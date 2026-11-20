Im 4-Stunden-Chart lasse sich der jüngste Abwärtsimpuls präziser nachvollziehen. Seit Mitte der vergangenen Handelswoche habe die Deutsche Bank Aktie zunächst die SMA20 (aktuell 31,36 EUR) und im weiteren Verlauf auch die SMA50 (aktuell 32,25 EUR) als Unterstützungen aufgegeben. Auch die SMA200 (aktuell 30,70 EUR) habe nur kurzzeitig Halt geboten, bevor sie unterschritten worden sei. Zwar sei die Aktie gestern im Rahmen einer Entlastungsbewegung wieder an diese Marke herangelaufen, dort jedoch erneut nach Süden abgewiesen worden.