Ziele für 2026 gelten weiter.

Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Deutsche Bank Aktie?

Die ISIN ist DE0005140008. An der NYSE wird die Aktie unter dem Symbol DB gehandelt, auf Xetra unter DBK.