Die aktuelle Aktienanalyse der DZ BANK vom 18. November 2026 liefert ein spannendes Bild zur Deutsche Bank-Aktie. Analyst Philipp Häßler bestätigt den fairen Wert von 36 Euro und das Rating "kaufen". Beim aktuellen Tradegate-Kurs von 29,92 Euro und einem Tagesverlust von 2,7 Prozent ergibt sich ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von 20,32 Prozent. Fundamental überzeugt die Deutsche Bank mit einem Rekordgewinn von 1,9 Milliarden Euro im dritten Quartal, steigenden Erträgen und einer verbesserten Kostenquote. Auch die solide Kapitalausstattung und die hohen Zuflüsse im Vermögensverwaltungsgeschäft sprechen für die operative Stärke des Konzerns. Allerdings wird diese Entwicklung durch die Veröffentlichung von rund 15 Millionen internen Dokumenten überschattet. Philipp Häßler sieht darin einen massiven Reputationsschaden und schließt finanzielle Folgen nicht aus. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Kann die Deutsche Bank ihre erfolgreiche Transformation fortsetzen und gleichzeitig das Vertrauen ihrer Kunden schützen? Mit dem unveränderten Rating "kaufen" und dem fairen Wert von 36 Euro bleibt die DZ BANK optimistisch. Für Anleger bietet die Aktie damit rechnerisches Kurspotenzial, allerdings unter erheblichen kurzfristigen Unsicherheiten.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 18. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.