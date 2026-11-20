Die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) behauptete sich am Donnerstag in einem überwiegend negativen Umfeld als stärkster Wert des Tages und legte um 0,41 Prozent zu, so die Experten von XTB. Ein Blick auf das übergeordnete Tageschart zeige für die Deutsche Bank Aktie im Jahresverlauf 2026 eine wechselhafte Dynamik:
Deutsche Bank Aktie trotzt schwachem Gesamtmarkt
DAX-Outperformer
Jahrestief & Erholung: Nach der Ausbildung des Jahrestiefs im März sei der anschließende Aufwärtstrend zunächst schleppend verlaufen. Das Papier habe spürbare Schwierigkeiten gehabt, sich nachhaltig nach Norden von der SMA20 (aktuell 29,97 EUR) sowie der SMA50 (aktuell 31,14 EUR) zu lösen. Auch die SMA200 (aktuell 31,13 EUR) habe sich zunächst als zäher Widerstand erwiesen.
Jahreshoch & Korrektur: Ende Juli sei der Ausbruch bis an das Jahreshoch Anfang September gelungen. Dieses Niveau hätten Marktteilnehmer jedoch für umfangreiche Gewinnmitnahmen genutzt, was eine ausgeprägte Schwächephase eingeleitet habe.
Aktuelle Lage: Erst Ende Oktober habe die Aktie einen Boden gefunden und alle drei gleitenden Durchschnittslinien zurückerobert, sei aber vor dem erneuten Anlaufen des Jahreshochs an frischen Abgaben gescheitert. In den letzten Handelstagen habe der Kurs dynamisch bis auf die SMA200 zurückgesetzt.
Szenarien für den weiteren Handelsverlauf: In den vergangenen zwei Handelstagen habe das Wertpapier zwar Halt im Bereich der SMA200 gefunden, den gestrigen Tagesschlusskurs jedoch unterhalb dieser Durchschnittslinie formiert.
Bärisches Szenario: Bilde sich heute eine weitere rote Tageskerze aus, bestätige dies den Bruch der Unterstützung. In der Folge würden weitere Abgaben bis in den Bereich des Oktober-Tiefs drohen.
Bullisches Szenario: Bleibe die Bestätigung aus und die Aktie formiere eine grüne Tageskerze mit einem Schlusskurs über der SMA200 (31,13 EUR), wäre das Signal zum Wochenauftakt positiv. Bei einer Bestätigung rücke wieder der Bereich um die SMA50 / SMA20 in den Fokus.
Einschätzung Tageschart (Prognose): Neutral / Bärisch
Im 4-Stunden-Chart lasse sich der jüngste Abwärtsimpuls präziser nachvollziehen. Seit Mitte der vergangenen Handelswoche habe die Deutsche Bank Aktie zunächst die SMA20 (aktuell 31,36 EUR) und im weiteren Verlauf auch die SMA50 (aktuell 32,25 EUR) als Unterstützungen aufgegeben. Auch die SMA200 (aktuell 30,70 EUR) habe nur kurzzeitig Halt geboten, bevor sie unterschritten worden sei. Zwar sei die Aktie gestern im Rahmen einer Entlastungsbewegung wieder an diese Marke herangelaufen, dort jedoch erneut nach Süden abgewiesen worden.
Ausblick auf 4h-Basis: Solange die Deutsche Bank Aktie unterhalb der SMA200 (30,70 EUR) notiere, bleibe das kurzfristige Chartbild bärisch. Erschwerend komme hinzu, dass die fallende SMA20 von oben auf die SMA200 zulaufe - beide Linien müssten für eine nachhaltige Aufhellung überwunden werden. Es bleibe abzuwarten, ob die Käufer heute genügend Momentum aufbringen würden, um die SMA200 erneut zu attackieren.
Übergeordnete Einschätzung 4h-Chart: Bärisch
Tagesprognose für heute (20.11.2026): Aufwärts
Wichtige Chartmarken: Widerstände und Unterstützungen im Überblick
Für aktive Trader und Anleger würden sich auf Basis der technischen Analyse folgende relevante Kursniveaus (in EUR) ergeben:
Widerstände (Oberseite): 29,97 EUR (SMA20 Daily), 30,27 EUR, 30,70 EUR (SMA200 4h), 31,01 EUR/31,12 EUR, 31,13 EUR (SMA200 Daily), 31,34 EUR (SMA20 4h), 32,10 EUR/32,24 EUR (SMA50 4h), 34,80 EUR (offenes GAP), 35,55 EUR/35,84 EUR
Unterstützungen (Unterseite): 29,56 EUR, 29,53 EUR, 28,89 EUR (offenes GAP), 28,84 EUR/28,68 EUR, 27,47 EUR, 27,25 EUR (offenes GAP), 27,07 EUR (offenes GAP), 26,44 EUR, 23,88 EUR (Analyse vom 20.11.2026)
Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.
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