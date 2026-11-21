Zweitschwächster DAX-Wert der Woche, minus 12,22 Prozent: Die Deutsche Bank Aktie (ISIN: DE0005140008, US-Handelssymbol: DB, NYSE) hat fünf Handelstage hinter sich, in denen nicht Zinsen oder Quartalszahlen den Kurs bestimmten, sondern die eigene Vergangenheit. Unter dem Titel „Inside Deutsche Bank“ haben mehr als 200 Journalisten Berichte veröffentlicht, die sich auf über 15 Millionen interne Dokumente stützen. Es ist nach Angaben der beteiligten Medien das größte Datenleck, das je aus einer Bank bekannt wurde.
Deutsche Bank Aktie: 15 Millionen geleakte Dokumente, 12 Prozent Wochenverlust – und ein Vorwurf aus Italien
Die Deutsche Bank Aktie erlebt ihre schwerste Woche seit Langem. Ein Journalistenkonsortium wertet Millionen interner Dokumente aus, die Bank weist die Vorwürfe zurück. Die Wochenbilanz.
Die Vorwürfe
Was die Berichte behaupten
Den Berichten zufolge soll die Deutsche Bank über Jahre interne Kontrollen bei der Geldwäschebekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt haben. Am Donnerstag legte die Financial Times nach: Die italienische Tochter soll über mehr als zehn Jahre Verluste aus Hypothekendarlehen von bis zu 800 Millionen Euro über Derivate und eine verdeckte Rücklage verschleiert haben.
Die Antwort
Was die Bank dazu sagt
Die Deutsche Bank weist die Vorwürfe zurück. Sie erklärt, die Vorgänge reichten bis zu 20 Jahre zurück und das Risikomanagement sei seither verbessert worden. Vorstandschef Christian Sewing hält an den Zielen für 2026 fest. Die hessische Datenschutzbehörde prüft den Vorgang. Tests ergaben laut Berichten keine Hinweise auf aktuelle Zugriffe auf sensible Kundendaten.
Festzuhalten ist: Es handelt sich um Vorwürfe aus Medienberichten. Behördliche Feststellungen zu den neuen Berichten liegen nicht vor.
Der Kurs
Vom Zwischenhoch unter die 200-Tage-Linie
Am Dienstag brach die Deutsche Bank Aktie um 6 Prozent auf 30,94 Euro ein, am Mittwoch folgten weitere 3 Prozent. Die Erholung am Donnerstag hielt nicht. Die 200-Tage-Linie bei rund 30 Euro wurde unterschritten, am Freitag fiel der Kurs in Richtung 29 Euro. Damit notiert die Deutsche Bank Aktie unter ihrem materiellen Buchwert von 31,87 Euro je Aktie.
Zum Wochenschluss wurde die Deutsche Bank Aktie bei rund 29 Euro gehandelt.
Einordnung der Redaktion
Warum der Markt so empfindlich reagiert
Die Deutsche Bank hat Jahre gebraucht, um das Vertrauen der Anleger nach einer langen Reihe von Rechtsfällen zurückzugewinnen. Genau dieses Kapitel schlagen die Berichte wieder auf. Für die Deutsche Bank Aktie ist deshalb weniger entscheidend, was vor zehn oder zwanzig Jahren geschah, als die Frage, ob daraus neue Verfahren, Auflagen oder Rückstellungen entstehen. Solange das offen ist, dürfte jede weitere Veröffentlichung den Kurs bewegen.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank Aktie
Warum fällt die Deutsche Bank Aktie?
Auslöser sind Medienberichte auf Basis von mehr als 15 Millionen internen Dokumenten sowie ein Bericht über mutmaßlich verschleierte Verluste in Italien. Die Bank weist die Vorwürfe zurück.
Wie viel hat die Deutsche Bank Aktie verloren?
12,22 Prozent in der Woche bis zum 20.11., der zweitgrößte Verlust im DAX.
Was sagt die Bank?
Die Vorgänge lägen bis zu 20 Jahre zurück, das Risikomanagement sei verbessert worden. Die Ziele für 2026 gelten weiter.
Wie lauten ISIN und Handelssymbol der Deutsche Bank Aktie?
Die ISIN ist DE0005140008. An der NYSE wird die Aktie unter dem Symbol DB gehandelt, auf Xetra unter DBK.
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