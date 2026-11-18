Es ist der Satz, den Vorstandschefs selten sagen: „Ich bin nicht fehlerfrei.“ Christian Sewing hat ihn im Gespräch mit dem „Handelsblatt“ ausgesprochen, einen Tag nachdem die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, FSE: DBK) an der Börse um sechs Prozent abgestürzt war. Auslöser ist eine internationale Medienrecherche, die der größten deutschen Bank vorwirft, über Jahre Kontrollen vernachlässigt zu haben.
Deutsche Bank-Aktie: Sewing räumt Fehler ein - Wie teuer wird der Vertrauensverlust?
Die Deutsche Bank-Aktie fiel nach der Datenrecherche um 6 Prozent auf 30,94 Euro. Nun räumt Sewing Fehler ein. Was die Vorwürfe für Kurs, Aufsicht und Analysten bedeuten.
Steckbrief
- Unternehmen
- Deutsche Bank AG
- Symbol
- DBK (Xetra)
- ISIN
- DE0005140008
- 52-Wochen-Hoch
- 35,85 € (8. September 2026)
- 52-Wochen-Tief
- 23,82 € (März 2026)
- Nächste Zahlen
- 28. Januar 2027 (vorläufiges Jahresergebnis)
Stand: 18.11.2026, Kurs: Xetra-Schluss 17.11.2026
Die Deutsche Bank-Aktie schloss am Dienstag bei 30,94 Euro, am Mittwoch bewegte sie sich laut Börsenberichten weiter im Minus, zeitweise rund 1 bis 2 Prozent tiefer, bei Kursen um 30,2 bis 30,6 Euro. Zur Mittagszeit war das Papier laut aktiencheck mit rund 1,74 Millionen Aktien der umsatzstärkste DAX-Wert. Die Frage, die Anleger jetzt umtreibt: Ist das ein kurzer Reputationsschock, oder beginnt ein teures Kapitel?
Die Vorwürfe
Was steckt hinter dem Datenleck der Deutsche Bank-Aktie – und was nicht?
Es handelt sich nicht um einen klassischen Hackerangriff. Nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa-AFX haben internationale Medien mehr als 15 Millionen interne Dokumente ausgewertet, darunter nach Angaben von aktiencheck und Investor-Verlag über 9 Millionen E-Mails. Zum Rechercheverbund zählen laut dpa die „Financial Times“, der „Spiegel“, die „New York Times“ und das ZDF. Der Vorwurf in der Zusammenfassung: Die Bank habe über Jahre zugunsten des Profits interne Kontrollen bei der Geldwäsche-Bekämpfung und im Umgang mit problematischen Kunden vernachlässigt.
Genannt werden unter anderem ignorierte Warnungen zu Geldwäsche und Sanktionen, Transaktionen im Umfeld des verstorbenen Financiers Jeffrey Epstein sowie Geschäfte in Kolumbien. Wichtig für die Einordnung: Das sind Ergebnisse journalistischer Auswertungen, keine behördlichen Feststellungen. Zudem berichten die Medien, die Bank habe kurz vor der russischen Invasion der Ukraine ihr Russland-Geschäft ausweiten wollen.
Die Reaktion
Was hat Sewing zur Deutsche Bank-Aktie und zu den Vorwürfen gesagt?
Sewing räumte im „Handelsblatt“-Interview ein, man hätte rückblickend zu bestimmten Zeitpunkten anders priorisieren können. Den Vorwurf, Risiken bewusst beiseitegeschoben zu haben, wies er zurück. Gegenüber der „Bild“ sagte er laut dpa-AFX, die Bank habe „überhaupt nichts zu verbergen“. Für Compliance und Geldwäscheprävention seien sieben Milliarden Euro aufgewendet worden, die Mitarbeiterzahl dort sei um 40 Prozent auf 3.000 gestiegen.
Zu den Kundendaten stellte Sewing laut dpa-AFX klar, dass Kontonummern, Kontostände oder Login-Daten nicht betroffen seien. Die Bank habe sich bei betroffenen Kunden entschuldigt. Laut Investor-Verlag stellte sich Aufsichtsratschef Alexander Wynaendts hinter den Vorstandschef; diese Angabe ist nur dort belegt.
Die Aufsicht
Droht der Deutsche Bank-Aktie Ärger mit Politik und Behörden?
Der politische Druck wächst. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil verlangt laut aktiencheck „volle Transparenz“, ein grüner Europaabgeordneter will Sewing und die BaFin vor einen EU-Ausschuss laden. Eine Stellungnahme der BaFin ist in den ausgewerteten Quellen nicht belegt. Der hessische Datenschutzbeauftragte Alexander Roßnagel prüft laut finanzen.at, ob die Bank betroffene Kunden unverzüglich informiert hat. Die Bank hat die Behörde nach eigenen Angaben informiert; ob rechtzeitig, wird geprüft. Zu möglichen Sanktionen äußerte er sich nicht. Klagen im Zusammenhang mit der Recherche werden in den Quellen nicht genannt.
Das Fundament
Wie steht die Deutsche Bank-Aktie fundamental da?
Das Timing ist bitter, denn operativ lief es zuletzt rund. Im dritten Quartal 2026 erzielte die Bank laut aktiencheck einen Rekord-Nettogewinn von 1,9 Milliarden Euro bei Erträgen von 8,3 Milliarden Euro (plus 4 Prozent). Die harte Kernkapitalquote lag bei 14,0 Prozent, das Ziel für 2028 ist eine Eigenkapitalrendite von über 13 Prozent. Vor dem Rücksetzer hatte die Aktie am 8. September mit 35,85 Euro ihr 52-Wochen-Hoch markiert, das Tief lag im März bei 23,82 Euro.
|Kennzahl
|Wert
|Schlusskurs 17.11.2026 (Xetra)
|30,94 €
|Tagesveränderung 17.11.
|-6,0%
|52-Wochen-Hoch
|35,85 €
|52-Wochen-Tief
|23,82 €
|Nettogewinn Q3 2026
|1,9 Mrd. €
|Erträge Q3 2026
|8,3 Mrd. €
|Harte Kernkapitalquote
|14,0%
Quelle: aktiencheck.de, investor-verlag.de, finanzen.at
Die Analysten
Was sagen Analysten zur Deutsche Bank-Aktie nach dem Kursrutsch?
Die Reaktion der Analysten fällt bislang gelassen aus. JPMorgan stuft die Deutsche Bank laut Investor-Verlag mit „Overweight“ und einem Kursziel von 41 Euro ein; die Probleme seien finanziell beherrschbar, zusätzliche Rückstellungen im Kurs nicht eingepreist (dpa-AFX laut aktiencheck). RBC Capital Markets sieht mit „Outperform“ einen fairen Wert von 40 Euro, Goldman Sachs nennt laut Investor-Verlag 47,75 Euro. Das sind Einschätzungen Dritter, keine Empfehlung von aktiencheck.de. Der Investor-Verlag nennt zudem einen breiten Konsens bei knapp 37 Euro; diese Angabe ist dort nicht näher belegt.
Bemerkenswert ist: Analystenziele von 40 Euro und mehr liegen deutlich über dem aktuellen Kurs von gut 30 Euro. Ob der Markt diesen Abstand schließt, hängt davon ab, ob die Recherche neue Fakten liefert oder alte Fälle neu erzählt.
Der Ausblick
Was kommt als Nächstes für die Deutsche Bank-Aktie?
Kurzfristig dürften Schlagzeilen den Kurs treiben: weitere Veröffentlichungen aus dem Rechercheverbund, Reaktionen von BaFin und Politik, mögliche Nachfragen der Datenschützer. Fest terminiert sind das vorläufige Jahresergebnis 2026 am 28. Januar 2027 und die Hauptversammlung am 20. Mai 2027. Dann wird sich zeigen, ob Rückstellungen nötig wurden und wie Kunden reagiert haben. Auch das Marktumfeld spielt mit: Der DAX liegt auf Wochensicht rund 2,7 Prozent im Minus.
FAQ
Häufige Fragen zur Deutsche Bank-Aktie
Warum ist die Deutsche Bank-Aktie gefallen? Eine internationale Medienrecherche über mehr als 15 Millionen interne Dokumente erhebt Vorwürfe zu vernachlässigten Kontrollen bei Geldwäsche und Kundenprüfung. Die Aktie verlor am 17.11.2026 sechs Prozent.
Waren Kundendaten betroffen? Laut Sewing sind Kontonummern, Kontostände und Login-Daten nicht betroffen. Der hessische Datenschutzbeauftragte prüft die Informationspflichten der Bank.
Was sagen Analysten zum Kursziel? JPMorgan nennt 41 Euro, RBC 40 Euro und Goldman Sachs 47,75 Euro, jeweils laut Investor-Verlag. Das sind Einschätzungen der Banken, nicht von aktiencheck.de.
Wann legt die Bank die nächsten Zahlen vor? Das vorläufige Jahresergebnis 2026 folgt am 28. Januar 2027, die Hauptversammlung findet am 20. Mai 2027 statt.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.