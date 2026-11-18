Es handelt sich nicht um einen klassischen Hackerangriff. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX haben internationale Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente ausgewertet, darunter nach Angaben von aktiencheck und Investor-Verlag über 9 Millionen E-Mails. Zum Rechercheverbund zählen laut dpa die „Financial Times“, der „Spiegel“, die „New York Times“ und das ZDF. Der Vorwurf in der Zusammenfassung: Die Bank habe über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt.

Genannt werden unter anderem ignorierte Warnungen zu Geldwäsche und Sanktionen, Transaktionen im Umfeld des verstorbenen Financiers Jeffrey Epstein sowie Geschäfte in Kolumbien. Wichtig für die Einordnung: Das sind Ergebnisse journalistischer Auswertungen, keine behördlichen Feststellungen. Zudem berichten die Medien, die Bank habe kurz vor der russischen Invasion der Ukraine ihr Russland-Geschäft ausweiten wollen.